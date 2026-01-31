Des soirées de célibataires avec jeux sont organisées dans les Randolph en février
Ciao Tinder!
La Saint-Valentin n’est pas toujours synonyme de soupers romantiques et de roses rouges. Pour les personnes célibataires qui ont envie de rencontrer autrement, la Soirée ludique célibataires Randolph revient en édition spéciale Saint-Valentin avec une formule qui mise sur le jeu, le plaisir et les échanges naturels plutôt que sur le speed dating traditionnel.
L’événement débute le 9 février 2026 à 19 h et se déroule jusqu’au 12 février, dans plusieurs succursales Randolph à travers le Québec. Les participant.e.s pourront choisir parmi différentes adresses, notamment à Montréal (Rosemont et Quartier latin), Laval (Centropolis), Brossard (DIX30), Repentigny, Trois-Rivières, Saint-Jérôme et Québec.
Pendant deux heures, les personnes présentes prennent part à une animation complète conçue pour faciliter les rencontres sans pression. La soirée commence avec un brise-glace collectif, idéal pour créer une belle énergie de groupe et détendre l’atmosphère. Par la suite, les échanges se font à travers des jeux en petits groupes de quatre à six personnes, alternant entre jeux d’adresse, de rapidité et de conversation, afin de multiplier les occasions de discussions spontanées.
Le billet est offert au coût de 35 $, payable sur place, en plus des taxes et du pourboire. Le prix inclut l’animation complète ainsi que deux coupons de consommation, histoire de prendre un verre tout en participant aux activités.
La soirée se termine avec une grande finale, réunissant l’ensemble des participant.e.s pour un dernier jeu collectif. À la fin de l’événement, il est possible de remettre discrètement ses coups de cœur à l’animateur ou à l’animatrice, qui agit ensuite comme messager secret pour faire les liens entre les personnes intéressées. Le tout se fait dans un cadre respectueux, sans malaise et sans obligation.
Pensée pour celles et ceux qui souhaitent rencontrer de nouvelles personnes dans une ambiance décontractée, cette soirée propose une alternative amusante aux formules de rencontres classiques.
Soirée Ludique Célibataires – Édition spéciale « Saint-Valentin »
Prix : 35 $ par personne
Quand : Plusieurs dates annoncées
Adresse : Plusieurs Randolph au Québec
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
