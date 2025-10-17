Costco vend des jeans Levi's pour 55 % moins cher qu'ailleurs et ça fait fureur
S’il y a bien un endroit où tu peux trouver de tout, et même plus que ce à quoi tu t’attendais, c’est à l’entrepôt Costco. Avec sa marchandise qui change au gré des arrivages et des saisons, il y a souvent des surprises à se procurer avant qu’elles ne se soient envolées. Et justement, un item vestimentaire fait fureur au Québec au moment d’écrire ces lignes. Sur les groupes Facebook de fans du détaillant en gros, ainsi que sur les réseaux sociaux, plusieurs dévoilent une trouvaille bien intéressante : des jeans pour femme de la marque Levi’s à petit prix.
En effet, selon les stocks et les localisations, tu peux mettre la main sur une paire de mom jeans taille haute à jambes fuselées pour un peu moins de la moitié du prix demandé ailleurs.
Le même modèle de jeans Levi's est à vendre au Costco et chez L'Équipeur. Noémi Lincourt | Narcity Québec, L'Équipeur
En effet, grâce à un rabais de 10 $ en cours jusqu’au 19 octobre 2025, le pantalon passe de 36,99 $ (ce qui est déjà une belle aubaine) à 26,99 $. À titre de comparaison, sache que le même modèle est affiché sur le site du magasin L’Équipeur au montant de 59,97 $. Tu peux donc économiser 55 % du prix du concurrent, soit 32,98 $.
En magasin, les tailles 26 à 32 sont disponibles et l’entrejambe est de 73,66 cm. L’article est fait de denim extensible conçu pour le confort, et si tu détestes les fausses poches, sache que cette option est dotée de cinq vraies poches.
La photo ci-haut a été prise au Costco de Candiac, où plusieurs exemplaires étaient toujours disponibles, mais tu peux jeter un œil lors de ta prochaine visite à ta succursale du coin pour voir si tu peux les dénicher dans la section des vêtements.
Des jeans de marque et de qualité à petit prix, ça se prend toujours bien. Alors si c’est tout à fait ton style, tu sais quoi faire!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
