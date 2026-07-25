8 activités vraiment GRATUITES à faire à Québec en août
On profite de l'été!
C'est l'été, et si ton budget ne suit pas toujours le rythme de tes envies de sorties, pas de panique. Entre tout ce qu'il y a à faire dans la capitale nationale, on a déniché huit activités gratuites à Québec et dans les environs qui prouvent qu'on peut s'éclater sans dépenser un sou en août 2026.
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Entre spectacles, feux d'artifice, baignade et surprises culturelles, il y en a pour tous les goûts. Pas besoin de vider ton compte en banque pour t'amuser dans ta propre ville, et si tu es de passage comme touriste, c'est le moment parfait pour la découvrir!
Profiter des spectacles gratuits de Juste pour rire
Prix : Certains spectacles gratuits
Quand : Les 1er, 6, 7 et 8 août 2026
Adresse : Scène Loto-Québec (Place George-V) - 805, av. Wilfrid-Laurier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Festival Juste pour rire ne fait pas que remplir tes soirées de fous rires, il te gâte aussi avec deux activités gratuites à la Place George-V. Dès 19 h, le 7 à 8 Festif te met dans l'ambiance avec une heure de musique avant les spectacles. Ensuite, à 20 h, la Série Stand-Up prend le relais avec Pascale Marineau et quatre humoristes qui se succèdent sur scène pour te faire rire. C'est le genre de soirée qui se vit encore mieux entre ami.e.s, surtout quand elle ne coûte pas un sou.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Regarder les feux d'artifice
Prix : Gratuit
Quand : Les mardis et jeudis du 4 au 20 août, ainsi que les samedis 15 et 22 août 2026 - Animations dès 18 h, feux à 22 h
Adresse : 10, rue Dalhousie, Québec, QC | 6075, rue Saint-Laurent, Lévis, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les Grands Feux Loto-Québec célèbrent leur 30e édition avec huit soirées gratuites où chaque rendez-vous plonge le public dans une ambiance différente. Rock 'n' roll, fiesta latina, épluchette de maïs, soirée country, univers spatial ou électro : dès 18 h, les quais s'animent avec des spectacles, de la musique, de l'animation et des activités thématiques. Puis, à 22 h, un grand spectacle pyromusical illumine le ciel au-dessus du fleuve. La grande finale du 22 août promet d'être particulièrement mémorable avec un immense party pour souligner l'anniversaire de l'événement.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs
Te baigner dans une piscine au bord du fleuve
Prix : Accès gratuit
Quand : Tous les jours de 10 h à 20 h, lorsque la température extérieure est au-delà de 18 °C
Adresse : Station de la Plage - 1375, boul. Champlain, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Station de la plage est l'endroit parfait pour profiter d'une journée au bord du fleuve sans quitter la ville. Tu peux t'installer sur la plage de sable, te rafraîchir dans le bassin de baignade à entrée progressive ou laisser les plus jeunes jouer dans le miroir d'eau et les jets d'eau. Sur place, tu trouveras aussi des chaises longues, des tables à pique-nique, un casse-croûte et un comptoir de crème glacée pour prolonger le plaisir. Le quai Saint-Michel offre quant à lui un point de vue magnifique sur le Saint-Laurent, que ce soit pour admirer le paysage ou simplement relaxer au soleil.
Accessibilité : Partiellement accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Voir PETiTOM en spectacle
Prix : Gratuit
Quand : 12 août 2026 à 19 h
Adresse : Kiosque Edwin-Bélanger - Parc des Champs-de-Bataille, av. Garneau, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les artistes d'ici, garde cette date dans ton agenda. PETiTOM, alias Tommy Tremblay, débarque au kiosque Edwin-Bélanger avec son univers pop énergique et un spectacle où le chant, la danse et la performance se rencontrent. Tu l'as peut-être découvert à La Voix en 2020, mais depuis, il a aussi foulé les planches du Cirque du Soleil et de comédies musicales à Paris. C'est une belle occasion de le voir gratuitement dans le décor des plaines d'Abraham, tout en profitant d'une soirée d'été en plein air.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Plonger dans la magie de l'opéra
Prix : Gratuit
Quand : 2 août 2026, de 19 h 30 à 21 h
Adresse : Place Jean-Béliveau - 250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour souligner son 15e anniversaire, le Festival d'opéra de Québec présente un immense concert gratuit en plein air réunissant plus de 100 artistes sur scène. Que tu connaisses l'opéra par cœur ou que tu sois simplement curieux, tu pourras redécouvrir de grands classiques interprétés par des voix d'exception accompagnées de l'Orchestre et du Chœur de l'Opéra de Québec. Arrive un peu d'avance pour profiter des aires de détente, des jeux d'eau et des modules pour enfants, puis installe-toi avec une chaise ou une couverture pour passer une belle soirée sous les étoiles. Des collations et des boissons seront aussi offertes sur place.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Sortir tes bottes de cowboy
Prix : Gratuit, nourriture et boissons à vendre sur place
Quand : Les 2, 16 et 30 août 2026, de 15 h à 22 h
Adresse : La Cale du Port de Québec - 112, rue Dalhousie, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Enfile tes bottes et direction La Cale du Port de Québec pour une après-midi 100 % country dans une ambiance décontractée. Dès 15 h, un cours de danse en ligne animé te permet d'apprendre quelques pas, que tu sois débutant.e ou habitué.e des pistes de danse. La musique country prend ensuite le relais pour faire bouger la foule jusqu'en soirée. C'est le genre d'événement parfait pour passer un bon moment entre ami.e.s, profiter du bord de l'eau et te laisser emporter par l'ambiance festive.
Remonter le temps à l'époque de la Nouvelle-France
Prix : Gratuit (pour les sites extérieurs)
Quand : Du 6 au 9 août 2026
Adresse : Vieux-Québec, QC (Jardins de l'Hôtel-de-Ville, Place de l'Hôtel-de-Ville et Lieu historique national du Parc-Montmorency)
Pourquoi tu dois y aller : Le Vieux-Québec se transforme en véritable village de la Nouvelle-France pendant quatre jours. Au programme, marché public, démonstrations historiques, artisan.e.s, musique, animations de rue et bar festif. Les familles pourront aussi profiter d'un espace dédié aux enfants, de jeux d'autrefois, d'ateliers créatifs et d'une chasse au trésor. Une sortie parfaite pour voyager dans le temps gratuitement.
Essayer un skatepark éphémère en plein cœur de la rue Saint-Jean
Prix : Gratuit
Quand : Le 9 août 2026 de 10 h à 17 h
Adresse : Rue Saint-Jean (entre les rues des Zouaves et Sainte-Geneviève), Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu sois à tes premiers essais ou déjà à l'aise sur une planche, ce skatepark éphémère est ouvert à tout le monde. Encadré par les pros d'ASKATE, l'espace comprendra quatre modules adaptés à différents niveaux pour pratiquer en toute sécurité. Des planches et des casques sont même prêtés gratuitement, alors tu peux te lancer sans avoir ton propre équipement. C'est une belle occasion de t'initier à la planche à roulettes ou de perfectionner tes figures dans une ambiance décontractée au cœur de la rue piétonne.