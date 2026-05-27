Shell change son programme de récompenses : Voici comment sauver jusqu'à 13 ¢/L à la pompe

On prend les économies où il y en a! 👀

Une station d'essence Shell.

Shell a annoncé qu'elle changeait son programme de fidélité et tu pourrais économiser jusqu'à 13 ¢/L à la pompe.

Roman Tiraspolsky | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les stations Shell partout au Canada viennent de tourner la page sur les Air Miles. Depuis ce mardi 26 mai, c’est désormais Scène+, le programme de récompenses aussi accepté chez Maxi, Provigo et Pharmaprix, qui prend le relais. De quoi accumuler des points autant à la pompe qu’à l’épicerie.

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Si tu fais déjà le plein chez Shell et que tu possèdes une carte bancaire de la Banque Scotia, de Tangerine ou encore une adhésion CAA, ce changement pourrait être particulièrement avantageux pour ton portefeuille.

Shell a officiellement mis fin à son partenariat de longue date avec Air Miles le 26 mai dernier afin d’intégrer l’écosystème Scène+. Le changement est désormais en vigueur dans toutes les stations Shell participantes au Canada.

En plus du cinéma et de l’épicerie, les membres Scène+ peuvent maintenant accumuler et échanger des points sur l’essence, les achats admissibles en dépanneur ainsi que les lave-autos dans plus de 1 400 stations à travers le pays.

Ce que tu gagnes concrètement à chaque visite

Le principe est simple : tu obtiens 1 point Scène+ par litre d'essence acheté, et 1 point pour chaque dollar dépensé au dépanneur ou au lave-auto, peut-on lire sur le site Web de Shell.

Pour utiliser tes points, c'est 1 000 points Scène+ qui te donnent 10 $ de rabais sur l'essence ou les achats en magasin, soit environ 1 ¢ par point en valeur.

Les membres CAA gardent leurs avantages

Bonne nouvelle pour les membres CAA : l’entente avec Shell demeure en vigueur. Tu peux donc continuer d’obtenir un rabais instantané de 3 ¢/L sur l’essence, en plus d’un escompte de 10 % au lave-auto et sur certains achats admissibles en dépanneur. Et le tout peut se combiner avec l’accumulation de points Scène+ dans une même transaction.

Une adhésion CAA débute à 30 $ par année. À titre d’exemple, si tu remplis un réservoir de 40 litres toutes les deux semaines, le rabais de 3 ¢/L permettrait de rentabiliser l’adhésion en moins d’un an.

Comment atteindre 13 ¢/L en rabais combinés

Pour maximiser tes économies, tu dois empiler plusieurs avantages lors d'un même plein. Voici comment ça se décompose :

  • 1 point Scène+ par litre (membres Scène+)
  • 1 point Scène+ supplémentaire par litre sur le carburant V-Power (membres Shell Go+)
  • 3 ¢/L de rabais instantané avec une carte Banque Scotia ou Tangerine admissible
  • 4 ¢/L supplémentaires sur le V-Power avec une carte qui cumule Scène+
  • 3 ¢/L de rabais instantané pour les membres CAA

En combinant tous ces avantages sur du carburant V-Power, on arrive à environ 13 ¢/L en valeur combinée. Pour les autres types d'essence, le maximum tourne autour de 8 ¢/L.

Et qu'arrive-t-il aux Air Miles?

Le partenariat entre Shell et Air Miles a officiellement pris fin le 25 mai. Il n’est donc plus possible d’accumuler des Miles dans les stations Shell.

Le programme Air Miles ne disparaît toutefois pas complètement. Il doit plutôt être remplacé par une nouvelle formule appelée Blue Rewards, dont le lancement est prévu plus tard en 2026.

Les détenteurs et détentrices d’une carte BMO Blue Rewards pourront éventuellement accumuler des points dans plusieurs chaînes d’essence au pays, sans être limités à une seule bannière.

Entre-temps, les membres d’Irving Oil dans les provinces atlantiques peuvent toujours accumuler des Miles.

Cet article est une adaptation de l’article « Shell just overhauled its gas loyalty program and you can get up to 13 c/L back on every fill», qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.


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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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