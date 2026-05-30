Fête des Pères : 11 trouvailles à moins de 66 $ sur Amazon qui font des cadeaux parfaits

C'est le temps de gâter les papas!

Un camion Amazon Prime.

Fête des Pères : 11 trouvailles à moins de 66 $ sur Amazon.

Michael Piepgras | Dreamstime
Éditrice Junior

La fête des Pères arrive rapidement et, comme chaque année, trouver une idée qui sort un peu de l’ordinaire peut demander plus de réflexion qu’on le pense. Que ton père, ton beau-père ou une autre figure paternelle de ton entourage soit du genre sportif, amateur de barbecue, adepte de golf ou simplement difficile à gâter, Amazon regorge de trouvailles qui pourraient lui faire plaisir.

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Pour t’éviter des heures de magasinage, on a repéré 11 idées-cadeaux à moins de 66 $ qui pourraient bien faire l'affaire. Entre des accessoires pratiques, des activités à faire à la maison et quelques gadgets originaux, cette sélection rassemble des options pour différents types de papas et différents budgets.

Kit de fumoir à whisky ComboJoy

Ensemble comprenant un fumoir \u00e0 cocktail, une torche, six saveurs de copeaux de bois, deux verres et des accessoires pour ajouter une touche fum\u00e9e \u00e0 tes boissons et cr\u00e9ations culinaires \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Ensemble comprenant un fumoir à cocktail, une torche, six saveurs de copeaux de bois, deux verres et des accessoires pour ajouter une touche fumée à tes boissons et créations culinaires à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 59,99 $

Description : Ce kit de fumoir à whisky est conçu pour les personnes qui aiment expérimenter avec les saveurs à la maison. L’ensemble comprend un fumoir en bois, une torche, six variétés de copeaux de bois aux arômes différents, deux verres à whisky ainsi que des moules à glaçons pour créer une expérience complète. La fumée froide permet d’ajouter des notes boisées et fumées à des cocktails, spiritueux ou même certains aliments comme les viandes et les fromages. Présenté dans un coffret élégant, ce kit peut aussi constituer une idée cadeau intéressante pour les amateurs et amatrices de whisky, de bourbon ou de mixologie.

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Tapis de putting de golf HUAEN

Tapis de putting avec guides d\u2019alignement et retour automatique de balle pour l\u2019entra\u00eenement \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Tapis de putting avec guides d’alignement et retour automatique de balle pour l’entraînement à vendre sur Amazon.

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Prix : 65,99 $

Description : Les passionnés de golf risquent d'apprécier ce cadeau qui leur permet de pratiquer leur putting même lorsqu'ils ne sont pas sur le terrain. Ce tapis de 2,4 mètres est doté d'un système de retour automatique de balle qui facilite les séances d'entraînement et de lignes d'alignement intégrées pour travailler la précision. Sa surface reproduit le roulement d'un vrai vert, offrant une sensation plus réaliste à chaque coup. Facile à installer et à ranger, il trouve aussi bien sa place dans un sous-sol, un bureau ou une salle de jeux, pour quelques minutes de pratique entre deux activités.

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Ensemble de coussinets pour squat et musculation - LAVVON

\u200bAccessoires d\u2019entra\u00eenement et un sac de transport \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Accessoires d’entraînement et un sac de transport à vendre sur Amazon Canada.

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Prix : 29,99 $

Description : Cet ensemble d’accessoires pourrait plaire aux papas qui aiment soulever de la fonte. Le kit comprend un coussinet en mousse haute densité conçu pour rendre les squats et les poussées de hanches plus confortables, ainsi que des sangles de poignets qui offrent un meilleur soutien lors des charges plus lourdes. Des sangles de chevilles rembourrées sont également incluses pour les exercices aux câbles, tandis que le sac de transport permet de tout garder au même endroit. Pratique et polyvalent, c’est le genre de cadeau qui risque d’être utilisé à presque chaque entraînement.

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Jeu de rondelle rapide en bois - PuxZoop

Jeu de table Bungee Table pour toute la famille \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Jeu de table Bungee Table pour toute la famille à vendre sur Amazon Canada.

