Sommaire

Les Randolph du Québec font des ventes de jeux allant jusqu’à 90% de rabais ce week-end

À toi les trouvailles juste avant les partys des Fêtes!

Des jeux de société. Droite : Une personne qui rit avec des boites de jeux de société dans les bras.

Une vente de jeux de société est organisée à l'entrepôt Randolph de Montréal.

@randolphpubsludiques | Instagram, @randolphpubsludiques | Instagram
Éditrice Junior

Si tu veux préparer tes cadeaux de Noël sans te ruiner ou garnir ta ludothèque pour les soirées de famille qui s’en viennent, tu vas vouloir noter cette date : le 23 novembre 2025, c’est le retour de la vente du Grand Bazar Ludique Randolph dans plusieurs pubs du Québec. L’événement est parfait pour dénicher des jeux de société à petit prix, autant pour offrir que pour animer tes partys.

À lire également : 6 activités entre 0 $ et 15 $ à faire ce week-end pour vraiment plonger dans la magie des Fêtes

Durant cette journée, tu pourras profiter de rabais allant jusqu’à 90 % sur une grande sélection de jeux neufs, mais aussi d'aubaines sur des options usagées. Selon Randolph, il y en aura pour tous les goûts. Comme les quantités sont limitées, mieux vaut arriver tôt pour avoir accès aux meilleures trouvailles.



Le Grand Bazar aura lieu dans les succursales suivantes : Centropolis (Laval), DIX30 (Brossard), Quartier Latin (Montréal), Rosemont (Montréal), Québec, Trois-Rivières, Saint-Jérôme et Repentigny.

Si tu veux aussi faire de la place chez toi, il est possible de vendre tes propres jeux. Tu n’as qu’à en apporter un minimum de trois entre le 17 et le 20 novembre, après avoir rempli le formulaire et imprimé les fiches nécessaires. Randolph s’occupe de tout le reste le jour de l’événement. À partir du 24 novembre, tu pourras récupérer une carte-cadeau Randolph équivalente à la valeur de tes jeux vendus, et récupérer les invendus s’il y en a.

Bref, c’est une occasion pratique pour préparer tes échanges de cadeaux, alimenter tes soirées de décembre et découvrir de nouveaux jeux sans faire exploser ton budget.

Grand Bazar Ludique Randolph 2025

Prix : Jusqu'à 90 % de rabais

Quand : Le dimanche 23 novembre 2025

Adresse : Plusieurs adresses au Québec

Site Internet du Randolph

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

