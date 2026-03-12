200 000 foyers sans électricité: Ça pourrait durer plus longtemps que tu le voudrais

Le bilan pourrait s'alourdir sous le poids de la glace.

Un arbre brisé par le verglas, en avril 2023.

Le verglas annoncé dans les derniers jours a plongé 200 000 foyers dans le noir en raison de pannes de courant.

Le verglas tant redouté qui s’est abattu sur le Québec ce mercredi 11 mars a finalement fait plus de peur que de mal. Plus de 200 000 foyers sont sans électricité, selon les données d’Hydro-Québec, qui est déjà en mode gestion de crise. La société d’État prévient d’ailleurs que de nouvelles interruptions pourraient encore s’ajouter au fil de la journée. Voici ce que l’on sait.

Dans le Grand Montréal, la pluie verglaçante s’est présentée plus tard que prévu, mais a tout de même laissé sa marque avec environ 10 mm d’accumulation.

Malgré des précipitations relativement faibles en Montérégie, la région est celle qui compte le plus de pannes d’électricité. Au moment d’écrire ces lignes, 86 680 adresses étaient privées de courant, dont 28 200 dans la Vallée-du-Richelieu et 26 800 dans l’agglomération de Longueuil, selon Info-Pannes d'Hydro-Québec.

Parmi les autres régions touchées, on compte notamment l’Outaouais (29 219 pannes), le Centre-du-Québec (27 440) et les Laurentides (21 886).

Ce sont toutefois les régions plus au nord qui ont reçu les plus importantes accumulations de verglas. Lanaudière et les Laurentides ont enregistré entre 10 et 15 mm, ce qui en fait les secteurs les plus durement touchés de la province.

La réponse d’Hydro-Québec

Sur les réseaux sociaux, Hydro-Québec indique que peu de dommages directs ont été observés sur ses équipements. La majorité des pannes seraient plutôt causées par des branches et des arbres qui cèdent sous le poids de la glace et entrent en contact avec les lignes électriques.

« Ce matin, nous pouvons compter sur plus de 900 équipes sur le terrain, soit près de 2 000 travailleurs, pour rétablir le service. Nous avons tous les corps de métiers mobilisés pour procéder rapidement aux travaux de dégagement et aux réparations nécessaires », écrit la société d’État sur Facebook.

Hydro-Québec prévient toutefois que de nouvelles pannes pourraient survenir au cours de la journée, à mesure que la glace accumulée continue de faire céder des branches.

Si la majorité des client.e.s touché.e.s depuis hier retrouvera le courant aujourd’hui, la société d’État précise qu’elle ne peut pas garantir que toutes les pannes seront réglées d’ici la fin de la journée, particulièrement dans les cas plus complexes ou si d’autres pannes apparaissent plus tard.

Pour mettre la situation en perspective, lors de la grande tempête de verglas d’avril 2023, à laquelle cet épisode a souvent été comparé, plus d’un million de foyers avaient été privés d’électricité.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

