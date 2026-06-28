Fête du Canada 2026 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

Fais des provisions si tu veux popper le champagne après ton déménagement.

Une affiche « ouvert ».

Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec en cette Fête du Canada 2026.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Qu’est-ce qui est ouvert ou fermé à l’occasion de la fête du Canada? On fait le point, alors que la Confédération canadienne célèbre ses 159 ans en 2026. Après la Fête nationale du Québec, c’est au tour du pays de l’Érable de se laisser parler d’amour d’un océan à l’autre.

À lire également : Voici tous les congés fériés au Québec en 2026 pour planifier tes longs week-ends

Dans la Belle Province, cette journée rime aussi avec déménagement pour des milliers de personnes. Après avoir fait forcer tes ami.e.s pour soulever tes meubles pour une énième année de suite, peut-être voudras-tu leur payer la traite.

Attention! Durant la fête du Canada, tout ne sera pas ouvert comme à l’habitude. Si tu comptais passer à la grande épicerie du coin pour acheter une montagne d’ailes de poulet à faire griller sur ton barbecue fraîchement déménagé, il faudra peut-être revoir tes plans, puisqu’elle sera fermée.

Heureusement, plusieurs restaurants demeureront ouverts et pourront t’accueillir pour un brunch ou un dîner en bonne compagnie.

Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut consulter cette liste à l’avance et faire tes provisions la veille.

Fermé à la fête du Canada 2026 :

  • Les succursales de la SAQ, à l’exception des succursales Express et de certaines autres succursales;
  • Celles de la SQDC également;
  • Les épiceries à grande surface;
  • Les boutiques et centres commerciaux;
  • Les institutions financières;
  • Les centres de services fédéraux, provinciaux et municipaux;
  • Postes Canada;
  • Les centres de service de la SAAQ;
  • Les bibliothèques.

Ouvert à la fête du Canada 2026 :

  • Les pharmacies (sauf exception);
  • Les restaurants;
  • Les bars;
  • Les cinémas et ciné-parcs;
  • Les établissements d’alimentation de petites surfaces;
  • Les dépanneurs;
  • Les stations-service;
  • La majorité des piscines municipales;
  • La majorité des musées;
  • Les écocentres, sauf exception;
  • Espace pour la vie (Biodôme, Jardin botanique, Planétarium, Insectarium et Biosphère);
  • Collecte de déchets et recyclage à l’horaire habituel;
  • Les gyms (à la discrétion du ou de la propriétaire).

Les horaires de transport en commun peuvent changer durant les jours fériés, alors mieux vaut vérifier à l’avance si tu veux éviter d'attendre trop longtemps.


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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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