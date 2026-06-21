Fête nationale du Québec 2026 : Voici qui sera ouvert ou fermé

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Une enseigne « Fermé ».

Ce n’est pas toujours clair, à savoir si les commerces sont ouverts ou fermés lors de la Fête nationale du Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Qui dit 24 juin dit fin des classes, arrivée de l’été et ville remplie de fleurdelisés. La Fête nationale du Québec est enfin là, et c’est le moment de sortir tes plus beaux habits bleus et blancs pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste aux quatre coins de la province. Avant de partir festoyer, mieux vaut toutefois faire tes provisions, puisque c’est le jour du « C’est-tu ouvert ou fermé aujourd’hui? ».

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Que ce soit pour t’acheter une caisse de bière (alcoolisée ou non), des petits pains à hamburger ou la bague de fiançailles à ta douce moitié, ce serait bête de te frapper le front à des portes closes.

Pour éviter ce scénario classique, voici tout ce que tu dois savoir sur les commerces et services ouverts ou fermés durant la Fête nationale 2026.

Ce qui sera ouvert le 24 juin :

  • Les pharmacies (horaire propre à chaque établissement);
  • Les restaurants;
  • Les bars;
  • Les cinémas et ciné-parcs;
  • Les épiceries et commerces alimentaires de petite surface;
  • Les dépanneurs;
  • Les stations-service;
  • La plupart des piscines municipales;
  • La plupart des musées;
  • Les écocentres (selon les municipalités);
  • Espace pour la vie (Biodôme, Jardin botanique, Planétarium, Insectarium et Biosphère);
  • La collecte de déchets et de matières recyclables selon le calendrier habituel.

Ce qui sera fermé le 24 juin :

  • Les succursales de la SAQ;
  • Les succursales de la SQDC;
  • Les grandes surfaces alimentaires;
  • Les boutiques et centres commerciaux;
  • Les institutions financières;
  • Les centres de services fédéraux, provinciaux et municipaux;
  • Les points de service de Postes Canada;
  • Les centres de services de la SAAQ;
  • Les bibliothèques.

Du côté du transport en commun, les horaires habituels peuvent être modifiés en période de congé. Mieux vaut consulter le site de ton réseau de transport local avant de partir pour éviter d'attendre inutilement. Il y a une différence entre attendre 15 minutes et une heure.

Bref, l'idéal reste de faire tes emplettes la veille ou tôt le matin du 24, et de confirmer les heures d'ouverture des commerces qui t'intéressent directement sur leur site ou par téléphone, parce que les exceptions existent toujours.


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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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