Plus de 370 000 foyers privés d'électricité au Québec
Le nombre n'a cessé d'augmenter pendant la nuit. 🤯
Ce lundi, que plusieurs ont trouvé féérique suite à la première chute de neige importante de la saison, s'est transformé en véritable cauchemar pour des centaines de milliers de Québécois et Québécoises. Des précipitations de neige mouillée et de pluie, accompagnées de vents violents, ont plongé plus de 370 000 domiciles dans le noir à travers la province.
Aux petites heures du mardi matin, vers 5h45, Hydro-Québec recensait exactement 371 435 adresses privées d'électricité. Un chiffre qui donne froid dans le dos, surtout en plein mois de novembre quand les températures commencent à chuter.
Les régions les plus durement touchées? Sans surprise, c'est la Montérégie qui remporte la palme des pannes avec 113 204 adresses affectées, suivie par Montréal, où 39 077 adresses se retrouvent sans courant.
La carte présente toutes les pannes au moment de publier. Hydro-Québec
Une météo dévastatrice région par région
La carte des pannes dessine un portrait inquiétant de la situation à travers le Québec, et le nombre continue d'augmenter.
Voici les régions les plus touchées à 5h45 :
Montérégie : 113 204 adresses
Montréal : 39 077 adresses
Centre-du-Québec : 35 013 adresses
Saguenay - Lac-Saint-Jean : 33 160 adresses
Laurentides : 23 525 adresses
Laval : 19 486 adresses
Mauricie : 18 330 adresses
La neige lourde, grande coupable
Hydro-Québec n'a pas tardé à identifier le responsable de ce chaos électrique : la neige mouillée et lourde, cette plaie des lignes électriques québécoises.
Sur son site Web, la société d'État explique que « la neige mouillée et lourde, accompagnée de vents forts a fragilisé la végétation qui tombe sur le réseau. »
C'est un scénario qu'on connaît bien au Québec, mais qui ne perd jamais de son pouvoir de nuisance. Cette neige particulièrement collante et pesante s'accumule sur les branches, qui finissent par céder sous le poids et tomber directement sur les lignes électriques.
Hydro-Québec mobilise ses troupes
Face à cette situation d'urgence, Hydro-Québec assure mobiliser « les équipes nécessaires pour rétablir le service dès que possible. » Les monteurs de lignes ont probablement passé une nuit blanche à parcourir la province pour réparer les dégâts.
La société d'État invite les citoyen.ne.s à suivre l'état du service à leur adresse via l'application Info-Pannes, un outil devenu indispensable lors de ce genre de situations météo extrêmes.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
