6 activités GRATUITES ou à 5 $ pour sortir et oublier la routine à Montréal ce week-end
Tu mérites de t'amuser, peu importe ton budget!
Si tu travailles toute la semaine, il y a de fortes chances que tu passes ton (trop court) week-end à faire des commissions et à t’occuper des tâches que tu n’as pas eu le temps de faire, après avoir consacré plus de huit heures par jour à autre chose que ta vie personnelle. Mais il ne faut pas oublier de prendre du temps pour toi et de recharger tes batteries.
Et même si ton budget est restreint, tu peux sortir à Montréal à petit prix grâce à des activités gratuites ou à 5 $. Eh oui, on a fouillé à travers des dizaines d’événements organisés dans la métropole du 20 au 23 mars pour te permettre de faire un choix sans passer des heures à chercher.
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Que tu aies envie de bouger, de tester tes connaissances, de patiner en plein centre-ville ou simplement de passer un bon moment entre ami.e.s, il y a vraiment de quoi remplir ton agenda sans te ruiner. Il ne te reste qu’à choisir ce qui te tente le plus et à en profiter pleinement.
Aller aux concerts de Cabane Panache
Prix : Accès aux concerts gratuit, nourriture entre 6 et 8 $ (4 $ pour la tire)
Quand : Du 19 au 22 mars 2026
Adresse : Promenade Wellington - (secteur entre les rues Galt, Rielle, Willibrord et Gordon) Verdun, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant quatre jours, tu peux assister gratuitement à une série de concerts dans le cadre du festival Cabane Panache, qui est de retour à Verdun pour une 14e édition. Parmi les artistes, on retrouve notamment Bon Enfant, Mononc’Serge & Anonymus et La Bottine Souriante, en plus de plusieurs autres prestations.
Et l’événement ne se limite pas à la musique : une multitude d’activités et de bons petits plats (payants) inspirées des traditions des cabanes à sucre sont aussi prévues sur place.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, espaces extérieurs
T’amuser au Défilé de la Saint-Patrick
Prix : Gratuit
Quand : Le 22 mars 2026 dès 12 h
Adresse : Boul. Maisonneuve Ouest - De la rue Saint-Marc à la rue Saint-Urbain, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Sors ton plus bel habit vert, parce que les rues de Montréal vont s’animer ce dimanche dès 12 h avec le Défilé de la Saint-Patrick. Au programme, un cortège festif qui met à l’honneur la culture irlandaise, entre tartans, drapeaux et le son incontournable des cornemuses.
C’est l’occasion de célébrer cette tradition incontournable et toujours aussi populaire dans la métropole.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Plonger dans le sport au Centre Eaton
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu'au 22 mars 2026
Adresse : Centre Eaton de Montréal - 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Jeux Urbains débarque au Centre Eaton avec des athlètes de la scène locale et internationale dans le cadre d’un festival de sports urbains gratuit. Au programme, des performances de BMX Flatland, de breaking et de danse urbaine, en plus d’ateliers, de compétitions et bien plus encore. Une ambiance dynamique, des prestations impressionnantes et des activités qui font bouger t’attendent.
Participer à un échange de jeux de société
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 21 mars 2026 de 13 h à 16 h
Adresse : La Chope Angus Brasserie artisanale - 2601, rue William-Tremblay, #140, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu adores les jeux de société et tu as besoin de faire du ménage dans ta collection? Un échange de jeux est organisé une fois par mois à la Chope Angus Brasserie artisanale. Tu peux donc t’y présenter pour donner une nouvelle vie à tes jeux peu utilisés et repartir avec du nouveau matériel pour tes soirées ludiques. Pour ce faire, tu n’as qu’à te présenter, et si le cœur t’en dit, tu peux prendre un verre ou casser la croûte sur place.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Patiner sous l’Anneau de l'Esplanade PVM
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu'au 29 mars 2026 (samedi de 12 h à 22 h et dimanche de 12 h à 17 h)
Adresse : Place Ville Marie, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Patinoire sous l’Anneau s'est récemment installée au cœur du centre-ville pour offrir une expérience hivernale accessible à tous et toutes. Tu peux y patiner gratuitement dans une ambiance qui mélange sport, plaisir et panorama montréalais. Que tu apportes tes propres patins ou que tu en loues sur place, c’est une activité simple et efficace pour profiter de la fin de l’hiver en ville.
Participer à une soirée quiz
Prix : 5 $ par personne
Quand : Le dimanche 22 mars 2026 à 19 h (accueil dès 18 h 30)
Adresse : Pub L’Île Noire - 1647, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Pub L’Île Noire t'invite à une soirée « Quiz-moi si tu peux! », où les Oscars, les films cultes et les grands moments du 7e art sont à l’honneur. Que tu sois du genre à connaître toutes les répliques de films par cœur ou juste là pour le fun, pas besoin d’être expert.e en la matière pour participer. L’idée, c’est surtout de passer un bon moment dans une ambiance conviviale, de rire avec ton équipe et de tester tes connaissances sans pression.