9 activités entre 0 $ et 10 $ à Montréal pour profiter de la ville et du Grand Prix
Ton week-end s'annonce chargé!
Avec l'arrivée du Grand Prix, le week-end du 22 au 24 mai promet d’être particulièrement animé à Montréal. Cela dit, une foule d’activités qui misent autant sur la musique, les festivals de quartier, les marchés originaux que les sorties en plein air sont aussi au programme. Entre une journée disco sur roulettes à Verdun, un party au coucher du soleil au parc Dieppe, un festival du Mile End, un bazar de jeux usagés, une expo d’horreur et l’ouverture de la piscine du parc Jean-Drapeau, il y a largement de quoi remplir ton agenda sans dépasser ton budget.
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Que tu sois du genre à vouloir danser dehors, chiller dans un festival de quartier, fouiller des trouvailles vintage ou profiter des premières grosses chaleurs au bord de l’eau, voici neuf activités entre 0 $ et 10 $ à faire à Montréal cette fin de semaine.
Danser le country dehors à la Piste de Verdun
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 23 mai 2026 de 13 h à 17 h
Adresse : Piste de danse de l'îlot John-Gallagher - 7000, boul. Lasalle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La troupe de danse country Winslow Dancers débarque à Verdun pour une activité parfaite autant pour les personnes qui veulent découvrir la danse en ligne que pour celles qui en font déjà. La soirée commence avec une courte initiation aux pas de base offerte par l’équipe, avant de laisser place à la danse libre dans une ambiance festive.
Plonger dans le Grand Prix au Centre Eaton
Prix : Gratuit
Quand : Du 20 au 24 mai 2026, du mercredi au vendredi de 12 h à 21 h, le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de 11 h à 17 h
Adresse : Centre Eaton de Montréal - 1501, av. McGill College, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour le week-end du Grand Prix, le Centre Eaton se transforme en véritable terrain de jeu pour les fans de course automobile. Sur place, tu pourras essayer gratuitement plusieurs activités interactives, comme des simulateurs de F1 ultra réalistes, un mur digital pour tester tes réflexes et même un défi de voitures téléguidées. Un photobooth est aussi installé pour te permettre de prendre une photo dans la peau d’un ou d'une pilote, à défaut de parcourir les pistes.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Faire le party gratuitement au Festival du Grand Prix de la rue Crescent
Prix : Gratuit
Quand : Du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2026 de 11 h à 23 h
Adresse : Rue Crescent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux profiter de l’ambiance du Grand Prix sans payer la facture qui vient avec plusieurs des événements, le Festival du Grand Prix de la rue Crescent est un incontournable. Entre les DJ sets, les groupes de musique hommage, les performances et les animations extérieures, l’événement attire chaque année une foule qui vient autant pour faire le party que pour plonger dans l’énergie du week-end. La programmation inclut notamment des prestations inspirées des années 1980, un hommage à ABBA, de la danse country et plusieurs DJs qui se succèdent jusqu’à 23 h chaque soir.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, des aménagements sont prévus pour les personnes handicapées sur demande auprès de l'organisation
T'amuser dans le Mile End
Prix : Gratuit
Quand : Du vendredi 22 mai au dimanche 24 mai 2026
Adresse : Plusieurs lieux dans le Mile-End, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Mile End en fête revient pour une 4e édition avec trois jours d’activités gratuites un peu partout dans le quartier. Au programme : concerts extérieurs, DJ sets, performances artistiques, ateliers, animations et espaces festifs où tu peux simplement te promener et profiter de l’ambiance. La rue Saint-Viateur sera fermée à la circulation pendant le week-end pour laisser place aux installations et aux rassemblements, tandis que plusieurs lieux du quartier, comme la caserne de pompiers Laurier et la Brasserie Siboire, participeront aux festivités avec leurs propres activités.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Aller dans une expo d’horreur avec concours de costumes et invité.e.s cultes du cinéma
Prix : 10 $ à la porte
Quand : Le samedi 23 mai 2026 de 9 h à 19 h
Adresse : Centre Petite-Côte - 5675, rue Lafond, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu tripes sur les films d’horreur, les effets spéciaux et les univers un peu creepy, cette édition de Horreur Expo est faite pour toi. Elle rassemble plusieurs exposants et exposantes du milieu de l’horreur et du cinéma dans une ambiance digne d’une convention spécialisée. Au programme : conférences, salon d’exposants, concours de costumes, encan thématique et rencontres avec des personnalités comme Ken Sagoes de Les Griffes de la nuit ou Lisa Langlois, connue pour plusieurs classiques du cinéma d’épouvante. Même le cascadeur derrière Ghostface dans Frissons VI sera sur place pour une conférence.
Faire du roller disco gratuitement à Verdun
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 23 mai 2026 de 19 h à 22 h
Adresse : Patinoire du Canadiens - Parc Willibrord - 800, rue Willibrord, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de passer du temps dehors et d'opter pour une activité différente durant ton samedi soir, cette soirée roller disco en plein air promet une ambiance festive avec musique, patins et vibe rétro. Que tu sois en quad ou en patin à roue alignée, tu peux aller rouler sur une surface aménagée tout en profitant d’un DJ set et d’une atmosphère décontractée à Verdun. L’événement est gratuit et même les enfants peuvent participer à condition d'être en présence d'un adulte.
Profiter d'un festival avec DJ sets et BBQ au bord de l’eau
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 23 mai 2026 de 14 h à 22 h
Adresse : Parc de Dieppe - 3400, av. Pierre-Dupuy, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un gros day party extérieur pour profiter du début de l’été, le parc de Dieppe accueille une journée de DJ sets en plein air avec vue sur le fleuve et coucher de soleil. L’événement inclut musique, BBQ, pop-up vintage et ambiance festive pour souligner le lancement du nouvel album Ceteris Paribus. Apporte ta bouffe, tes boissons et un hoodie pour la fin de la soirée!
Trouver des jeux de société usagés à petit prix
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 23 mai 2026 de 10 h à 15 h
Adresse : 201, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si ta collection de jeux déborde ou que tu cherches de nouvelles trouvailles sans payer le gros prix, le Festival ludique international de Montréal organise un grand bazar de jeux usagés au Quartier Latin. Tu pourras vendre des jeux pour faire de la place ou magasiner des titres de seconde main à bon prix parmi les collections d’autres personnes passionnées. L’événement sert aussi à financer l’édition 2026 du festival et l’accès est entièrement gratuit.
La piscine du parc Jean-Drapeau ouvre enfin ce week-end
Prix : 2,98 $ pour les enfants de 3 à 13 ans, 6,42 $ pour les personnes de 14 à 64 ans, 5,48 $ pour les 65 ans et plus, gratuit pour les 2 ans et moins et 15,11 $ pour le tarif familial
Quand : Dès le samedi 23 mai 2026 de 10 h à 20 h
Adresse : Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La piscine récréative du parc Jean-Drapeau lance officiellement sa saison estivale ce week-end et ça donne une très bonne excuse pour aller te rafraîchir si la météo coopère. Le complexe aquatique extérieur, l’un des plus grands au Canada, comprend une immense piscine à pente progressive, une zone de jeux d’eau et plusieurs espaces pour relaxer au soleil. L’endroit est pensé autant pour les familles que pour les personnes qui veulent simplement profiter d’une journée de baignade en ville.
Accessibilité : Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.