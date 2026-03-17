Vents violents : Plus de 274 400 foyers sans électricité au Québec
Dommages aux toits, aux clôtures, aux branches et aux abris « Tempo » sont à prévoir.
En raison des vents violents qui frappent actuellement la province, plus de 267 400 foyers du réseau d’Hydro-Québec sont sans électricité et plongés dans le noir ce mardi 17 mars, selon les plus récentes données de la société d’État.
À lire également : Hydro-Québec embauche pour des emplois d'été un peu partout et paye jusqu'à 32,39 $/h
Selon Info-Pannes, c'est la Montérégie qui arrive en tête des régions les plus affectées, avec 76 792 adresses touchées, suivie de Lanaudière où 54 790 adresses sont affectées. Les Laurentides comptent pour leur part 34 191 adresses, et 39 989 à Montréal sont privées de courant.
En matinée, dame Nature s’est réveillée, soufflant des rafales de vent entre 90 et 120 km/h en provenance du sud-ouest, selon MétéoMédia.
« Nos équipes sont pleinement mobilisées sur le terrain afin de rétablir le service le plus rapidement possible. Plus de 1 100 travailleurs sont à pied d’œuvre partout en province pour intervenir de façon sécuritaire et efficace », indique de son côté Hydro-Québec sur son site Web.
Selon Environnement Canada, les vents diminueront graduellement à la mi-journée.
Plus de détails suivront..
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.