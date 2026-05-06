Ce bar à Montréal change de nom pour Dobeš du CH et les fans capotent

Attends de voir ce qu'ils ont mis à l'intérieur! 😂

Le gardien de but des Canadiens de Montréal Jakub Dobes. Droite : Façade du bar Double's changée pour Dobes.

La fièvre des séries éliminatoires s’est emparée de nombreux commerçants à travers la province.

@canadiensmtl | Instagram, @doubleslatenight | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Alors que les Canadiens de Montréal s'apprêtent à entamer la deuxième ronde des séries éliminatoires face aux Sabres de Buffalo ce mercredi 6 mai, la fièvre du hockey s'est définitivement emparée de la ville et les commerces le prouvent.

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Le bar Double's, bien connu des fans de sport à Montréal, a décidé de rendre hommage à l'homme du moment : Jakub Dobeš. Le gardien de but de l'équipe a offert des performances impressionnantes lors des derniers matchs.

L'établissement a donc « officiellement » changé son nom pour Dobeš en installant une toute nouvelle enseigne sur la façade. L'annonce, partagée ce mardi 5 mai, a rapidement attiré l'attention sur les réseaux sociaux et a récolté des milliers de mentions « j'aime » en 24 heures.

Le bar n'a pas fait les choses à moitié. À l'intérieur, ils ont installé un matelas en référence à la photo devenue iconique de Dobeš allongé sur un lit pour une collaboration avec Jump Bed et Matelas Bonheur, une image qui lui a valu plusieurs commentaires moqueurs de ses coéquipiers et qui a fait le tour du Web.

L'idée? Que la clientèle puisse reproduire la pose du gardien tchèque.

« VENEZ PRENDRE UNE PHOTO CE SOIR SUR LE FAMEUX LIT », peut-on lire sur l'Instagram officiel de l'établissement.

La province est en mode Bleu-Blanc-Rouge

Double's est loin d'être le seul commerce à avoir attrapé la fièvre du hockey. À Shawinigan, le restaurant Les Ailes de Buffalo a temporairement changé son nom pour Les Ailes de Montréal sur sa page Facebook, question de supporter les Glorieux plutôt que l'adversaire de la deuxième ronde.

Pizza Salvatoré a également annoncé des modifications à son menu : « Nous changeons temporairement le nom de la pizza Poulet Buffalo! Elle s'appellera la pizza Poulet HABS!! », peut-on lire sur la page Instagram du restaurant.

Le premier match des Canadiens de Montréal contre Buffalo est ce mercredi 6 mai, à 19h, au KeyBank Center, dans la ville américaine.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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