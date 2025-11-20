Les Randolph du Québec font des ventes de jeux allant jusqu’à 90% de rabais ce week-end
À toi les trouvailles juste avant les partys des Fêtes!
Si tu veux préparer tes cadeaux de Noël sans te ruiner ou garnir ta ludothèque pour les soirées de famille qui s’en viennent, tu vas vouloir noter cette date : le 23 novembre 2025, c’est le retour de la vente du Grand Bazar Ludique Randolph dans plusieurs pubs du Québec. L’événement est parfait pour dénicher des jeux de société à petit prix, autant pour offrir que pour animer tes partys.
Durant cette journée, tu pourras profiter de rabais allant jusqu’à 90 % sur une grande sélection de jeux neufs, mais aussi d'aubaines sur des options usagées. Selon Randolph, il y en aura pour tous les goûts. Comme les quantités sont limitées, mieux vaut arriver tôt pour avoir accès aux meilleures trouvailles.
Le Grand Bazar aura lieu dans les succursales suivantes : Centropolis (Laval), DIX30 (Brossard), Quartier Latin (Montréal), Rosemont (Montréal), Québec, Trois-Rivières, Saint-Jérôme et Repentigny.
Si tu veux aussi faire de la place chez toi, il est possible de vendre tes propres jeux. Tu n’as qu’à en apporter un minimum de trois entre le 17 et le 20 novembre, après avoir rempli le formulaire et imprimé les fiches nécessaires. Randolph s’occupe de tout le reste le jour de l’événement. À partir du 24 novembre, tu pourras récupérer une carte-cadeau Randolph équivalente à la valeur de tes jeux vendus, et récupérer les invendus s’il y en a.
Bref, c’est une occasion pratique pour préparer tes échanges de cadeaux, alimenter tes soirées de décembre et découvrir de nouveaux jeux sans faire exploser ton budget.
Grand Bazar Ludique Randolph 2025
Prix : Jusqu'à 90 % de rabais
Quand : Le dimanche 23 novembre 2025
Adresse : Plusieurs adresses au Québec
