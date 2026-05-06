Ce bar à Montréal change de nom pour Dobeš du CH et les fans capotent
Attends de voir ce qu'ils ont mis à l'intérieur! 😂
Alors que les Canadiens de Montréal s'apprêtent à entamer la deuxième ronde des séries éliminatoires face aux Sabres de Buffalo ce mercredi 6 mai, la fièvre du hockey s'est définitivement emparée de la ville et les commerces le prouvent.
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Le bar Double's, bien connu des fans de sport à Montréal, a décidé de rendre hommage à l'homme du moment : Jakub Dobeš. Le gardien de but de l'équipe a offert des performances impressionnantes lors des derniers matchs.
L'établissement a donc « officiellement » changé son nom pour Dobeš en installant une toute nouvelle enseigne sur la façade. L'annonce, partagée ce mardi 5 mai, a rapidement attiré l'attention sur les réseaux sociaux et a récolté des milliers de mentions « j'aime » en 24 heures.
Le bar n'a pas fait les choses à moitié. À l'intérieur, ils ont installé un matelas en référence à la photo devenue iconique de Dobeš allongé sur un lit pour une collaboration avec Jump Bed et Matelas Bonheur, une image qui lui a valu plusieurs commentaires moqueurs de ses coéquipiers et qui a fait le tour du Web.
L'idée? Que la clientèle puisse reproduire la pose du gardien tchèque.
« VENEZ PRENDRE UNE PHOTO CE SOIR SUR LE FAMEUX LIT », peut-on lire sur l'Instagram officiel de l'établissement.
La province est en mode Bleu-Blanc-Rouge
Double's est loin d'être le seul commerce à avoir attrapé la fièvre du hockey. À Shawinigan, le restaurant Les Ailes de Buffalo a temporairement changé son nom pour Les Ailes de Montréal sur sa page Facebook, question de supporter les Glorieux plutôt que l'adversaire de la deuxième ronde.
Pizza Salvatoré a également annoncé des modifications à son menu : « Nous changeons temporairement le nom de la pizza Poulet Buffalo! Elle s'appellera la pizza Poulet HABS!! », peut-on lire sur la page Instagram du restaurant.
Le premier match des Canadiens de Montréal contre Buffalo est ce mercredi 6 mai, à 19h, au KeyBank Center, dans la ville américaine.