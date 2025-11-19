La Défense nationale embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 67 699 $/an
Prépare ton CV!
Si tu cherches un emploi payant au Québec qui offre des conditions solides sans exiger un long parcours scolaire, l’Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC) pourrait bien attirer ton attention. L’organisation recrute en continu des représentants et représentantes du service à la clientèle pour ses nombreuses bases partout au Canada, et la rémunération peut atteindre 67 699 $ par année.

L’un des avantages majeurs? Tu peux travailler dans plusieurs localités selon ton lieu de résidence : Bagotville, Saint-Hubert et Valcartier au Québec, mais aussi en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, et autre dans le reste du Canada. Ce sont des postes à temps plein et en présentiel.
Tu feras partie d’une équipe qui soutient les familles des Forces armées canadiennes en s’assurant qu’elles disposent d’un logement sécuritaire et bien entretenu. Concrètement, ton rôle consistera à répondre aux demandes des locataires, coordonner les rendez-vous de réparation, attribuer des logements, traiter les ordres de travail, tenir à jour des dossiers, produire des rapports et t’assurer que les unités sont conformes aux besoins des occupant.e.s. Si tu aimes résoudre des problèmes, aider les gens et travailler dans un environnement dynamique, tu vas te reconnaître.
Le salaire varie entre 62 533 $ et 67 699 $, et tu auras accès aux avantages habituels de la fonction publique. Des examens écrits, entrevues ou vérifications peuvent faire partie du processus, et ta capacité à communiquer clairement pourrait aussi être évaluée. Les frais de réinstallation peuvent même être pris en charge dans certains cas, si tu dois déménager pour te présenter à ton lieu de travail.
Pour ce qui est des exigences, elles restent accessibles :
• Avoir complété deux années d’études secondaires ou un agencement équivalent d’études, de formation ou d’expérience.
• Posséder de l’expérience en service à la clientèle : répondre aux questions, gérer des situations difficiles, traiter des demandes par téléphone, courriel ou en personne.
• Être à l’aise avec les logiciels de bureau (tableurs, traitement de texte, courriel).
Selon les postes, les exigences linguistiques peuvent varier entre anglais essentiel, français essentiel ou bilingue BBB/BBB.
Des atouts sont aussi considérés : expérience administrative, travail dans le secteur de la construction ou auprès de personnel militaire.
La période d’inscription se poursuit jusqu’au 28 janvier 2026 à 23 h 59. Tu dois poser ta candidature en ligne au répertoire, ce qui permettra à l’ALFC de te contacter lorsqu’un poste se libère. Ta demande restera active pendant 180 jours et devra ensuite être renouvelée.
Bref, si tu veux un rôle où ton sens du service fera une réelle différence pour les familles militaires, tout en bénéficiant d’un excellent encadrement et d’un bon salaire, c’est un moment idéal pour tenter ta chance.
Représentant.e des services à la clientèle - Services de logement
Salaire : De 62 533 $ et 67 699 $ par année
Employeur : Défense nationale - Agence de logement des Forces canadiennes
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
