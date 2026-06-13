Rappels importants de Costco: Cesse d'utiliser ces 6 produits et retourne-les immédiatement
Du lait aux stores pour fenêtres : vérifie ce que t'as acheté chez Costco. 😳
Ces dernières semaines, Costco a émis plusieurs avis de rappel visant différents produits populaires vendus au Québec et au Canada. Si tu es membre et que tu magasines régulièrement dans ces entrepôts, tu veux t'assurer qu'aucun produit concerné ne traîne encore dans ta maison.
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Les rappels Costco récents touchent des catégories très variées : produits laitiers, vitamines, appareils électroménagers, produits capillaires et même accessoires de maison. Voici un tour complet de ce qui est concerné.
Lait protéiné Lactantia UltraPūr
Lactalis Canada a déclenché un rappel le 8 juin 2026 concernant des cartons de lait protéiné vendus au Costco.
Un rappel important a été lancé pour le lait protéiné sans lactose 2 % UltraPūr de Lactantia en format 2 L, vendu chez Costco. Le rappel, déclenché le 8 juin 2026 par Lactalis Canada, concerne des cartons dont la teneur en vitamines A et D dépasse les limites de l'apport quotidien recommandé. Seuls les cartons portant la date de péremption 22 JN 2026 (article Costco 1987085) sont visés. Vérifie dans ton frigo avant de te verser un verre.
Ne consomme pas ce lait, ne le distribue pas et rapporte-le en entrepôt pour un remboursement complet. Si tu ressens des symptômes, consulte un médecin.
Multivitamines Kirkland Signature (présence de métal)
Vita Health Products a volontairement procédé au rappel d'un lot de comprimés Kirkland Signature de multivitamines et minéraux pour femmes 50+.
En mai 2026, Costco a procédé au rappel urgent des multivitamines et minéraux Kirkland Signature pour femmes 50+ en raison de la présence possible de morceaux de métal dans certaines bouteilles de comprimés. Seul un lot précis est visé : les bouteilles affichant le numéro 5J46568W7 avec la date d'expiration FE/2028 sur le col du contenant.
Si tu en as chez toi, cesse de les consommer et retourne le flacon en entrepôt pour un remboursement complet.
Bouilloires électriques Zwilling Enfinigy Pro
Les bouilloires rappelées comportent un risque sérieux de brûlures.
La bouilloire électrique Enfinigy Pro de 1,5 L de la marque Zwilling, vendue chez Costco, fait l'objet d'un rappel en raison d'un risque sérieux de brûlures. Elle a été vendue entre octobre 2022 et janvier 2026 dans un ensemble d'électroménagers (articles 1664609 et 1663356). Le problème : la poignée peut se desserrer ou se casser pendant l'utilisation, causant des déversements d'eau bouillante.
Quelque 44 000 unités ont été achetées au Canada, et 21 incidents avaient déjà été signalés au moment du rappel. Tu peux te faire rembourser sans reçu en te présentant à l'entrepôt Costco.
Shampoings et revitalisants Renpure à l'arbre à thé
Le shampoing et le revitalisant rappelés ont été vendus dans les entrepôts Costco en Ontario et au Québec entre le 10 et le 12 mai dernier.
Mav Beauty Canada a rappelé certains lots du shampoing et revitalisant Cuir chevelu rééquilibré à l'arbre à thé et au romarin de Renpure (2 × 946 ml, article 8434044), vendus dans les entrepôts Costco en Ontario et au Québec entre le 10 et le 12 mai 2026. La raison : un niveau microbien potentiellement élevé, incluant la bactérie Burkholderia cepacia, qui peut causer une irritation cutanée. Les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou une maladie pulmonaire chronique sont plus à risque.
Retourne ta bouteille et vérifie le code de lot : les lots 2603C065 et 2604C066 sont visés. Aucun rapport de réaction grave n'a été signalé à ce jour.
Stores cellulaires Bali de Springs (risque d'étouffement)
Les stores cellulaires de Springs rappelés en raison de risque d’étouffement.
Springs Window Fashions rappelle certains modèles de stores cellulaires Bali vendus sur Costco.ca entre le 1er janvier 2025 et le 9 avril 2026. Le numéro de modèle visé est le BC23, qu'on retrouve dans le coin supérieur droit de l'étiquette sur le rail supérieur des stores. Le problème provient des embouts du rail inférieur qui peuvent se détacher et libérer de petites pièces qui représentent un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.
Tu dois cesser d'utiliser le produit immédiatement si les embouts ne sont pas bien collés. Le fournisseur propose un ensemble pour les recoller, ou tu peux retourner l'article sur Costco.ca pour un remboursement complet.
Kit de départ à pizza sans gluten Gino Bambino (moisissures)Le kit de départ à pizza sans gluten de marque Gino Bambino est visé par un rappel national.
Le kit de départ à pizza sans gluten Gino Bambino de 700 g de Molinaro's Fine Italian Foods (article Costco 1974721) fait l'objet d'un rappel volontaire : des moisissures ont été détectées sur le produit avant sa date de péremption. Si tu en as acheté un entre décembre 2025 et avril 2026 en entrepôt ou en ligne, vérifie la date inscrite sur l'emballage. Les dates 22 AL 2026 et 28 AL 2026 sont visées.
Ça vaut aussi la peine de fouiller le congélateur — un kit mis de côté reste concerné par le rappel, même si la date est dépassée.
Si tu en trouves chez toi, retourne-le en entrepôt pour un remboursement complet
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