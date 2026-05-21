Victoire de Montréal: Marie-Philip Poulin vit un moment «couple goal» avec sa femme (VIDÉO)

Non, c'est toi qui pleures! 🥹😍

​Marie-Philip Poulin et Laura Stacey. Droite : ​Marie-Philip Poulin et Laura Stacey.

Marie-Philip Poulin de la Victoire de Montréal a vécu un « couple goal moment » avec sa femme, Laura Stacey.

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La Victoire de Montréal a été sacrée ce mercredi 20 mai championne de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), en remportant pour la toute première fois de son histoire la Coupe Walter, en battant la Charge d'Ottawa. En pleine célébration, la capitaine de l'équipe, Marie-Philip Poulin, a vécu un moment couple goal 100 % adorable avec sa femme et coéquipière, Laura Stacey.

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Ce n'est pas tous les jours que tu peux te dire que tu as remporté une compétition en équipe avec l'amour de ta vie. C'est toutefois le cas de Poulin et Stacey. On t'explique.

Comme le veut la tradition, la capitaine de l’équipe est la première à avoir eu l’honneur de soulever la coupe avant de la présenter à sa troupe.

La numéro 29 de la Victoire de Montréal n’a pas dérogé au rituel et s’est rapidement dirigée vers ses coéquipières afin de célébrer avec elles et de leur montrer de très près le Saint-Graal du hockey féminin.

Poulin en a aussi profité pour remettre la Coupe Walter à sa conjointe des dernières années, Laura Stacey, qui a eu un peu de difficulté à soulever le précieux trophée.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux de l’équipe montréalaise, on voit la capitaine passer la coupe argentée à la numéro 7, visiblement fière et émue de partager ce moment avec celle qui partage aussi son quotidien à l’extérieur de la glace.

C’est toutefois une scène survenue un peu plus tôt, immédiatement après la confirmation de la victoire, qui a fait fondre le cœur de nombreuses personnes sur le web.

On y voit Marie-Philip Poulin enlacer Laura Stacey, avec qui elle est mariée depuis l’automne 2024, dans un moment rempli d’émotion où les deux hockeyeuses semblent complètement emportées par l'exaltation.

Les partisans et les partisanes pourront d’ailleurs sans doute être témoins de cet amour lors de la parade des championnes de la Victoire de Montréal dans les rues de la métropole. La date de l’événement reste toutefois à confirmer.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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