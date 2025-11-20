Ton permis de conduire te coûtera deux fois plus cher en 2026 : Voici quoi savoir
La SAAQ offre encore un « rabais », mais moins important que l'an passé. 😬
Si tu fais partie de ceux et celles qui devront renouveler leur permis de conduire de classe 5 en 2026, attache ta tuque (ou ta ceinture!), puisque la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé qu’il t’en coûtera deux fois plus cher qu’en 2025. On t’explique.
Ce jeudi 20 novembre, la société d’État a annoncé qu’elle offrira une réduction de 75 % sur le coût « régulier » du permis de conduire québécois.
Autrement dit, les automobilistes détenant un permis de classe 5 qui n’ont aucun point d’inaptitude recevront une facture de 50 $ en 2026, plutôt que les 26,25 $ facturés cette année.
Il faut dire qu’il s’agit tout de même d’une économie, puisqu’il était prévu de facturer les Québécois et Québécoises concerné.e.s quelque 121 $.
« L’amélioration de la sécurité routière et la bonne santé du Fonds d’assurance automobile nous permettent de redonner directement aux Québécois », soutient par communiqué Annie Lafond, présidente-directrice générale intérimaire de la SAAQ.
Elle rappelle qu’il était important, dans le contexte économique actuel, « d’offrir une remise à l’ensemble des titulaires, tout en continuant d’assurer la pérennité du Fonds. »
Il s’agit de la cinquième année d’affilé que la SAAQ offre une remise en argent aux automobilistes de la province. Rappelons que des congés de paiement ont été accordés en 2022, en 2023, en 2024 et en 2025.
Si l’on tient compte des congés de paiement des quatre dernières années et de la remise de 75 % de 2026, la SAAQ évalue l’économie de paiement à 450 $ pour chaque titulaire d’un permis de conduire de classe 5 n’ayant aucun point d’inaptitude.