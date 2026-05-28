Québec retire la TVQ à l'épicerie, mais l'augmente ailleurs : On te démêle la controverse

On donne d'une main, on reprend de l'autre? 🧐

Christine Fréchette, première ministre du Québec.

Québec a annoncé l'abolition de la TVQ à l'épicerie, mais l'augmentera sur les primes d'assurances, semant la controverse.

Christine Fréchette | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Après avoir annoncé l’abolition de la TVQ sur certains produits du quotidien afin de « donner de l'oxygène » à la population, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, se fait maintenant reprocher de vouloir taxer davantage les Québécois et Québécoises avec la hausse prochaine d’une autre taxe.

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Lors de l’étude des crédits budgétaires du Conseil exécutif ce mercredi 27 mai, la cheffe caquiste a été questionnée par les partis d’opposition au sujet des dépenses prévues par son gouvernement.

Le chef parlementaire du Parti libéral du Québec, André Fortin, a notamment talonné la première ministre en lui demandant si elle savait que la taxe de vente du Québec (TVQ) appliquée aux primes d’assurance auto et habitation passerait de 9 % à 9,995 % dès le 1er janvier prochain.

Visiblement surprise par la question, Christine Fréchette a répondu que « ce n’était pas dans [son] territoire » lorsque cette mesure a été annoncée, rappelant qu’elle occupait alors le poste de ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

« Donc je n’étais pas nécessairement au fait du détail de cette augmentation-là », a-t-elle ajouté.

Le député de Pontiac reproche notamment à la première ministre d’alourdir le fardeau financier des Québécoises et Québécois en donnant d’une main pour reprendre de l’autre.

« Quand vous dites que vous voulez alléger le fardeau, est-ce que vous saviez qu'il y avait des mesures pour augmenter le fardeau des Québécois qui s'en venaient?»

« Je n’entendais pas de retourner à des décisions antérieures », a-t-elle répondu, réaffirmant vouloir servir pour l’avenir.

Donner et reprendre

Rappelons qu’en début de semaine, la première ministre a dévoilé plusieurs mesures visant à redonner un peu d’argent aux Québécois et Québécoises, dont l’abolition de la TVQ sur certains produits d’épicerie. Cette mesure, évaluée à 100 M$, permettrait aux ménages d’économiser en moyenne 50 $ par année.

Or, avec la hausse de la taxe sur les produits d’assurance annoncée dans le budget 2025 du gouvernement Legault, Québec prévoit aussi récupérer environ 300 M$. Cette hausse viendrait ainsi réduire le gain réel à environ 39 $ pour une famille québécoise.

Lors de la même séance, la première ministre a également été incapable de donner le montant exact de la dette du Québec, se limitant à dire qu’elle représentait « 38,8 » pour cent du produit intérieur brut (PIB).

André Fortin lui a alors rappelé que la dette du Québec s’élève actuellement à 259 milliards de dollars.

« J’en conclus, Madame la première ministre, que vous ne savez pas c’est quoi, le chiffre de la dette au Québec », a-t-il lancé, reprochant du même souffle à la Coalition Avenir Québec (CAQ) d’avoir augmenté la dette de 75 milliards de dollars depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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