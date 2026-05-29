Ces aînées font du contenu sur le CH et ça devient viral tellement c'est cute (VIDÉOS)
« Il a un grand front, il doit être intelligent... » 💯🫶
La fièvre du hockey est partout depuis que les Canadiens de Montréal sont en séries éliminatoires : dans les bars, dans les rues, dans les salons... et même dans les Résidences Cogir. Cette chaîne québécoise pour aîné.e.s fait fureur sur les réseaux sociaux avec leurs vidéos mettant en vedette leurs résidents et résidentes. Leur contenu sur le CH est tellement attachant que c'est devenu viral et les gens en redemandent plus de ces nouvelles maminfluenceuses.
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« Il a un grand front, il doit être intelligent... », « Regardes-y le sourire, il a de belles dents » et « Ils sont tous beaux! [...] Mais on est trop âgées » sont toutes des petites perles que tu peux entendre dans la publication où deux résidentes donnent leur avis sur les joueurs du Tricolore.
Dans une autre publication de type Get ready with me (GRWM), partagée lundi dernier, on voit Suzanne et Pierrette se préparer ensemble pour aller voir le match au Centre Bell.
Parées de leur maquillage bleu-blanc-rouge, de leur chandail à l'effigie de Caufield et Suzuki ainsi que de leur attitude de baddie, comme les appellent les internautes en commentaires, les deux dames ont visiblement charmé leur public. Leur préparation a été vue plus de 845 000 fois avec près de 92 000 mentions « j'aime ».
Maintenant que le CH fait face à l'élimination ce 29 mai, on attend impatiemment les prochaines vidéos des maminfluenceuses Cogir. Parce qu'elles, elles ne déçoivent jamais.