8 activités complètement GRATUITES à Québec pour profiter de l'été en juillet

Sors ton agenda!

Des gens qui danse. Droite : Une fête du Canada.

Quoi faire à Québec en juillet : 8 activités complètement gratuites.

QUAI 1635 | Facebook, Fête du Canada à Québec | Facebook
Éditrice Junior

Le mois de juillet vient avec son lot de sorties pour profiter du beau temps à Québec. Que ton plan idéal ressemble à une journée au bord de l'eau, une soirée de festival, une soirée de spectacle dans un parc ou une activité pour décrocher du quotidien, la ville regorge d'options pour occuper tes temps libres.

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Pour t'aider à remplir ton agenda estival, voici huit activités gratuites à faire à Québec en juillet.

Aller à un concert de l’Orchestre symphonique de Québec pour le 418e anniversaire de Québec

Prix : Accès gratuit

Quand : 3 juillet 2026, les festivités débutent à 10 h, le concert a lieu à 19 h 30

Adresse : Plusieurs lieux à Québec, QC | Le concert a lieu à ExpoCité - 250, boul. Wilfrid-Hamel, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour célébrer les 418 ans de Québec, plusieurs activités gratuites sont au programme le 3 juillet. Dès 10 h, tu pourras participer à des visites guidées pour redécouvrir la ville, et une cérémonie aura lieu près de l’hôtel de ville à 11 h 15 en présence du maire.

La journée se terminera en beauté à ExpoCité avec un concert gratuit de l’Orchestre symphonique de Québec. Dirigé par Clemens Schuldt, l’ensemble proposera un répertoire varié comprenant des classiques, des musiques de film et des incontournables québécois.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieux extérieurs

Site Internet de la Ville de Québec

Regarder un film sous les étoiles

Prix : Accès gratuit

Quand : Les 7, 14, 21, 28 juillet à 20 h 30

Adresse : Parc Durocher - 355, rue Saint-Vallier O., Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Tout au long du mois de juillet, le parc Durocher accueille des soirées de cinéma en plein air chaque mardi soir. Cette année, Anaconda, Zootopie 2, Les méchants 2 et Ma belle-mère est une sorcière seront projetés sous les étoiles, offrant autant de divertissement aux enfants qu'aux adultes. Il ne te reste qu'à apporter une couverture ou une chaise, quelques collations et à t'installer confortablement pour profiter de la projection.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Page Facebook de l'événement

Assister à des spectacles en plein air

Prix : Accès gratuit

Quand : Plusieurs dates en juillet

Adresse : Kiosque Edwin-Bélanger - 15, av. George VI, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les belles soirées d’été offrent l’occasion parfaite de profiter de spectacles gratuits en plein air, et le Kiosque Edwin-Bélanger en propose plusieurs tout au long de la saison. Que tu aimes la musique, les découvertes culturelles ou simplement passer du bon temps dehors, la programmation de juillet réserve quelques rendez-vous intéressants.

Mélissa Ouimet ouvrira le bal le 3 juillet, suivie de La Musique du Royal 22e Régiment le 22 juillet. Une conférence de Natura & Historia est aussi prévue le 24 juillet, avant les prestations d’Eadsé le 29 juillet et d’Albert Asselin le 31 juillet. Une belle façon de profiter de l’été sans dépenser un sou.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet des Plaines d'Abraham

Profiter de la programmation gratuite du FEQ

Prix : Accès gratuit

Quand : Du 9 au 19 juillet 2026

Adresses :

  • Scène Hydro-Québec à la place de l’Assemblée-Nationale - 1086. boul. Honoré-Mercier, Québec, QC
  • Scène Crave à la place D'Youville - 963, rue Saint-Jean, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pas de passe pour le Festival d’été de Québec? Tu peux quand même profiter d’une partie de l’ambiance sans débourser un sou. Les scènes Hydro-Québec et Crave proposent une foule de spectacles gratuits mettant en vedette des artistes à découvrir ou à revoir. Il ne te reste qu’à parcourir la programmation et à te laisser porter par la musique tout en gardant ton portefeuille dans ta poche.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du FEQ

