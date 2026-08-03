Un tremblement de terre de magnitude 2,8 secoue la région de Québec
Ce n'était pas un coup de tonnerre. 😳
C'est toute une secousse que plusieurs ont ressenti dimanche soir dans la Vieille Capitale. Un tremblement de terre de magnitude 2,8 a frappé la région de Québec à 20 h 33, ce 2 août 2026.
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Selon Séismes Canada, l'épicentre du séisme était situé à douze kilomètres à l'ouest-sud-ouest de Québec, dans le secteur de Cap-Rouge, soit entre l'aéroport et Saint-Augustin-de-Desmaures, à une profondeur d'environ 22,7 km. Aucun dommage n'a été signalé à la suite de cet événement sismique.
Le tremblement de terre a été ressenti dans un large rayon autour de l'épicentre, notamment à Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures, La Haute-Saint-Charles et Donnacona, mais aussi à Limoilou, Lévis, Beauport et Beaupré. Des rapports sont même arrivés d'aussi loin que Baie-Saint-Paul et Sainte-Anne-de-Beaupré au nord-est, et Sainte-Marie et Thetford Mines au sud. Les sismographes de Boischatel et de La Malbaie ont d'ailleurs enregistré les vibrations.
Plusieurs internautes ont comparé la secousse à un coup de tonnerre ou au passage d'un véhicule lourd, tandis que d'autres disent avoir entendu un bruit ressemblant à une explosion. Séismes Canada a reçu plus de 2 110 réponses à son questionnaire au moment d'écrire ces lignes.
« Court mais assez intense », a décrit une internaute sur la plateforme X.
Une autre personne a comparé le bruit à un « grondement important comme si des F-18 passaient [au-dessus de] la maison ».
Ce séisme survient après une série d'autres événements sismiques enregistrés au Québec, notamment en Gaspésie au cours des dernières semaines. Le 18 juin, un tremblement de terre de magnitude 4,4 près de Mont-Joli avait été ressenti par plus de 2 300 personnes. Un autre séisme de magnitude 3,1 avait aussi secoué la région au sud de Baie-Comeau le 31 juillet.