Une grosse vente d'entrepôt Pajar débarque à Montréal avec des rabais allant jusqu'à 70 %
À toi les aubaines sur les manteaux, bottes, chaussures et plus!
Si tu veux rester au chaud cet hiver sans sacrifier ton style (ni ton portefeuille), voici une nouvelle que tu ne veux pas manquer. La marque Pajar, bien connue pour ses manteaux d’hiver haut de gamme et ses bottes canadiennes ultra-résistantes, organise une grande vente d’entrepôt à Montréal. Pendant quatre jours, tu pourras profiter de jusqu’à 70 % de rabais sur une foule d’articles parfaits pour affronter la saison froide.
Sur place, tu trouveras un immense choix de manteaux, bottes, chaussures et accessoires pour femmes, hommes et enfants. Que tu cherches une parka bien isolée, des bottes de neige élégantes ou des chaussures plus légères pour l’automne, tu y trouveras ton bonheur. C'est donc l'occasion d’investir dans des essentiels d’hiver sans casser ton compte en banque.
L’événement aura lieu au 5500, rue Paré, à Mont-Royal du 30 octobre au 2 novembre 2025, tout près de la station Namur et du célèbre Orange Julep.
Le stationnement est gratuit, ce qui rend la virée magasinage encore plus pratique. Les portes seront ouvertes de 10 h à 21 h les 30 et 31 octobre, puis de 10 h à 17 h les 1er et 2 novembre.
Alors, si tu rêves d’un manteau Pajar à petit prix, c’est le moment ou jamais d’y aller. Entre les rabais alléchants, la qualité des produits et la proximité du métro, tout est réuni pour te faire passer une session magasinage d’hiver réussie.