Fêter le Canada

Prix : Accès gratuit

Quand : Le mercredi 1er juillet 2026, de 11 h à 22 h

Adresse :

  • Terrasse Dufferin - Rue des Carrières, Québec, QC
  • Plaines d’Abraham - 835, av. Wilfrid-Laurier, Québec, QC
  • Kiosque Edwin-Bélanger - 15, av. George VI, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : La fête du Canada revient à Québec avec une programmation gratuite qui s’étend de la terrasse Dufferin jusqu’aux plaines d’Abraham. Tout au long de la journée, tu pourras profiter d’animations ambulantes, de maquillage, de sculptures de ballons, d’un musée ambulant, de jeux et de défis pour toute la famille, sans oublier le traditionnel gâteau d’anniversaire.

Des spectacles sont également prévus avec Jérôme Charlebois et Annie Roy, K-Pop: Le spectacle, Colette Pirouette, des prestations de danse irlandaise ainsi qu’un défilé du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment. En soirée, Annie Villeneuve montera sur scène accompagnée d’un.e artiste invité.e surprise avant qu’un spectacle laser immersif ne vienne clôturer les célébrations.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieux extérieurs

Site Internet de Fête du Canada à Québec

Danser lors d'une soirée country gratuite au bord du fleuve

Prix : Gratuit

Quand : Le 31 juillet 2026, de 18 h à 22 h

Adresse : QUAI 1635 Lévis - 4155, chemin de la Plage-Jacques-Cartier, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Sors tes bottes et ton chapeau de cowboy, parce que le QUAI 1635 et Ballroom Country te donnent rendez-vous pour une soirée dansante au bord du fleuve. Au programme : DJ country, danse en ligne, animation et ambiance festive dans un décor estival qui risque de te donner envie de rester jusqu'à la dernière chanson.

Que tu connaisses déjà les pas ou que tu veuilles simplement essayer quelque chose de nouveau, l'événement est parfait pour rassembler les habitué.e.s, en plus des curieux et curieuses. Avec la vue sur le fleuve et l'énergie de la piste de danse, c'est une belle façon de profiter d'une soirée d'été entre ami.e.s ou en famille.

En cas de mauvais temps, l'événement sera reporté.

Site Internet du QUAI 1635 Lévis

Profiter d'une fête gourmande sur la rue Racine

L'affiche de l'\u00e9v\u00e9nement Gourmande Racine.

L'événement Gourmande Racine débarque à Québec en juillet.

Agence 714 | Facebook

Prix : Gratuit

Quand : Le 4 juillet 2026 de 10 h à 15 h

Adresse : Rue Racine, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes découvrir les commerces locaux tout en profitant d'une ambiance estivale animée, Gourmande Racine est l'activité parfaite. Pendant une journée, la rue Racine se transforme en destination gourmande avec des dégustations, une roue de fortune, des promotions chez les commerçant.e.s et plusieurs surprises qui mettent en valeur les saveurs et les entreprises du secteur.

C'est une belle occasion de flâner dans le quartier, de goûter à différents produits, de faire quelques trouvailles et de profiter d'une atmosphère festive en plein cœur de l'été.

Accessibilité : Activité gratuite et ouverte à tout le monde

Site Internet de la Ville de Québec

Pique-niquer au parc de la Plage-Jacques-Cartier

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours de 8 h à 22 h (de mai à août)

Adresse : Parc de la Plage-Jacques-Cartier - 3636, ch. du Pavillon, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Situé directement sur les berges du fleuve Saint-Laurent, ce parc de 17 hectares offre l'une des plus belles vues sur l'eau dans la région de Québec. Avec sa plage naturelle, ses sentiers bordés d'arbres et ses espaces verts parfaits pour étendre une couverture, c'est l'endroit idéal pour ralentir le rythme le temps d'une journée. Que ce soit pour marcher, courir, observer les oiseaux, pique-niquer ou simplement admirer le paysage, ce coin paisible donne presque l'impression d'être en vacances sans quitter la ville.

Accessibilité : Stationnement gratuit sur place. Sentiers accessibles pour la marche et la course.

Site Internet du parc de la Plage-Jacques-Cartier

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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