8 activités entre 0 $ et 22 $ pour oublier la routine ce week-end à Montréal
Que ce soit pour la Saint-Valentin ou juste pour sortir, il y en a pour tous les goûts!
Pas besoin de dépenser une fortune pour souligner la fête de l’amour à Montréal. Du 13 au 15 février, la ville regorge d’activités gratuites ou à petit prix pour profiter du week-end de la Saint-Valentin, que tu sois en couple, entre ami.e.s ou en solo.
Histoire de te simplifier la vie, on t’a même préparé une sélection d’idées pour planifier ton week-end sans te casser la tête, ni faire exploser ton budget.
Patiner comme dans les années 1980
Prix : 22 $ par personne de 14 ans et plus | 32,19 $ pour la soirée Saint-Valentin 16 ans et + | 3 $ pour la location de patins
Quand : Tous les jours de 10 h à 22 h | Soirée spéciale pour la Saint-Valentin dès de 20 h à 1 h le 14 février 2026
Adresse : Roller Avenue - 9355, boul. Lacordaire, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que ce soit pour une soirée entre ami.e.s, en famille ou avec la personne qui fait battre ton cœur, ça fait changement de la routine d’aller faire du patin sur une piste digne des roulathèques des années 1980. Musique, décor illuminé, bar et arcade sont de la partie pour te faire passer une soirée pleine de plaisir et de nostalgie.
Prendre un café en plein été
Prix : À partir de 2,99 $ par boisson et 6,99 $ par sandwich
Quand : Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h , le week-end de 8 h à 19 h
Adresse : SoLIT Café - 2030, rue Mansfield, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d’un petit avant-goût d’été? Va faire un tour au SoLit Café, un spot super lumineux où l’ambiance ensoleillée te met tout de suite de bonne humeur. Avec ses couleurs punchées, ses oranges suspendues au plafond et son menu gourmand, c’est l’endroit idéal pour jaser autour d’un café ou grignoter un truc qui goûte les vacances.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Prix : 15 $ en prévente | 25 $ à la porte (si billets restants)
Quand : Le samedi 14 février 2026 à 20 h 30
Adresse : Pub L’Île Noire – 1647, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : S'il y a une émission comique qui a marqué l'enfance et l'adolescence des Québécois et Québécoises autour du nouveau millénaire, c'est bien Dans une galaxie près de chez vous. Entre les dictons massacrés par le capitaine du Romano Fafard, le vilain peureux Brad Spitfire et le reste de la belle bande de « tarlas » qui formait l'équipage, ce ne sont pas les blagues et les références qui manquent. Ça tombe bien, puisque lors d'une soirée spéciale, cinq humoristes présenteront leur matériel basé sur cette série culte.
Rires, musique tirée des belles années de « Vrac TV », extraits de l'émission et plus encore t'attendent au Pub L’Île Noire ce week-end.
Accessibilité : Non accessible aux personnes en fauteuils roulants
Aller au Salon Tentation
Prix : À partir de 20,90 $ par personne en prévente
Quand : Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026
Adresse : Grand Quai du Port de Montréal - 200, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Quoi de mieux pour une sortie coquine que de faire un tour dans un salon où l’intimité est à l’honneur? Pour sa deuxième édition, le Salon Tentation Montréal revient en ville avec une programmation qui mélange spectacles artistiques, performances immersives, conférences, panels et espaces thématiques consacrés à la sensualité, aux relations humaines et à la diversité.
Au menu : spectacles burlesques, art du shibari, ateliers de dessin, cours de BDSM 101 et bien plus encore. Bref, il y en a pour tous les goûts, dans une ambiance inclusive et sans jugement.
Faire des jeux d'hiver en célébrant les JO
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 15 février 2026 de 13 h à 21 h 30
Adresse : Place du Village – 1114, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les Jeux olympiques d'hiver sont en vedette en ce moment, et histoire de plonger dans le sport, la place du Village et Radio-Canada t'invitent à t'amuser en plein air, avant de regarder la diffusion des Jeux en soirée.
Sculpture sur glace, patin à glace, curling et chocolat chaud sont au programme, alors ne manque pas d'y faire un tour!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes (espace extérieur aménagé)
Faire du yoga chaud gratuitement
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 14 février 2026 de 9 h à 15 h
Adresse : Idolem Hot Yoga Verdun – 185, rue de l’Église, 2e étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de célébrer la Saint-Valentin autrement? Le studio Idolem Hot Yoga Verdun offre une série de cours gratuits pour commencer la journée dans la chaleur et le mouvement. Que tu y ailles avec ta personne, un.e ami.e ou en solo, c’est l’occasion parfaite de bouger, reconnecter et partager un moment bien-être. Plusieurs styles sont au programme, du body sculpt au power vinyasa, avec des places limitées, alors mieux vaut réserver rapidement.
Plonger dans de vieilles traditions
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 14 février 2026 de 13 h à 16 h
Adresse : Parc des Rapides – 7684, boul. LaSalle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Dans le cadre de l’événement Plaisirs d’hiver, l'équipe du Moulin à vent (qui se spécialise dans toutes sortes d'animations) te propose des activités traditionnelles durant un après-midi. Ce sera l'occasion de faire du tournage de bois, de jouer à des jeux d’antan et de danser sur des rythmes d'antan.
Accessibilité : Accessible aux personnes en fauteuil roulant et aux poussettes
Aller à la fête du vélo d'hiver
Prix : Gratuit (inscription en ligne requise)
Quand : Le samedi 14 février 2026 de 10 h à 16 h
Adresse : Bâtiment 7 – 1900, rue Le Ber, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Fête du Vélo d’Hiver rassemble la communauté cycliste montréalaise pour une journée festive et engagée. Entre la balade familiale, les ateliers d’ajustement mécanique, les démonstrations de vélo d’hiver, les kiosques et les conférences, il y a de quoi t’inspirer à pédaler même quand il fait froid. En plus, café et pause repas sont offerts sur place. Que tu sois adepte du vélo quatre saisons ou simplement curieux.se, c’est une belle façon de bouger et de rencontrer d’autres passionné.e.s.
Accessibilité : Lieu extérieur
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.