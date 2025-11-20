Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Justin Trudeau fait « de gros efforts » pour voir Katy Perry et entretenir sa relation

Il a tout de même un brin plus de temps que lorsqu'il dirigeait un pays.😏

Katy Perry. Droite : Justin Trudeau.

L'ancien premier ministre du Canada Justin Trudeau, ferait « de gros efforts » pour voir Katy Perry.

@katyperry | Instagram, Justin Trudeau | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

L’ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ferait « de gros efforts » pour entretenir sa relation amoureuse et passer du bon temps avec la chanteuse américaine Katy Perry. C’est du moins ce que rapporte le tabloïd PEOPLE.

À lire également : Justin Trudeau a amené Katy Perry au meilleur nouveau restaurant au Québec en 2025

Dans un article publié ce mercredi 19 novembre, le média américain raconte, selon une source, que le couple se voit « dès qu’il le peut ».

L’ex-député libéral de Papineau, qui s'est séparé de Sophie Grégoire en 2023, ferait d’ailleurs « de gros efforts » pour voir son amoureuse « et elle en est ravie », a déclaré la source anonyme, précisant que Katy Perry passait « de très bons moments avec lui ».

« C’est exactement ce dont elle a besoin en ce moment », soutient cette personne.

Rappelons que l’interprète de Firework, âgée de 41 ans, et le politicien de 53 ans se sont affiché.e.s publiquement pour la première fois le mois dernier, à la sortie d’un bar parisien.

Durant l’été, le couple avait été vu en tête à tête au Vilon, un restaurant du Plateau Mont-Royal, après avoir été aperçu lors d’une longue marche au centre-ville de Montréal. Perry était alors de passage dans la métropole dans le cadre de sa tournée The Lifetimes Tour.

Une autre source aurait confié au magazine PEOPLE que Justin Trudeau profitait d’un nouveau chapitre de sa vie aux côtés de Perry.

« Il est beaucoup plus heureux maintenant, a indiqué la source. Le stress a énormément diminué. Et Katy l’intrigue. Ils ont du plaisir ensemble, ils rient beaucoup et parlent de tout. »

Selon une personne proche de la pop star, le couple a « une connexion vraiment forte » et « Justin coche toutes les cases », avec notamment son « excellent sens de l’humour ».

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

