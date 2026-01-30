8 activités GRATUITES à Montréal pour faire la fête sans dépenser en février

Même tes « dates » n'ont pas besoin de coûter les yeux de la tête!

Un party dans un igloo gonflable. Droite : Une troupe de tamtam.

8 activités GRATUITES à Montréal en février 2026.

SDC Les Quartiers du Canal | Facebook, Benoit Rousseau pour Montréal en Lumière
Éditrice Junior

Il est toujours possible de sortir à Montréal tout en respectant son budget, mais pour ce faire, il faut rester à l'affut des activités gratuites qui animent la ville d'une semaine à l'autre. Entre les incontournables qui reviennent chaque année et les occasions à ne pas manquer, il y a en a pour tous les goûts.

Histoire de t'inspirer, jette un coup d'œil aux huit suggestions suivantes, qui te permettent de profiter de l'hiver, mais aussi de renflouer ta garde-robe, de faire le plein de culture et tellement plus, sans ouvrir ton portefeuille.

Passer une soirée romantique sur la patinoire du Royalmount

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 14 février 2026, de 16 h à 19 h

Adresse : Royalmount – 5050, ch. de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Histoire de souligner la Saint-Valentin, que ce soit avec ta petite famille, tes girls (et boys) ou la personne qui fait battre ton cœur, tu peux aller sur la patinoire du Royalmount pour une soirée bien spéciale. En plus de glisser sur tes patins, tu pourras admirer des performances de patinage artistique romantique, et aussi un spectacle de drones qui illuminera le ciel vers 19 h.

Site Internet de Royalmount

Célébrer le Nouvel An lunaire

Prix : Gratuit

Quand : Du samedi 14 février au dimanche 15 février 2026, de 11 h à 17 h

Adresse : Centre Eaton de Montréal – 1501, av. McGill College, Montréal, QC Pourquoi tu dois y aller : Les festivités du Nouvel An lunaire transforment le Centre Eaton de Montréal en véritable célébration de la culture asiatique pendant deux jours. Au programme : danses traditionnelles chinoises, danse des lions, performances de K-pop, opéra de Pékin et activités participatives, le tout dans une ambiance festive et inclusive. Sur place, tu pourras aussi découvrir des installations symboliques comme l’arche à souhaits et profiter d’une programmation gratuite qui invite tout le monde à souligner l’arrivée du Nouvel An lunaire sous le signe du cheval.

Site Internet du Centre Eaton de Montréal

Aller au festival Montréal Boréal 

Prix : Gratuit

Quand : Les vendredi 7 et samedi 8 février 2026

Adresse : Parc Sir-George-Étienne-Cartier - 127, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Montréal Boréal est un événement hivernal festif qui met à l’honneur la culture du grand froid en plein cœur de la ville. Pour sa quatrième édition, le rendez-vous transforme le parc Sir-George-Étienne-Cartier en terrain de jeu enneigé, avec une programmation qui comprend de la musique, des décors enchanteurs, des sculptures de glace réalisées en direct, une foule d'activités et même un igloo géant où danser pour te réchauffer. C’est l’occasion parfaite de profiter de l’hiver dans une ambiance ludique et gratuite.

Site Internet de Montréal Boréal

Faire du troc

L'affiche d'un \u00e9v\u00e9nement de troc.

Un événement de troc.

GRAME | Facebook

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 21 février 2026, de 10 h à 16 h

Adresse : Coin Tournant – 735, rue Notre-Dame, Lachine, QC

Pourquoi tu dois y aller : Vêtements, jouets, livres, si tu as des items que tu n'utilises plus et que tu souhaites les remplacer par des nouveautés, cet événement devrait t'intéresser. Lors de cette journée de troc, chaque article que tu amènes te vaudra des jetons à échanger pour quelque chose qui te fait envie. Il y aura même un atelier participatif ludique pour ajouter un peu de divertissement.

Page Facebook de l'événement

Faire des activités dans le cadre du Mois de l’histoire des Noir.e.s

Prix : Activités payantes et gratuites

Quand : Du 1er au 28 février 2026

Adresse : Plusieurs lieux à Montréal et dans différentes villes du Québec

Pourquoi tu dois y aller : Le Mois de l’histoire des Noir.e.s revient avec une programmation anniversaire d’envergure, marquant à la fois sa 35e édition, les 100 ans de cette commémoration et les 15 ans de son logo officiel. Tout au long du mois de février, une foule d’activités culturelles, artistiques et citoyennes sont proposées, incluant expositions, spectacles, projections, ateliers, conférences et rencontres, afin de mettre en lumière les contributions des communautés noires d’ici et d’ailleurs. Cette édition invite le public à réfléchir, célébrer et imaginer ensemble un Québec pluriel, innovant et solidaire.

Site Internet du Mois de l’histoire des Noir.e.s

Faire des trouvailles juste à temps pour la Saint-Valentin

Prix : Gratuit

Quand : Les samedi 7 et dimanche 8 février 2026, de 10 h à 17 h

Adresse : Auditorium de Verdun – 4110, boul. LaSalle, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Marché de l’amour du Collectif Créatif MTL rassemble une cinquantaine d’artisan.ne.s et créateur.rice.s autour d’un événement qui célèbre l’amour sous toutes ses formes. Sur place, tu pourras découvrir une grande variété de produits faits localement, allant des bijoux et accessoires aux vêtements, jouets, articles zéro déchet, œuvres d’art, illustrations, décorations et soins pour le corps. Une belle occasion de magasiner autrement, d’encourager la création locale et de repartir avec des trouvailles uniques dans une ambiance douce et festive.

Site Internet du Collectif Créatif MTL

Aller voir un spectacle de FouKi gratuit

Prix : Gratuit (places limitées, sans inscription)

Quand : Le vendredi 6 février 2026, accès dès 13 h - Concert de FouKi de 18 h à 19 h

Adresse : Maison de Radio-Canada – 1000, av. Papineau, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Radio-Canada et ICI Musique soulignent le coup d’envoi des Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina avec un événement festif à la Maison de Radio-Canada. La journée débute avec la diffusion de la cérémonie d’ouverture sur écran géant, suivie d’un DJ set hip-hop d’ICI Musique animé par DJ ASMA, avant de se conclure avec un spectacle de FouKi qui aura lieu devant public. Note que les places sont limitées, et qu'il n'y a pas de réservation. Si tu veux seulement assister au spectacle de FouKi, tu peux te présenter dès 17 h, mais on te suggère d'arriver tôt pour t'assurer une place.

Site Internet de Radio-Canada

Profiter des festivités de Montréal en Lumière

Prix : Plusieurs activités gratuites

Quand : Du 27 février au 7 mars 2026

Adresse : Place des Festivals - 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Montréal en Lumière revient animer la Place des Festivals dès le 27 février avec une programmation hivernale gratuite qui transforme le site en véritable aire de jeux lumineuse. Au menu : un sentier de glace éclairé pour patiner, des DJ qui font danser les foules, des ateliers et animations, sans oublier la grande roue gratuite. Les festivités atteignent aussi leur moment le plus fort lors de la Nuit blanche du 28 février, alors que l’ambiance se prolonge jusqu’aux petites heures dans une atmosphère éclatante.

Site Internet de Montréal en Lumière

