Prévisions de l'automne au Québec : On sait quand tombera la 1re neige et t'es pas prêt

Ça arrive toujours plus vite qu'on pense! 😳🥶

Première neige à Montréal.

Les prévisions de l'automne 2026 prévoient de la neige assez tôt dans le sud du Québec.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Alors que l'été vacille entre les canicules et les vagues de froid qui donnent l'impression que l'automne est arrivé en plein mois de juillet, les prévisions météorologiques à long terme, elles, regardent déjà plus loin, soit jusqu'à la première neige de la saison.

À lire également : Prévisions météo : Voici à quoi ressemblera ton mois d'août 2026 au Québec

Les prédictions de l'automne 2026 du Old Farmer's Almanac sont sorties, et elles annoncent un automne globalement plus chaud que la normale pour le sud du Québec, du moins dans l'est de la région. L'ouest, lui, devrait plutôt profiter d'une saison légèrement plus fraîche que la moyenne. Les précipitations, quant à elles, seront supérieures à la normale partout, ce qui veut dire plus de pluie, mais aussi possiblement plus de neige.

En septembre, les températures devraient tourner autour de 15 °C, avec des averses en début et en fin de mois, entrecoupées de journées plus ensoleillées. Rien pour t'inquiéter encore.

C'est plutôt en octobre que les choses risquent de se corser. Les températures moyennes du mois devraient se situer sous la normale saisonnière, autour de 8,5 °C, avec un début de mois partagé entre averses et soleil.

Et c'est justement là que l'Almanach sort sa carte surprise : entre le 11 et le 17 octobre, il prévoit un épisode plus frisquet accompagné d'un mélange de pluie et de neige. Oui, de la neige. En octobre. Pas la peine de sortir ta pelle, mais tu peux t'attendre à voir de petits flocons. L'ambiance parfaite pour écouter All I Want for Christmas Is You avant le temps. (Juste une fois, t'as le droit!)

Le reste du mois devrait toutefois se replacer, avec une alternance de soleil et d'averses, et un léger réchauffement vers la fin, juste au bon moment pour l'Halloween.

Rappelons que ces prévisions sont basées sur des modèles climatiques et solaires plutôt que sur des données météo en temps réel, mais elles donnent un bon aperçu de la tendance générale pour la saison.

Les prochaines prévisions du Old Farmer's Almanac, pour le reste de l'automne et l'hiver 2026-2027, sortent en août. D'ici là, il faudra profiter de chaque journée de chaleur, parce qu'on le sait, le froid arrive toujours plus vite qu'on le pense.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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