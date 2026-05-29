Ces aînées font du contenu sur le CH et ça devient viral tellement c'est cute (VIDÉOS)

« Il a un grand front, il doit être intelligent... » 💯🫶

Des résidentes des Résidences Cogir au Québec.

Le contenu des Résidences Cogir mettant en vedette leurs résidents fait fureur sur les réseaux sociaux.

@cogirresidences | Instagram, @cogirresidences | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

La fièvre du hockey est partout depuis que les Canadiens de Montréal sont en séries éliminatoires : dans les bars, dans les rues, dans les salons... et même dans les Résidences Cogir. Cette chaîne québécoise pour aîné.e.s fait fureur sur les réseaux sociaux avec leurs vidéos mettant en vedette leurs résidents et résidentes. Leur contenu sur le CH est tellement attachant que c'est devenu viral et les gens en redemandent plus de ces nouvelles maminfluenceuses.

À lire également : « C'était un match de m*rde » : Lane Hutson du CH ne cache pas sa frustration (VIDÉOS)

« Il a un grand front, il doit être intelligent... », « Regardes-y le sourire, il a de belles dents » et « Ils sont tous beaux! [...] Mais on est trop âgées » sont toutes des petites perles que tu peux entendre dans la publication où deux résidentes donnent leur avis sur les joueurs du Tricolore.

La vidéo a été vue près de 140 000 fois sur la plateforme TikTok et a récolté plus de 8 000 mentions « j'aime » en quelques jours seulement.

Dans une autre publication de type Get ready with me (GRWM), partagée lundi dernier, on voit Suzanne et Pierrette se préparer ensemble pour aller voir le match au Centre Bell.


Parées de leur maquillage bleu-blanc-rouge, de leur chandail à l'effigie de Caufield et Suzuki ainsi que de leur attitude de baddie, comme les appellent les internautes en commentaires, les deux dames ont visiblement charmé leur public. Leur préparation a été vue plus de 845 000 fois avec près de 92 000 mentions « j'aime ».

Maintenant que le CH fait face à l'élimination ce 29 mai, on attend impatiemment les prochaines vidéos des maminfluenceuses Cogir. Parce qu'elles, elles ne déçoivent jamais.


From Your Site Articles
hockey à montréal canadien de montréal habs fr canadiens de montréal
Montréal Sport Canada Sport Québec
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Un nouveau parcours lumineux de 2 km débarque à Montréal et ça s'annonce époustouflant

Des milliers de lumières dans un lieu iconique de la ville = OUI!

Québec retire la TVQ à l'épicerie, mais l'augmente ailleurs : On te démêle la controverse

On donne d'une main, on reprend de l'autre? 🧐

Trafic à Montréal : le Tour de l’Île force la fermeture de 126 sections de rues ce week-end

Beau week-end pour prendre une marche! 🤯

Décès de Claude Lemieux : Même Donald Trump rend hommage à l'ancien du Canadien de Montréal

Il parle même d'un « ami de notre famille "TRUMP" ».

Les Québécois ont une nouvelle destination préférée cet été et c'est assez surprenant

Ce n'est pas aux États-Unis ni en Europe. 👀

Virement unique allant jusqu'à 200$ : Revenu Québec révèle un détail important sur la date

Ça va t'éviter de paniquer en regardant ton compte de banque. 👀💰

« C'était un match de m*rde » : Lane Hutson du CH ne cache pas sa frustration (VIDÉOS)

Hutson sans filtre, Dobes sans peur. Le CH repart en Caroline.

Rappel important de bouilloires vendues au Costco : Tu peux te faire rembourser sans reçu

44 000 unités vendues au pays et déjà 21 incidents signalés. 😳

Emploi à Québec : Le gouvernement embauche avec un sec.5 et offre jusqu’à 90 184 $/an

Tu te cherches une nouvelle job? Jette un coup d'œil ici!