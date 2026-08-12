Le prix de l’essence a grimpé au Québec : Voici les succursales Costco où c'est moins cher

De quoi rendre ton prochain plein un peu moins douloureux pour ton portefeuille. ⛽💰

Une station d'essence du Costco.

Le prix de l’essence a grimpé au Québec, mais les succursales Costco sont toujours moins chères qu'ailleurs.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Remplir le réservoir sans vider son compte de banque, c'est ce que beaucoup de gens cherchent à faire ces temps-ci. D'autant plus que le prix du litre a augmenté dans les derniers jours. La bonne nouvelle, c'est que l'essence vendue dans les stations Costco du Québec se démarque habituellement par des prix plus avantageux qu'ailleurs.

À lire également : Essence au Québec : Cette nouvelle appli te montre où aller pour économiser

Si la hausse moyenne au Québec entre ce mardi 11 août et ce mercredi 12 août est de 1,17 cent le litre, selon les plus récentes données de la Régie de l'énergie, c'est dans la région métropolitaine que l’on observe la plus forte augmentation dans la province.

À Laval, le litre est passé de 177,7 ¢ à 182,9 ¢ (+5,2 ¢/L), alors qu'à Montréal, il a grimpé à 182,8 ¢ (+5,1 ¢/L).

Toujours selon ce relevé quotidien, le prix moyen du litre d'essence dans la Belle Province, toutes stations-service confondues, s'établit à 178,9 ¢ ce mercredi 12 août.

Pour rappel, sache que si tu veux profiter des stations-service des Entrepôts Costco, une carte de membre est obligatoire. L'abonnement de base coûte 65 $ par année. Selon nos calculs, cette dépense peut toutefois être rentabilisée assez rapidement si l'essence est ta principale raison d'adhésion.

Voici où se trouvent actuellement les meilleurs prix à la pompe dans les Costco du Québec, région par région:

Montréal

Dans la métropole, les stations Bridge, Anjou (Pour l'Entreprise) et Anjou du boulevard des Sciences proposent le litre propose le litre d'essence à 172.9 ¢.

Nord de Montréal

Le prix à la pompe dans les succursales de Laval, de Terrebonne et de Saint-Jérôme 172,9 ¢/L

Rive-Sud de Montréal

À Vaudreuil-Dorion, la station Costco propose le litre à 168,9 ¢, contre 166,9 ¢ à Candiac, Boucherville et Brossard, et 162,9 ¢ aux Promenades Saint-Bruno.

Grande région de Québec

Au Costco de Lévis, le litre d'or noir est affiché à 166,9 ¢. Les deux stations-service présentes sur le territoire de la ville de Québec offrent le même prix.

Ailleurs au Québec

À Sherbrooke, Rimouski et Drummondville, l'entreprise américaine propose le litre d'essence à 174,9 ¢, alors qu'il est affiché à 179,9 cent à Trois-Rivières.

Toutes les données listées ci-dessus datent du 12 août 2026 et ont été récoltées à 9 h. Les prix affichés peuvent changer à tout moment.

From Your Site Articles
costco canada essence au québec prix de l'essence
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Voici toutes les prochaines dates de versement des prestations et crédits au Québec en 2026

Vérifie si tu as droit à ces aides financières du gouvernement pour alléger tes fins de mois.

Les 9 filles d'Occupation Double Panama sont dévoilées

Enfin un avant-goût! 👀

Ces plaques d'auto ont été refusées au Québec en 2026 et il y en a des carrément indécentes

Il y en a qui ont BEAUCOUP d'imagination! 😅

6 pays dans le Sud ​visés par des avertissements de voyage du gouvernement du Canada

Prends des notes avant de réserver ton prochain voyage! 😬

On a « stalké » les 4 gars d'Occupation Double Panama - Voici TOUT ce que tu veux savoir

Il n'y a pas de charpentier-menuisier!? 👀

Les 4 premiers gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés

OÙ SONT CACHÉS LES AUTRES!? 👀

On a « stalké » les 9 filles d'Occupation Double Panama - Voici TOUT ce que tu veux savoir

La « BFF » d'une ancienne gagnante, l'ex-copine d'un ancien candidat, et plein de personnalités colorées!

L'accès principal de cette station de la ligne bleue à Montréal va fermer pendant 18 mois

Va falloir changer ton itinéraire. 😲

6 voyages tout inclus dans le Sud de 1195$ à 1465$ au départ de Montréal (sans Cuba)

Un dernier voyage avant l'automne?

La téléréalité Love Is Blind sur Netflix débarque au Canada et tu peux déjà t'inscrire

Es-tu « game » de trouver l'amour à l'aveugle? 😍