Vents violents : Plus de 274 400 foyers sans électricité au Québec

Dommages aux toits, aux clôtures, aux branches et aux abris « Tempo » sont à prévoir.

Une branche sur une voiture.

Plus de 274 400 foyers sont sans électricité au Québec en raison des vents violents qui frappent la province.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

En raison des vents violents qui frappent actuellement la province, plus de 267 400 foyers du réseau d’Hydro-Québec sont sans électricité et plongés dans le noir ce mardi 17 mars, selon les plus récentes données de la société d’État.

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Selon Info-Pannes, c'est la Montérégie qui arrive en tête des régions les plus affectées, avec 76 792 adresses touchées, suivie de Lanaudière où 54 790 adresses sont affectées. Les Laurentides comptent pour leur part 34 191 adresses, et 39 989 à Montréal sont privées de courant.

En matinée, dame Nature s’est réveillée, soufflant des rafales de vent entre 90 et 120 km/h en provenance du sud-ouest, selon MétéoMédia.

« Nos équipes sont pleinement mobilisées sur le terrain afin de rétablir le service le plus rapidement possible. Plus de 1 100 travailleurs sont à pied d’œuvre partout en province pour intervenir de façon sécuritaire et efficace », indique de son côté Hydro-Québec sur son site Web.

Selon Environnement Canada, les vents diminueront graduellement à la mi-journée.


Plus de détails suivront..

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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