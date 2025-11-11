Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Hydro-Québec fait le point sur les pannes et c'est loin d'être une bonne nouvelle

300 000 adresses sont toujours sans électricité.

Employés d'Hydro-Québec.​

Hydro-Québec a fait le point sur les 300 000 pannes d'électricité et c'est loin d'être une bonne nouvelle

Hydro Québec | Twitter
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce lundi après-midi, quelque 300 000 foyers étaient toujours sans électricité, en raison de la première bordée de neige, lourde et mouillée, tombée sur la province dans les dernières heures. Hydro-Québec a finalement fait le point sur la situation et plusieurs citoyens et citoyennes risquent d’être déçu.e.s des nouvelles.

À lire également : Plus de 370 000 foyers privés d'électricité au Québec

Au moment d’écrire ces lignes, les régions les plus touchées étaient la Montérégie, Lanaudière, Montréal, Laval, les Laurentides, le Centre-du-Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Mauricie, selon la plateforme Info-Pannes de la société d’État.

Hydro-Québec précise sur ses réseaux sociaux que le mélange de neige et de feuilles encore présentes sur les arbres a causé la chute de nombreuses branches sur le réseau électrique. Plus de 800 employé.e.s sont actuellement déployé.e.s sur le terrain pour rétablir le service, après avoir traité durant la nuit les pannes les plus urgentes.

« Comme la panne est de grande ampleur, que l’événement météo n’est pas terminé et que la situation sur le terrain évolue rapidement, il n’est malheureusement pas possible de donner de délai de rétablissement pour chaque lieu à l’heure actuelle », souligne Hydro-Québec.

Voici les régions les plus touchées et le nombre d’adresses sans courant, à 12 h 15 :

Montérégie

  • 98 800 adresses sur 813 129

Lanaudière

  • 66 260 adresses sur 274 683

Saguenay–Lac-Saint-Jean

  • 35 879 adresses sur 131 787

Centre-du-Québec

  • 28 922 adresses sur 144 165

Montréal

  • 25 519 adresses sur 1 043 869

Laurentides

  • 21 495 adresses sur 371 785

Laval

  • 12 569 adresses sur 194 162
From Your Site Articles
panne d'électricitépannes au québechydro-québec panneprévisions météo
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

12 des meilleurs restos « apportez votre vin » à Laval pour bien manger sans te ruiner

Pour une sortie festive pas trop chère!

Grève à la STM : Voici quelles sont les conditions de travail des employés d'entretien

Il y a quand même de quoi rendre jaloux!

Plus de 370 000 foyers privés d'électricité au Québec

Le nombre n'a cessé d'augmenter pendant la nuit. 🤯

11 restaurants qui ont ouvert en 2025 à Montréal et qui valent définitivement le détour

Ta « bucket list » de restos à essayer!

Les cinémas Cineplex proposent des films 100 % gratuits et du popcorn à 3 $ ce week-end

Tu sais quoi faire pour sortir à petit prix! 🍿

Le condo de Jean-Philippe Wauthier est à vendre à Montréal pour près de 1M$ (PHOTOS)

C'est pas donné, mais l'intérieur est parfait!

11 des meilleurs deals anticipés du Vendredi fou d'Amazon allant jusqu'à 77 % de rabais

Tu peux déjà en profiter!

La maison d'Élisabeth Rioux est à vendre sur la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$ (PHOTOS)

Juste WOW!

Prévisions météo: Voici si la neige est là pour rester à Montréal et à Québec cette semaine

Un bel aperçu de la saison hivernale! 🥴

La tasse des Fêtes réutilisable GRATUITE du Starbucks sort cette semaine: Voici quoi savoir

Elles risquent de s’envoler en un rien de temps!