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Prix : 39,99 $ (au lieu de 43,99 $)

Description : Si tu cherches une activité à offrir qui risque de devenir rapidement compétitive à la maison, ce jeu pourrait bien faire l’affaire. Le principe est simple : utiliser l’élastique pour propulser tes rondelles du côté adverse le plus vite possible, mais les parties deviennent vite intenses. Facile à comprendre pour les enfants comme pour les adultes, il est parfait pour animer une soirée en famille, un chalet ou un rassemblement entre ami.e.s. Fabriqué en bois, il est aussi assez compact pour être transporté facilement et sortir dès qu’une envie de défi se fait sentir.

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Livre-jeu d’enquête SUSPEK : Meurtre à Paris

Livre-jeu d\u2019escape game et d\u2019enqu\u00eate criminelle pour adultes \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Livre-jeu d’escape game et d’enquête criminelle pour adultes à vendre sur Amazon Canada.

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Prix : 20,99 $

Description : Les amateurs de documentaires policiers, d’escape games et d’énigmes risquent d’avoir du plaisir avec ce livre-jeu d’enquête. L’objectif est de résoudre un meurtre en analysant une série d’indices afin d’identifier la personne coupable. L’expérience mise davantage sur la déduction et l’observation que sur la lecture, ce qui la rend facile à sortir pour une soirée à la maison. Avec des milliers de suspects potentiels à écarter au fil de l’enquête, ce jeu promet de mettre les capacités d’analyse à l’épreuve et pourrait constituer une idée-cadeau originale pour la fête des Pères.

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Ensemble de paniers à griller pour barbecue SHIZZO

Panier \u00e0 griller en acier inoxydable avec poign\u00e9e, pinceaux et accessoires pour cuire poissons, l\u00e9gumes, fruits de mer et autres aliments sur le barbecue \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Panier à griller en acier inoxydable avec poignée, pinceaux et accessoires à vendre sur Amazon.

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Prix : 35,99 $

Description : Les rois du barbecue qui aiment impressionner la famille avec de nouvelles recettes pourraient avoir beaucoup de plaisir avec cet ensemble SHIZZO. Le panier à griller en acier inoxydable permet de cuire facilement des aliments plus délicats comme le poisson, les crevettes ou les légumes sans risquer qu’ils passent à travers les grilles. Sa longue poignée munie d’un système de verrouillage facilite les manipulations près du feu, tandis que les accessoires inclus, comme les brochettes et le pinceau à badigeonner, donnent encore plus d'options pour les repas estivaux. Résistant à la rouille et compatible avec le lave-vaisselle, c'est le genre de cadeau pratique qui pourrait rapidement trouver sa place à côté du barbecue pour les saisons à venir.

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Lot de 12 défroisseurs vapeur pour la douche Zen & Hearth

D\u00e9froisseurs vapeur \u00e0 l\u2019eucalyptus et \u00e0 la menthe con\u00e7us pour transformer la douche en moment de d\u00e9tente inspir\u00e9 du spa \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Défroisseurs vapeur à l’eucalyptus et à la menthe pour la douche à vendre sur Amazon.

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Prix : 31,99 $

Description : Une douche chaude accompagnée d'arômes d’eucalyptus et de menthe peut complètement changer l’ambiance après une longue journée ou une séance d’entraînement. Fabriqués au Canada, ces défroisseurs vapeur sont conçus avec des huiles essentielles et du menthol pour diffuser un parfum rafraîchissant qui rappelle l’expérience d’un spa à domicile. Chaque pastille procure entre 8 et 12 minutes d’aromathérapie sous la douche, tandis que le format de 12 unités permet d’en profiter à plusieurs reprises. Leur composition à base d’ingrédients naturels, sans colorants artificiels ni parabènes, en fait aussi une idée-cadeau originale pour le papa qui aime prendre du temps pour lui.

