Tu peux sauver 10 cents par litre chez Couche-Tard durant la Journée Essence en folie
Ajoute le 21 mai de 15 h à 19 h à ton agenda pour ta prochaine visite à la pompe chez Couche-Tard.
La Journée Essence en folie est de retour chez Couche-Tard à travers le Québec et c'est l'occasion d'économiser directement à la pompe sans points, sans application et sans un tas d'étapes compliquées.
Le jeudi 21 mai, de 15 h à 19 h (heure locale), tu peux profiter d’une réduction de 10 cents par litre pendant cette période prolongée de quatre heures, ce qui te laisse encore plus de temps pour faire le plein que les années précédentes.
C'est un petit changement qui facilite la planification de ton passage à la station d'essence, que ce soit durant tes déplacements quotidiens, tes courses ou un road trip.
La Journée Essence en folie est devenue l'un de ces moments conviviaux et pratiques où Couche-Tard rend la pareille à ses client.e.s. Alors que l'augmentation du coût de la vie est au centre des préoccupations des Québécois.e.s, Couche-Tard renforce son engagement à proposer des moyens d'économiser tangibles, simples et accessibles.
L'offre de 10 cents de réduction par litre prendra peut-être fin à 19 h, mais les avantages se poursuivront tout au long de l'été. Peu après la fin de la Journée Essence en folie, Couche-Tard lancera son tout premier concours « Un été qui carbure », qui aura lieu du 26 mai au 20 juillet. Tout au long de la campagne, 200 gagnant.e.s à travers le pays remporteront une carte-cadeau Couche-Tard et Circle K d'une valeur de 450 $. Les gagnant.e.s seront sélectionné.e.s chaque semaine pendant huit semaines.
Pour participer, rien de plus simple : il suffit de scanner le code QR à la pompe ou lors du prépaiement en magasin pour t’inscrire au concours.
Au-delà des réductions et des cadeaux, c'est la constance de cette initiative qui retient l'attention.
La Journée Essence en folie est une initiative de la part de Couche-Tard qui vise à soutenir les communautés desservies par la chaîne, en proposant des économies à un moment où les dépenses quotidiennes ne cessent de s'accumuler.
Qu'il s'agisse de quelques dollars économisés au cours d'une semaine chargée ou de la possibilité de réduire tes dépenses en carburant avant l'été, la priorité est de créer une valeur réelle.
Si tu prévois de faire le plein de toute façon, le 21 mai pourrait être le moment idéal pour remplir ton réservoir. Peut-être arriveras-tu même à faire durer ces économies un peu plus longtemps au cours des mois à venir.
Clique ici pour trouver le magasin participant le plus proche.
Pour plus d'informations sur le concours « Un été qui carbure », visite le site Internet de Couche-Tard.