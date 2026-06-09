14 trouvailles Costco qui font de parfaits cadeaux à bon prix pour la fête des Pères
Tu vas enfin trouver le cadeau idéal pour celui « qui ne veut rien »! ✨
La fête des Pères approche à grands pas et, si tu n’as toujours pas trouvé le cadeau parfait, les entrepôts Costco pourraient bien te sauver la mise avec leur grande variété de trouvailles et cadeaux pour tous les budgets. On oublie les cravates et les bouteilles de vin et on opte plutôt pour des articles pratiques et utiles au quotidien, dont tu pourras même profiter toi aussi! Après tout, il faut bien que tout le monde y gagne.
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Que tu sois à la recherche d'un petit quelque chose pour ton chum, ton père, ton beau-père ou même ton grand-père, tu n'as pas besoin de casser ta tirelire pour faire plaisir à papa ; un message touchant peut être tout aussi significatif qu’un cadeau matériel.
Toutefois, si ton budget te le permet et que tu as envie de gâter ton géniteur, voici quelques trouvailles intéressantes repérées récemment chez Costco à bon prix.
Écouteurs sport à conduction osseuse
Écouteurs sport de la marque Shokz en vente au Costco pour 129,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 129,99 $
La saison de la course à pied est officiellement commencée. Si le père que tu souhaites gâter te partage quotidiennement ses statistiques sur Strava, ce cadeau est fait pour lui!
Conçus spécialement pour les adeptes de la course à pied, les écouteurs OpenRun de la marque Shokz se démarquent de l’offre actuelle grâce à leur technologie de conduction osseuse, qui transmet le son par vibrations plutôt que directement dans les oreilles.
Ton papa n’en reviendra tout simplement pas!
Lunettes de soleil polarisées flottantes
Lunettes de soleil polarisées flottantes de la marque Hurley en vente au Costco pour 39,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 39,99 $
Les entrepôts Costco savent comment capter l’attention de leur fidèle clientèle, qui tente tant bien que mal de s’en tenir à sa liste d’épicerie. Situées à l’entrée même du magasin, ces lunettes de soleil polarisées de la marque Hurley constituent une excellente idée-cadeau pour la fête des Pères, particulièrement pour ceux qui ont la fâcheuse habitude d’égarer leurs effets personnels.
Non pas qu’elles soient à l’épreuve de la perte ou du vol, mais elles ont un avantage de taille, soit de flotter. Impossible, donc, de les voir disparaître au fond du lac en toute impuissance. Un présent qui fera sans doute bien des heureux!
Ensemble d'accessoires pour grillades
Ensemble d'accessoires pour grillades de la marque Blasckstone en vente au Costco pour 39,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 39,99 $
Les plaques de cuisson pour barbecue ont la cote cette année, et cet ensemble de cuisson de 16 pièces vendu chez Costco nous met littéralement l’eau à la bouche à l’idée de tous les plats savoureux qui pourront y être cuisinés.
Voilà un cadeau de fête des Pères qui risque de faire l’unanimité, surtout que toute la famille pourra en profiter. Un win-win comme on dit!
Ensemble de badminton
Ensemble de badminton facile à installer en vente au Costco pour 74,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 74,99 $
C’est fascinant de constater tout ce qu’on peut trouver chez Costco : des téléviseurs intelligents aux souliers de course, en passant par les articles de sport, comme cet ensemble de badminton, qui animera sans aucun doute tous tes partys d'été.
Tu as grandi avec un papa sportif et compétitif? Voici l’occasion parfaite de préparer une douce revanche en remportant le prochain tournoi familial de badminton!
Carte-cadeau Nintendo eShop
Carte-cadeau Nintendo eShop en vente au Costco pour 100 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 100 $ soit quatre cartes d'une valeur de 25 $ chacune
Peu importe l’âge, personne ne peut rester indifférent face à la proposition d’un tournoi de Mario Kart, et encore moins les papas. Les gants de boxe tombent, les alliances sont dissoutes pour faire place à une compétition aussi féroce qu’enlevante.
Avec cet ensemble de cartes-cadeaux, il pourra se procurer les jeux de son choix, dont Mario Party, qui rallie les troupes après une potentielle défaite en voiturette.
