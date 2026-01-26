Hydro-Québec demande aux Québécois de baisser le chauffage et les réactions sont HILARANTES
« Mais si ma femme à froid, oubliez ça... j'écoute ma femme avant Hydro-Québec. »
Le Québec est plongé depuis vendredi soir dernier dans une vague de froid polaire, avec des températures ayant atteint jusqu’à moins 40 °C dans certaines régions de la province. Hydro-Québec en a profité pour lancer un appel au public sur les réseaux sociaux, demandant de revoir à la baisse leur consommation d'électricité.
Il n'en a pas fallu plus pour faire réagir les internautes, notamment sous la publication Facebook de la société d'État.
Pour te mettre dans le contexte, Hydro précisait que lorsqu'il fait « très froid, tout le monde chauffe en même temps et la demande d’électricité bondit, surtout le matin (6h à 10h) et en fin de journée (16h à 20h) ».
Elle a précisé être prête à toute éventualité, mais que l'aide de la population allait être de mise, comme baisser le chauffage de quelques degrés et charger sa voiture électrique la nuit.
Hydro-Québec en a aussi profité pour répondre à quelques commentaires avec ses fameuses réponses passives-agressives, ajoutant une couche de plus au contenu comique.
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« C’est le temps de rentrer le BBQ dans la maison pour faire les repas », écrit une personne. Hydro-Québec, saluant l’effort pour la blague, souligne que c’est dangereux.
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« Je vais faire de mon possible, je le jure, Hydro-Québec… mais si ma femme a froid, oubliez ça. J’écoute ma femme avant Hydro-Québec, désolé », a précisé un homme. Même Hydro-Québec ne veut pas déplaire à sa femme : « On vous comprend ».
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« Hydro-Québec : avec le chauffage déjà à 10 degrés, je dois le baisser à 8? », affirme une personne, à la blague ou non?
Ce à quoi Hydro-Québec a répondu : « On vous laisse utiliser votre jugement. »
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« Hydro-Québec parfait! Y annonce pas trop de pluie on va pouvoir accrocher le linge dehors au lieu de partir la sécheuse ! 💡», a commenté un internaute appuyé de plus de 330 mentions « j'aime ».
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« En cas de doute, chauffage au boutte », publie une autre avec humour, en référence avec l'expression : « En cas de doute, gaz au boutte. »
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« Partez une turbine de plus, les raisins!! », s'est insurgée une personne, avant qu'Hydro-Québec réplique avec une offre d'emploi.
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« Recharger notre char pour pas qu’il gèle, mais baisser notre chauffage pour qu’on se gèle dans la maison, peut-on lire. Les priorités sont à bonne place! Vive les chars électriques. »
Ce n'est d'ailleurs pas la seule personne à avoir fait référence aux autos électriques.
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« Moi, je n'ai pas de char électrique, je fais ma part! », a tout simplement dit une personne.
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« Achetez-vous des chars au gaz ça va aider. »
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« Je fais ma part, j'ai un char à gaz! », ajoute un autre internaute.
Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-QuébecHydro-Québec | Facebook
« Imaginez si vous être pas capable de fournir en période de froid + période de pointe, maintenant on rajoute les véhicules électriques? Ça va faire dur sur un moyen temps », affirme une autre personne.
Pour ce qui est des voitures électriques et leur recharge, la position d'Hydro-Québec est claire : cette peur de ne pas pouvoir démarrer une voiture électrique en pleine vague de froid est « une crainte qu'on voit, paradoxalement, seulement chez les gens qui n'ont pas de véhicule électrique ».
« Les propriétaires de ce type de véhicule ne semblent pas avoir cette crainte. Pourquoi? Probablement parce qu'ils savent [que] tous les véhicules électriques peuvent facilement programmer leur recharge à l'extérieur des heures de pointe » et que la majorité de la recharge s'effectue « déjà la nuit, en période creuse, afin d'avoir une pleine charge pour le matin ».
