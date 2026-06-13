Cette destination de rêve à 6 h de Montréal a un charme très européen qui vaut la visite
« Plot twist » : c’est au Canada. 🇨🇦
Laisse ton passeport à la maison! Pas besoin de traverser la frontière pour t’offrir une escapade de rêve cet été. La pittoresque ville de Cambridge en Ontario, située à environ six heures de route de Montréal, regorge de bâtiments historiques en pierre, de rues pleines de charme et de paysages dignes d’une carte postale.
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Si tu rêves d'un endroit où t'évader afin de flâner dans un centre-ville au cachet d’antan tout en admirant un décor rempli d’architecture patrimoniale et de jolies boutiques locales, en plus de t'imprégner d'une ambiance qui semble tout droit sortie d’une autre époque, tu l'as trouvé.
Nichée le long de la rivière Grand, cette destination regroupe plusieurs communautés historiques, comme Galt, Preston, Hespeler et Blair, dont certaines remontent au début des années 1800. Cette riche histoire se reflète encore aujourd’hui dans son charme intemporel.
Que ce soit pour un week-end ou un séjour plus prolongé, sache qu'il y a une foule de choses à découvrir dans la région. Pour les fans de la nature, il est possible de visiter des parcs et sentiers en bord de rivière, comme le Mill Race Park et le Cambridge to Paris Rail Trail, parfaits pour prendre l’air et profiter des beaux paysages. Le Cambridge Butterfly Conservatory, une immense serre tropicale où des milliers de papillons colorés virevoltent librement autour, mérite également sans aucun doute une place dans ton itinéraire.
Et que dire du quartier historique de Galt? Avec ses bâtiments de pierre et ses rues au caractère unique, il dégage une ambiance qui rappelle l’Écosse. Son décor a même servi de toile de fond à des productions populaires, comme La servante écarlate et Le jeu de la dame.
Et parce qu’aucune escapade n’est complète sans une pause café, Cambridge compte plusieurs adresses accueillantes où faire le plein de caféine, notamment le Monogram Coffee Roasters et le JavaJax Good Roast Coffee.
Parmi les autres incontournables, on retrouve le Fashion History Museum, le site historique McDougall Cottage et le Hamilton Family Theatre, qui permettent chacun de découvrir une facette différente de l’histoire et de la culture locales.
Cambridge se trouve également à proximité de charmants villages comme St. Jacobs et Paris, ce qui te permet d’explorer plusieurs petites communautés pleines de cachet au cours d’une même journée.
Si tu cherches une destination qui donne l’impression de partir loin sans avoir à franchir la frontière cet été, Cambridge offre tout ce dont tu peux rêver.
Site Internet de Downtown Cambridge
* Ceci est une adaptation de l'article « This dreamy Ontario spot with 'European-style' buildings is 'better' than a trip to the US », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.
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