Le prix de l’essence a grimpé au Québec : Voici les succursales Costco où c'est moins cher
De quoi rendre ton prochain plein un peu moins douloureux pour ton portefeuille. ⛽💰
Remplir le réservoir sans vider son compte de banque, c'est ce que beaucoup de gens cherchent à faire ces temps-ci. D'autant plus que le prix du litre a augmenté dans les derniers jours. La bonne nouvelle, c'est que l'essence vendue dans les stations Costco du Québec se démarque habituellement par des prix plus avantageux qu'ailleurs.
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Si la hausse moyenne au Québec entre ce mardi 11 août et ce mercredi 12 août est de 1,17 cent le litre, selon les plus récentes données de la Régie de l'énergie, c'est dans la région métropolitaine que l’on observe la plus forte augmentation dans la province.
À Laval, le litre est passé de 177,7 ¢ à 182,9 ¢ (+5,2 ¢/L), alors qu'à Montréal, il a grimpé à 182,8 ¢ (+5,1 ¢/L).
Toujours selon ce relevé quotidien, le prix moyen du litre d'essence dans la Belle Province, toutes stations-service confondues, s'établit à 178,9 ¢ ce mercredi 12 août.
Pour rappel, sache que si tu veux profiter des stations-service des Entrepôts Costco, une carte de membre est obligatoire. L'abonnement de base coûte 65 $ par année. Selon nos calculs, cette dépense peut toutefois être rentabilisée assez rapidement si l'essence est ta principale raison d'adhésion.
Voici où se trouvent actuellement les meilleurs prix à la pompe dans les Costco du Québec, région par région:
Montréal
Dans la métropole, les stations Bridge, Anjou (Pour l'Entreprise) et Anjou du boulevard des Sciences proposent le litre propose le litre d'essence à 172.9 ¢.
Nord de Montréal
Le prix à la pompe dans les succursales de Laval, de Terrebonne et de Saint-Jérôme 172,9 ¢/L
Rive-Sud de Montréal
À Vaudreuil-Dorion, la station Costco propose le litre à 168,9 ¢, contre 166,9 ¢ à Candiac, Boucherville et Brossard, et 162,9 ¢ aux Promenades Saint-Bruno.
Grande région de Québec
Au Costco de Lévis, le litre d'or noir est affiché à 166,9 ¢. Les deux stations-service présentes sur le territoire de la ville de Québec offrent le même prix.
Ailleurs au Québec
À Sherbrooke, Rimouski et Drummondville, l'entreprise américaine propose le litre d'essence à 174,9 ¢, alors qu'il est affiché à 179,9 cent à Trois-Rivières.
Toutes les données listées ci-dessus datent du 12 août 2026 et ont été récoltées à 9 h. Les prix affichés peuvent changer à tout moment.