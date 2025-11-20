Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ton permis de conduire te coûtera deux fois plus cher en 2026 : Voici quoi savoir

La SAAQ offre encore un « rabais », mais moins important que l'an passé. 😬

Des voiture à Montréal.

La SAAQ a annoncé que le permis de conduire allait coûter plus cher en 2026.

Jerome Cid | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu fais partie de ceux et celles qui devront renouveler leur permis de conduire de classe 5 en 2026, attache ta tuque (ou ta ceinture!), puisque la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé qu’il t’en coûtera deux fois plus cher qu’en 2025. On t’explique.

À lire également : Excès de vitesse, feu rouge brûlé: Voici ce qui détermine le montant d'une amende au Québec

Ce jeudi 20 novembre, la société d’État a annoncé qu’elle offrira une réduction de 75 % sur le coût « régulier » du permis de conduire québécois.

Autrement dit, les automobilistes détenant un permis de classe 5 qui n’ont aucun point d’inaptitude recevront une facture de 50 $ en 2026, plutôt que les 26,25 $ facturés cette année.

Il faut dire qu’il s’agit tout de même d’une économie, puisqu’il était prévu de facturer les Québécois et Québécoises concerné.e.s quelque 121 $.

« L’amélioration de la sécurité routière et la bonne santé du Fonds d’assurance automobile nous permettent de redonner directement aux Québécois », soutient par communiqué Annie Lafond, présidente-directrice générale intérimaire de la SAAQ.

Elle rappelle qu’il était important, dans le contexte économique actuel, « d’offrir une remise à l’ensemble des titulaires, tout en continuant d’assurer la pérennité du Fonds. »

Pour une cinquième année de suite, ceux-ci bénéficient d’une remise sur le coût de leur permis de conduire. Dans le contexte économique actuel, il était important d’offrir une remise à l’ensemble des titulaires, tout en continuant d’assurer la pérennité du Fonds. »

Il s’agit de la cinquième année d’affilé que la SAAQ offre une remise en argent aux automobilistes de la province. Rappelons que des congés de paiement ont été accordés en 2022, en 2023, en 2024 et en 2025.

Si l’on tient compte des congés de paiement des quatre dernières années et de la remise de 75 % de 2026, la SAAQ évalue l’économie de paiement à 450 $ pour chaque titulaire d’un permis de conduire de classe 5 n’ayant aucun point d’inaptitude.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