Carte-cadeau pour le Spa Scandinave
Carte-cadeau pour le Spa Scandinave d'une valeur de 100 $ en vente au Costco pour 79,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 79,99 $ pour une carte-cadeau d'une valeur de 100 $
Un cadeau, deux personnes heureuses! Pourquoi ne pas offrir au papa dans ta vie, cette année, un certificat-cadeau d'une valeur de 100 $ au fabuleux Spa Scandinave et en profiter toi aussi pour passer un après-midi des plus reposants avec lui, dans le calme et surtout, le silence! Tout le monde gagne.
Chapeau de randonnée Tilley
Chapeau de randonnée de la marque Tilley en vente au Costco pour 24,97 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 24,97 $
Ce chapeau est définitivement un incontournable du look de papa! Idéal pour les randonnées, les sorties sur l’eau ou même pour tondre le gazon pour la troisième fois de la semaine à bord d’un tracteur John Deere, ce bucket hat de la populaire et réputée marque Tilley constitue une excellente idée-cadeau pour la fête des Pères, surtout à ce prix-là.
Chandail brodé à manches courtes à l'effigie des Blue Jays de Toronto
Chandail des Blue Jays de Toronto en vente au Costco pour 16,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 16,99 $
Après avoir vu le titre leur échapper la saison dernière, les Blue Jays de Toronto reviennent en force, et Costco sait comment soutenir les fans de nos équipes sportives. Tu y trouveras une belle sélection de chandails brodés à l’effigie de notre équipe canadienne (presque championne) du baseball majeur.
À 16,99 $ chacun, ces T-shirts unisexes sont parfaits pour regarder les matchs en famille. Ils porteront peut-être même chance aux Blue Jays dans leur quête de ce trophée amplement mérité!
Polo de golf
Polo de golf de la marque Sunice en vente au Costco pour 19,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
La section des vêtements chez Costco est toujours bondée, et avec raison! Les prix et la qualité des morceaux qui s’y trouvent méritent que tu t’y attardes avant d’aller chercher ton carton de 30 œufs et ton pain tranché.
Ces polos de golf plairont à toutes les figures paternelles de ton entourage qui pratiquent ce sport estival. Offerts en plusieurs tailles et couleurs, tu trouveras assurément le modèle idéal pour accompagner leur prochain parcours de 18 trous.
Fauteuil-hamac avec repose-pieds
Fauteuil-hamac avec repose-pieds en vente au Costco pour 54,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 54,99 $
Avertissement : si tu achètes ce fauteuil-hamac, tu n’auras jamais fini d’en entendre parler! Ton père en vantera les mérites pendant des lunes, et chanceuses seront les personnes qui auront le privilège de l’essayer.
Ce trône des plus confortables le suivra partout cet été et, pour 54,99 $, tu pourrais même t'en offrir un afin de l’accompagner dans ses moments de détente.
Thermacell
Thermacell en vente au Costco pour 59,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 59,99 $
Malgré toute l’excitation que suscite la saison estivale, celle-ci ne vient pas sans son lot de désagréments, dont les fameux moustiques, toujours prêts à nous siphonner le sang. Cette nuisance peut rapidement gâcher une soirée barbecue dans la cour.
Cet été, plutôt que de sentir la citronnelle à plein nez, offre un Thermacell à papa et toute la famille pourra en profiter!
Casquette Adidas
Casquettes Adidas en vente au Costco pour 18,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 18,99 $
Ton père ou ton conjoint est un grand amateur de casquettes? Ne cherche plus quoi lui offrir cette année pour souligner sa paternité. Costco propose une vaste sélection de modèles de la marque Adidas, offerts en plusieurs tailles et couleurs. En prime, ils sont conçus d’un indice de protection solaire de 50 et de petits trous d’aération sur les côtés. Un must pour l'été!
Barres protéinées Pure Protein
Boîte de 18 barres protéinées de la marque Pure Protein en vente au Costco pour 29,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
L’année 2026 est décidément celle des protéines, au point où certains restaurants proposent même d’en ajouter à ton café! Si le papa dans ta vie accorde une attention particulière à son entraînement et à son alimentation, te partage régulièrement des articles sur l’importance des protéines et calcule chacun de ses grammes quotidiens, ce cadeau est fait pour lui.
Cette boîte de 18 barres protéinées aux saveurs chocolat de luxe, beurre d’arachide et chocolat, ainsi que caramel, arachide et chocolat, ferait à la fois un cadeau cocasse et utile!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.