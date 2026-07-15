GardaWorld cherche des agents pour escorter des gens à travers l'aéroport Montréal-Trudeau

Même pas besoin d'études ou d'expérience! ✈️

La devanture de l'aéroport Montréal-Trudeau. Droite : les douanes de l'aéroport Montréal-Trudeau.

GardaWorld cherche actuellement des agents pour escorter des gens à travers l'aéroport Montréal-Trudeau.

Marc Bruxelle | Dreamstime, YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

La sécurité est essentielle dans un environnement aéroportuaire, autant dans les airs qu'au sol. Dans cette optique, GardaWorld est actuellement à la recherche d'agents et agentes d'escorte à l'aéroport Montréal-Trudeau (YUL). Si tu cherches un emploi dans une ambiance où les voyages sont omniprésents, cette offre pourrait t'intéresser.

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Concrètement, la personne retenue devra effectuer des patrouilles à pied dans les zones désignées de l'aéroport, contrôler les accès du personnel et assurer la surveillance des chantiers afin de veiller au respect des normes de sécurité.

Le poste comprend également l'application des procédures et des exigences réglementaires de Transports Canada, ainsi qu'un service à la clientèle professionnel auprès des équipes internes et externes.

Le salaire débute à 20,93 $ l'heure. Une prime est également offerte aux personnes qui détiennent une carte ASP, soit l'attestation du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction.

Parmi les avantages, GardaWorld offre un uniforme fourni gratuitement, une formation complète et rémunérée ainsi que des assurances collectives après la période de probation.

L'entreprise met aussi de l'avant plusieurs possibilités d'avancement, notamment vers des postes en sécurité avancée, en supervision ou encore au sein des équipes administratives de son siège social.

Pour postuler, il faut détenir un permis d'agent de sécurité (BSP) valide, une certification en secourisme et en RCR en milieu de travail, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'anglais de niveau intermédiaire.

Agent ou agente d'escorte pédestre à YUL

Salaire de départ : 20,93 $ (plus prime ASP Construction)

Employeur : GardaWorld

C'est ici pour postuler

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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