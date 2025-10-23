Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Une grosse vente d'entrepôt Pajar débarque à Montréal avec des rabais allant jusqu'à 70 %

À toi les aubaines sur les manteaux, bottes, chaussures et plus!

Une personne avec un manteau Pajar. Droite : Des manteaux Pajar.

Une grosse vente d'entrepôt Pajar débarque à Montréal.

@pajarcanada | Instagram, Pajar Canada | Facebook
Éditrice Junior

Si tu veux rester au chaud cet hiver sans sacrifier ton style (ni ton portefeuille), voici une nouvelle que tu ne veux pas manquer. La marque Pajar, bien connue pour ses manteaux d’hiver haut de gamme et ses bottes canadiennes ultra-résistantes, organise une grande vente d’entrepôt à Montréal. Pendant quatre jours, tu pourras profiter de jusqu’à 70 % de rabais sur une foule d’articles parfaits pour affronter la saison froide.

À lire également : Costco vend des jeans Levi's pour 55 % moins cher qu'ailleurs et ça fait fureur

Sur place, tu trouveras un immense choix de manteaux, bottes, chaussures et accessoires pour femmes, hommes et enfants. Que tu cherches une parka bien isolée, des bottes de neige élégantes ou des chaussures plus légères pour l’automne, tu y trouveras ton bonheur. C'est donc l'occasion d’investir dans des essentiels d’hiver sans casser ton compte en banque.



L’événement aura lieu au 5500, rue Paré, à Mont-Royal du 30 octobre au 2 novembre 2025, tout près de la station Namur et du célèbre Orange Julep.

Le stationnement est gratuit, ce qui rend la virée magasinage encore plus pratique. Les portes seront ouvertes de 10 h à 21 h les 30 et 31 octobre, puis de 10 h à 17 h les 1er et 2 novembre.

Alors, si tu rêves d’un manteau Pajar à petit prix, c’est le moment ou jamais d’y aller. Entre les rabais alléchants, la qualité des produits et la proximité du métro, tout est réuni pour te faire passer une session magasinage d’hiver réussie.

Vente d'entrepôt Pajar à Montréal

Soldes : Jusqu'à 70 % de rabais

Quand : Du 30 octobre au 2 novembre 2025

Adresse : Vente d'entrepôt Pajar - 5500, rue Paré, Montréal, QC

Page Facebook de l'événement

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

