Un tremblement de terre de magnitude 2,8 secoue la région de Québec

Ce n'était pas un coup de tonnerre. 😳

Carte de secousses du séisme du 2 août 2026 à Québec. Droite : Le Château Frontenac.

Un tremblement de terre de magnitude 2,8 a été ressenti dans la région de Québec ce 2 août 2026, en soirée.

Séismes Canada, Andrei Antipov | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

C'est toute une secousse que plusieurs ont ressenti dimanche soir dans la Vieille Capitale. Un tremblement de terre de magnitude 2,8 a frappé la région de Québec à 20 h 33, ce 2 août 2026.

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Selon Séismes Canada, l'épicentre du séisme était situé à douze kilomètres à l'ouest-sud-ouest de Québec, dans le secteur de Cap-Rouge, soit entre l'aéroport et Saint-Augustin-de-Desmaures, à une profondeur d'environ 22,7 km. Aucun dommage n'a été signalé à la suite de cet événement sismique.

Le tremblement de terre a été ressenti dans un large rayon autour de l'épicentre, notamment à Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures, La Haute-Saint-Charles et Donnacona, mais aussi à Limoilou, Lévis, Beauport et Beaupré. Des rapports sont même arrivés d'aussi loin que Baie-Saint-Paul et Sainte-Anne-de-Beaupré au nord-est, et Sainte-Marie et Thetford Mines au sud. Les sismographes de Boischatel et de La Malbaie ont d'ailleurs enregistré les vibrations.

Plusieurs internautes ont comparé la secousse à un coup de tonnerre ou au passage d'un véhicule lourd, tandis que d'autres disent avoir entendu un bruit ressemblant à une explosion. Séismes Canada a reçu plus de 2 110 réponses à son questionnaire au moment d'écrire ces lignes.

« Court mais assez intense », a décrit une internaute sur la plateforme X.

Une autre personne a comparé le bruit à un « grondement important comme si des F-18 passaient [au-dessus de] la maison ».

Ce séisme survient après une série d'autres événements sismiques enregistrés au Québec, notamment en Gaspésie au cours des dernières semaines. Le 18 juin, un tremblement de terre de magnitude 4,4 près de Mont-Joli avait été ressenti par plus de 2 300 personnes. Un autre séisme de magnitude 3,1 avait aussi secoué la région au sud de Baie-Comeau le 31 juillet.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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