UPS embauche au Québec et paie de 20 $ à 37,29 $/h sans diplôme

Pas besoin de diplôme pour commencer!

Un camion UPS.

UPS embauche dans le Grand Montréal.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditrice Junior

Trouver un emploi bien payé sans exiger de diplôme, c'est plus rare qu'on ne le pense. Pourtant, UPS ouvre présentement ses portes à de nouveaux livreurs dans plusieurs secteurs du Grand Montréal, notamment à Brossard, Blainville et Lachine.

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L'entreprise de livraison cherche à employer des livreurs et livreuses de colis possédant un permis de conduire de classe 5. En plus d'offrir une formation rémunérée, les postes viennent avec une progression salariale qui permet de passer de 20 $ à 37,29 $ l'heure au fil du temps. Pour celles et ceux qui aiment être sur la route plutôt que derrière un bureau, ça pourrait valoir le détour.

Pour en savoir plus, jette un coup d'œil aux trois offres qu'on a repérées pour toi :

Livreur ou livreuse de colis (Classe 5) – Brossard

Salaire : Taux de départ à 20 $, progression salariale allant jusqu'à 37,29 $ | Formation rémunérée

Ce poste permanent à temps plein est situé à Brossard. L’horaire est du lundi au vendredi, avec un début de quart vers 9 h, pour environ 40 à 45 heures par semaine. Les journées se passent sur la route à livrer des colis dans différents secteurs résidentiels, alors c’est un emploi qui demande d’aimer bouger et d’être à l’aise avec la clientèle. Les heures ne sont pas garanties et varient selon le volume.

Exigences requises

  • Permis de conduire valide de classe 5
  • Être âgé d'au moins 21 ans
  • Bonne condition physique
  • Capacité à manipuler des colis lourds
  • Bon dossier de conduite
  • Aucune responsabilité dans un accident au cours des trois dernières années
  • Aucune infraction dans les 12 derniers mois et maximum de deux au cours des trois dernières années
  • Le bilinguisme est considéré comme un atout

C'est ici pour postuler

Livreur, livreuse (Classe 5) – Lachine

Salaire : Taux de départ à 20 $, progression salariale allant jusqu'à 37,29 $ | Formation rémunérée

Ce poste à temps plein et permanent est basé à Lachine. Les journées commencent vers 9 h et se déroulent du mardi au samedi, pour environ 40 à 45 heures par semaine. Les personnes embauchées livrent des colis dans des zones résidentielles, à un rythme rapide, avec un véhicule de l’entreprise. Il faut aussi savoir que les heures ne sont pas garanties et dépendent du volume de colis.

Exigences requises

  • Permis de conduire valide de classe 5
  • Être âgé d'au moins 21 ans
  • Pouvoir soulever jusqu'à 32 kg (70 lb) seul et jusqu'à 68 kg (150 lb) avec aide
  • Bon dossier de conduite
  • Aucune responsabilité dans un accident au cours des trois dernières années
  • Aucune infraction dans les 12 derniers mois et un maximum de deux infractions au cours des trois dernières années
  • Être à l'aise de s'orienter sur la route

Livraison de colis (Classe 5) – Blainville

Salaire : Taux de départ à 20 $, progression salariale allant jusqu'à 37,29 $ | Formation rémunérée

Les personnes embauchées seront appelées à livrer des colis dans différents secteurs résidentiels de la région. Les personnes embauchées peuvent travailler entre 40 et 45 heures par semaine du mardi au samedi, mais les heures ne sont pas garanties et dépendent du volume de livraisons. Comme les besoins peuvent varier d'une journée à l'autre, il faut être à l'aise avec le changement et aimer les journées où ça bouge. Une bonne connaissance du territoire et un bon sens de l'organisation peuvent également être utiles.

Exigences requises

  • Permis de conduire valide de classe 5
  • Être âgé d'au moins 21 ans
  • Capacité à soulever des charges importantes
  • Bon dossier de conduite
  • Aucun accident responsable au cours des trois dernières années
  • Aucune infraction dans les 12 derniers mois et maximum de deux au cours des trois dernières années
  • Capacité à s'orienter à l'aide de cartes routières

* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 13 juin 2026.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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