NAV Canada embauche au Québec et tu peux faire jusqu'à 127 424 $/an si tu as ton sec. 5

Un salaire dans les six chiffres sans diplôme collégial? OUI, SVP! 💸

Deux personnes qui travaillent pour NAV Canada. Droite : Un avion entouré d'employés.

NAV Canada embauche au Québec et c'est très payant.

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Éditrice Junior

Il n'est pas très courant de trouver un emploi qui offre une formation payée, qui te permet de faire un salaire dans les six chiffres et qui ne demande pas de diplôme universitaire, mais NAV CANADA pourrait avoir ce qu'il te faut. L'organisme responsable de la navigation aérienne au Canada est actuellement à la recherche de spécialistes de l'information de vol pour des postes répartis au Québec.

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Il s'agit d'un rôle essentiel qui consiste à soutenir les pilotes avant, pendant et après leurs vols en leur transmettant des renseignements importants sur la météo, les conditions des pistes, les restrictions de l'espace aérien et d'autres informations liées à la sécurité.



L'un des aspects intéressants de cette opportunité, c'est qu'aucune expérience dans le domaine n'est exigée. Tant que tu possèdes un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent, tu peux soumettre ta candidature. Toute la formation est assurée par NAV CANADA et les participant.e.s sont rémunéré.e.s pendant leur apprentissage.

Durant la formation, le salaire annuel est fixé à 50 200 $. Une fois la certification obtenue, la rémunération grimpe entre 80 859 $ et 127 424 $ par année pour les personnes affectées aux services consultatifs d'aéroport. Celles qui travaillent dans un centre d'information de vol peuvent gagner entre 96 157 $ et 122 619 $ par année.

Selon le poste obtenu, la formation dure généralement entre huit et dix-sept mois et combine des cours théoriques, des exercices sur simulateur ainsi qu'un apprentissage directement en milieu de travail.

Les futur.e.s spécialistes pourraient être appelé.e.s à travailler dans différentes installations de NAV CANADA situées au Québec et dans la région de la capitale nationale. Parmi les destinations possibles figurent notamment Gatineau, Mirabel, Mont-Joli, Sept-Îles, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Kuujjuaq et les Îles-de-la-Madeleine.

Pour être admissible, il faut :

  • Avoir au moins 18 ans;
  • Détenir un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent;
  • Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e;
  • Maîtriser le français et l'anglais;
  • Réussir les différentes évaluations du processus de sélection;
  • Répondre aux exigences médicales et de sécurité de l'organisation;
  • Être disposé.e à déménager dans l'une des installations de la province au besoin.

NAV CANADA indique rechercher des personnes qui communiquent bien, qui sont capables de garder leur calme dans des situations exigeantes, qui ont une bonne mémoire et qui aiment résoudre des problèmes.

Si tu es du genre à prendre des décisions rapidement tout en restant attentif.ve aux détails et que cette carrière t'intéresse, sache que tu as jusqu'au 15 juillet pour postuler.

Spécialiste de l'information de vol (Spécialiste FS)

Salaire : 80 859 $ à 127 424 $ par an (50 200 $ par an durant la formation)

Compagnie : NAV CANADA

C'est ici pour postuler




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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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