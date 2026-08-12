Rappel important de yogourts vendus chez Costco au Québec en raison de moisissure
Culture bactérienne laitière = OUI! Moisissure = NON! 😟
Si tu as fait le plein de déjeuners sains dernièrement chez Costco, vérifie ton frigo avant de te servir! L’entreprise Hain Celestial procède au rappel volontaire de deux yogourts de la marque The Greek Gods, vendus chez la multinationale américaine. La raison ? Un risque de présence de moisissure dans le produit.
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Le rappel a été annoncé le 11 août dernier. Selon les dossiers de Costco Wholesale Canada, les produits visés auraient été achetés par des client.e.s entre juin et août 2026.
Les yogourts The Greek Gods, vendus dans les entrepôts Costco au Canada, sont visés par un rappel important. Costco Canada
Deux produits de la marque The Greek Gods sont concernés par ce rappel:
- Yogourt au miel The Greek Gods, 2 x 650 g (article Costco #245554)
- Dates « Meilleur avant » concernées:
- 2026AU01, 2026AU02, 2026AU08, 2026AU09, 2026AU15, 2026AU16, 2026AU18, 2026AU22, 2026AU23, 2026AU25, 2026AU29, 2026SE05, 2026SE06, 2026SE12, 2026SE13, 2026SE15
- Dates « Meilleur avant » concernées:
- Yogourt nature biologique The Greek Gods, 2 x 650 g (article Costco #1774521)
- Dates « Meilleur avant » concernées:
- 2026AU09, 2026AU18, 2026AU23, 2026AU25, 2026AU29, 2026SE05, 2026SE12, 2026SE13
- Dates « Meilleur avant » concernées:
Si l’une de ces dates apparaît sur ton contenant, ton yogourt fait partie du rappel.
Que faire si tu as l’un de ces produits
Costco et Hain Celestial demandent ux personnes concernées de ne pas consommer, servir, utiliser, vendre ou distribuer les yogourts visés par ce rappel.
Tu peux rapporter les produits touchés à n’importe quel entrepôt Costco au Canada, où ils te seront entièrement remboursés, sans avoir besoin de ta preuve d’achat.
Pour toute question supplémentaire, tu peux joindre Hain Celestial par téléphone au 1-800-421-1655 (du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h HE) ou via leur formulaire de contact en ligne (en anglais seulement).
Hain Celestial invite également les gens à transmettre cet avis à toute personne susceptible d’avoir l’un de ces yogourts à la maison.
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