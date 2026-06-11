Le SPVM recrute des répartiteurs au 911 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an avec un sec.5

La formation est 100% rémunérée.🔥🚨

Des policiers de Montréal. Droite : Une préposée aux communications d’urgence à la Centrale 911.

La police de Montréal engage des préposés aux communications d’urgence à temps plein et c'est bien payé.

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Rédactrice en chef

Tu cherches un nouvel emploi payant tout sauf routinier qui te permet de contribuer concrètement à la sécurité dans ta ville? Ce qui suit pourrait te parler! Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche de personnes qui savent garder leur sang-froid, même sous pression, et qui carburent à l’adrénaline pour se joindre à l’équipe de la Centrale 911 à temps plein. Et sache que c'est bien rémunéré. Le plus beau? Aucun diplôme d’études collégiales ou universitaires n’est exigé pour postuler.

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Il s’agit de postes de préposé.e.s aux communications d’urgence (PCU), la première voix que les Montréalais et Montréalaises entendent lorsqu’ils et elles composent le 911, jour et nuit, 365 jours par année. En moyenne, il y a un peu plus de 200 PCU qui traitent 1,4 million d’appels par année, dont environ 430 000 sont acheminés directement aux corps policiers du SPVM. Ce n'est pas une petite équipe : il y a de l'action par là!


C'est quoi le rôle de la personne préposée aux communications d'urgence?

Dès qu'un appel entre, le ou la PCU doit rapidement cerner la nature de la situation et orienter l'appel vers la bonne ressource : au Service incendie de Montréal, à Urgences-Santé, à la Société de transport de Montréal, à la Sûreté du Québec, à la Garde côtière canadienne, au ministère des Transports du Québec, à Énergir, au Port de Montréal, aux Travaux publics de Montréal ou encore à Hydro-Québec.

Lorsqu’un appel relève des services policiers, le ou la PCU doit rapidement analyser la situation, recueillir les informations pertinentes et les transmettre aux équipes sur le terrain. Les interventions sont ensuite classées selon leur degré d’urgence et dirigées vers les patrouilleurs du secteur concerné, permettant une prise en charge efficace des événements.

Profil recherché

  • Des personnes avec un bon esprit d’analyse et une excellente tolérance au stress
  • Un diplôme d'études secondaires
  • Un bilinguisme français-anglais (niveau avancé)
  • Deux ans d'expérience dans un environnement exigeant : centre d'appels 911, aéroport, centrale d'alarme ou milieu comparable

Horaire et salaire

L'échelle salariale se situe entre 55 627 $ et 73 578 $ et la formation, d'une durée de six semaines, est entièrement rémunérée.

Le poste exige une disponibilité pour tous les quarts : jour, soir, nuit, semaines et fins de semaine. Sache qu'une prime de 10 % s'applique pour les quarts de soir et de fin de semaine.

Processus de sélection et embauche

Les candidat.e.s retenu.e.s devront passer :

  • Une entrevue en visioconférence
  • Un test d'anglais parlé (niveau avancé requis)
  • Un test médical (sous forme de questionnaire)
  • Une enquête de sécurité (accréditation sécuritaire du SPVM obligatoire)

Ça te parle? Tu as jusqu'au 30 juin 2026 pour postuler, pour une entrée en poste au mois de septembre.


Préposé.e aux communications d'urgence 911 - SPVM

Salaire : Entre 55 627 $ et 73 578 $

Employeur : Ville de Montréal (Centrale 911 / SPVM)

Date limite pour postuler : 30 juin 2026

C'est ici pour postuler sur le site du SPVM



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    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

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