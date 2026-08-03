Rappel important de chocolats Hershey’s en raison d’un risque pour ta santé
Si tu en possèdes, jette-les ou va te faire rembourser! 😟
Si tu es une bibitte à sucre et que tu as acheté un sac de friandises récemment, prends garde! L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mène un rappel de chocolats Hershey’s Kisses au lait crémeux distribués partout au pays. La raison? Ils représentent un risque pour la santé des citoyens et citoyennes.
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Le rappel a été déclenché le 1er août dernier par l’entreprise elle-même, Hershey Canada Inc., après qu’une réaction liée à la consommation des produits visés a été signalée.
Le problème, c’est que ces chocolats pourraient contenir des amandes, mais ce n’est pas indiqué sur l’emballage, ce qui représente un risque sérieux pour les personnes allergiques ou sensibles à cette noix.
Deux formats de chocolats au lait de type Kisses de Hershey’s sont visés par un rappel national. Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
Ce rappel est classé dans la catégorie la plus sévère par l’ACIA, soit la classe 1, réservée aux situations où il existe une probabilité raisonnable que la consommation du produit puisse entraîner de graves conséquences pour la santé, voire la mort.
Quels formats sont touchés?
Deux formats de sacs de Hershey’s Kisses au chocolat au lait crémeux sont visés par le rappel :
- Le format 104 g
- Code universel de produit - 0 56600 62076 6
- Date de péremption - 1er juin 2027 (2027 JN 01)
- Les codes de lot suivants concernés :
- 51GXPB160F
- 51GXPB160G
- 51GXPB161L
- 51GXPB260F
- 51GXPB260G
- 51GXPB357G
- 51GXPB360G
- 51GXPB361L
- 51HXPB161L
- 51HXPB261L
- Le format de 200 g
- Code universel de produit - 0 56600 20203 0
- Date de péremption - 1er juin 2027 (2027 JN 01)
- Les codes de lot suivants concernés :
- 51GXPT158M
- 51GXPT162D
- 51GXPT258M
- 51GXPT262C
- 51GXPT262D
- 51GXPT358K
- 51GXPT358M
- 51GXPT358N
- 51GXPT362C
- 51GXPT362D
- 51GXPV157B
- 51HXPT162D
- 51HXPV157B
- 51HXPY157B
Les produits ont été distribués entre le 6 mai et le 28 juillet 2026.
Que faire si tu as l’un de ces produits
Si tu es allergique ou sensible aux noix, il ne faut surtout pas consommer ces chocolats, puisque la réaction pourrait être grave, voire mortelle.
Même si tu n’es pas allergique, les produits visés par le rappel ne devraient pas être utilisés, vendus, servis ou distribués, indique l’Agence.
Le mieux est de vérifier tes sacs de Kisses à la maison et, si les codes correspondent, de les jeter ou de les rapporter au magasin où ils ont été achetés.
L’ACIA précise qu’elle mène actuellement une enquête sur la salubrité alimentaire liée à ce dossier, une démarche qui pourrait mener au rappel d'autres produits. Il est donc conseillé de rester à l'affût des mises à jour dans les prochains jours.
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