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Haut-parleur Bluetooth étanche - XLeader Pro

Haut-parleur Bluetooth certifi\u00e9 IPX7 avec ventouse, clip de fixation et jusqu\u2019\u00e0 12 heures d\u2019autonomie \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Haut-parleur Bluetooth avec ventouse à vendre sur Amazon Canada.

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Prix : 35,99 $

Description : Les séances de douche, les journées à la piscine ou les sorties au bord de l’eau peuvent facilement être accompagnées de musique grâce à ce haut-parleur Bluetooth conçu pour résister aux éclaboussures et à l’immersion. Certifié IPX7, il peut être fixé sur différentes surfaces à l’aide de sa ventouse ou transporté grâce à son clip intégré. Son format compact cache un haut-parleur de 5 watts offrant un son clair avec des basses accentuées, tandis que la batterie rechargeable procure jusqu’à 12 heures d’écoute sur une seule charge. Un microphone intégré permet également de répondre aux appels en mode mains libres sans avoir à sortir son téléphone.

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Organisateur de coffre de golf - GOBUROS

Organisateur de rangement pour \u00e9quipement de golf avec compartiments s\u00e9par\u00e9s et espace pour deux paires de chaussures \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Organisateur de rangement pour équipement de golf à vendre sur Amazon Canada.

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Prix : 53,99 $

Description : Garder tout son équipement de golf au même endroit devient beaucoup plus simple avec cet organisateur conçu pour le coffre de voiture. Son compartiment inférieur ventilé peut accueillir jusqu’à deux paires de chaussures de golf, tandis que l’espace principal est divisé en plusieurs sections pour ranger vêtements, casquettes, gants et autres essentiels. Plusieurs poches permettent aussi d’avoir les tees, cartes de pointage, serviettes et accessoires toujours à portée de main. Fabriqué en nylon 600D résistant avec des parois renforcées, il conserve sa forme même lorsqu’il est bien rempli, tout en pouvant se replier à plat lorsque la saison est terminée. Son format polyvalent convient également au rangement d’articles de sport, de fournitures de nettoyage ou d’une trousse d’urgence pour la voiture.

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Sac de sport magnétique - JACZZO

Sac magn\u00e9tique avec porte-bouteille int\u00e9gr\u00e9 et multiples compartiments de rangement \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Sac magnétique avec porte-bouteille intégré et multiples compartiments de rangement à vendre sur Amazon Canada.

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Prix : 19,99 $

Description : Pour le papa qui passe ses semaines entre le travail, le gym et les activités de la famille, ce sac magnétique pourrait vite devenir un indispensable. Il se fixe directement aux surfaces métalliques de la salle d’entraînement pour garder ses essentiels à portée de main plutôt que sur le plancher. Téléphone, écouteurs, portefeuille, clés et autres petits objets trouvent facilement leur place dans ses différents compartiments, tandis que le porte-bouteille intégré accueille la plupart des gourdes de format standard. Compact, pratique et facile à transporter grâce à sa poignée, sa bandoulière réglable et son crochet, c’est le genre de cadeau qu’il risque d’utiliser beaucoup plus souvent qu’il ne le pense.

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Maillot de protection dermique - NHL

Maillot \u00e0 manches longues aux couleurs des Canadiens de Montr\u00e9al avec protection UV et tissu respirant \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Maillot à manches longues aux couleurs des Canadiens de Montréal sur Amazon.

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Prix : En rabais à 39,99 $ plutôt que 49,99$

Description : Pour certains fans, afficher leur soutien aux Canadiens de Montréal ne s'arrête pas aux victoires. Si le papa que tu veux gâter porte fièrement les couleurs du Tricolore, ce chandail à manches longues risque de lui plaire. Fabriqué dans un tissu de polyester respirant conçu pour évacuer l’humidité, il aide à rester confortable lors des journées chaudes, des activités sportives ou des sorties au soleil. Son impression par sublimation permet de conserver des couleurs éclatantes au fil des lavages, tandis que sa coupe décontractée s’adapte aussi bien aux moments de détente qu’aux activités du quotidien. En prime, sa protection solaire UPF 40+ ajoute une couche de protection contre les rayons UV lors des journées passées à l’extérieur.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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