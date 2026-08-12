McDonald's vend des boissons à base de Red Bull au Canada, sauf au Québec : Voici pourquoi
Oublie le Dragonberry ou le Tropicberry, tu devras aller en Ontario.
Depuis ce mardi 11 août, McDonald's Canada a lancé une gamme de boissons fruitées à base de Red Bull. Si tu pensais pouvoir t'en procurer avant un long quart de travail, sache qu'aucun ne sera disponible au Québec. On t'explique pourquoi.
À lire également : Le prix de l’essence a grimpé au Québec : Voici les succursales Costco où c'est moins cher
La multinationale américaine s'est tournée vers ses réseaux sociaux pour annoncer l'arrivée de ses quatre nouveaux drinks à base de la fameuse boisson qui se targue depuis des années de donner des ailes.
Il est donc maintenant possible partout au Canada, sauf au Québec, de commander un « Red Bull Dragonberry Energizer » ou un « Red Bull Tropicberry Energizer », avec ou sans sucre, ou encore de simplement se procurer une canette de la célèbre boisson énergisante, elle aussi offerte en version régulière ou sans sucre.
McDonald's précise toutefois sur ses affiches publicitaires et son site Web que ces boissons pourraient « ne pas te convenir », notamment en raison d'une teneur élevée en caféine.
Mais pourquoi les McDo du Québec sont-ils exclus?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement du Québec a adopté en juin dernier une loi interdisant la vente de boissons énergisantes, dont les Red Bull, aux personnes de moins de 16 ans.
Avec cette législation, le Québec est devenu la première province canadienne à encadrer la vente de boissons énergisantes.
Cette initiative survient dans la foulée du décès de Zachary Miron, un adolescent de 15 ans mort en 2024 à la suite d'une interaction entre une boisson énergisante et son médicament pour le TDAH.
La loi n'est toutefois pas encore entrée en vigueur. Il faudra attendre six mois après sa sanction royale. À partir de ce moment, les commerces devront vérifier l'âge de la clientèle et il sera interdit aux personnes de moins de 16 ans de se procurer ces produits ou de mentir sur leur âge pour en acheter. Les adultes ne pourront pas non plus en acheter pour elles.
Les personnes mineures qui tenteront de s'en procurer risqueront une amende de 100 $, tandis qu'un ou une adulte qui en achètera pour une personne de moins de 16 ans s'exposera à une amende de 500 $ à 1 500 $. Pour les commerces, les amendes pourront varier de 2 500 $ à 25 000 $ dans le cas d'une personne propriétaire et atteindre 62 500 $ dans le cas d'une entreprise.
Ce que dit McDonald's Canada
Au moment d'écrire ces lignes, l'entreprise américaine n'avait pas répondu à nos questions quant aux raisons pour lesquelles elle ne prévoyait pas, pour l'instant, lancer ses nouvelles boissons énergisantes au Québec.
Elle a toutefois indiqué notamment au Journal et à CTV News qu'elle comptait respecter « l'ensemble des règlements provinciaux applicables ».
« À la lumière des récents changements apportés à la catégorie des boissons énergisantes au Québec, nous reportons temporairement le lancement dans cette province jusqu’à ce que nous ayons une compréhension complète des exigences réglementaires applicables », a indiqué McDonald's Canada.