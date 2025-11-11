Hydro-Québec fait le point sur les pannes et c'est loin d'être une bonne nouvelle
300 000 adresses sont toujours sans électricité.
Ce lundi après-midi, quelque 300 000 foyers étaient toujours sans électricité, en raison de la première bordée de neige, lourde et mouillée, tombée sur la province dans les dernières heures. Hydro-Québec a finalement fait le point sur la situation et plusieurs citoyens et citoyennes risquent d’être déçu.e.s des nouvelles.
Au moment d’écrire ces lignes, les régions les plus touchées étaient la Montérégie, Lanaudière, Montréal, Laval, les Laurentides, le Centre-du-Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Mauricie, selon la plateforme Info-Pannes de la société d’État.
Hydro-Québec précise sur ses réseaux sociaux que le mélange de neige et de feuilles encore présentes sur les arbres a causé la chute de nombreuses branches sur le réseau électrique. Plus de 800 employé.e.s sont actuellement déployé.e.s sur le terrain pour rétablir le service, après avoir traité durant la nuit les pannes les plus urgentes.
« Comme la panne est de grande ampleur, que l’événement météo n’est pas terminé et que la situation sur le terrain évolue rapidement, il n’est malheureusement pas possible de donner de délai de rétablissement pour chaque lieu à l’heure actuelle », souligne Hydro-Québec.
Voici les régions les plus touchées et le nombre d’adresses sans courant, à 12 h 15 :
Montérégie
- 98 800 adresses sur 813 129
Lanaudière
- 66 260 adresses sur 274 683
Saguenay–Lac-Saint-Jean
- 35 879 adresses sur 131 787
Centre-du-Québec
- 28 922 adresses sur 144 165
Montréal
- 25 519 adresses sur 1 043 869
Laurentides
- 21 495 adresses sur 371 785
Laval
- 12 569 adresses sur 194 162