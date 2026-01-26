Hydro-Québec demande aux Québécois de baisser le chauffage et les réactions sont HILARANTES

« Mais si ma femme à froid, oubliez ça... j'écoute ma femme avant Hydro-Québec. »

Montréal.

Sur Facebook, Hydro-Québec a demandé de baisser le chauffage et les réactions ont envahi la publication.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Québec est plongé depuis vendredi soir dernier dans une vague de froid polaire, avec des températures ayant atteint jusqu’à moins 40 °C dans certaines régions de la province. Hydro-Québec en a profité pour lancer un appel au public sur les réseaux sociaux, demandant de revoir à la baisse leur consommation d'électricité.

À lire également : Ta facture d'Hydro-Québec pourrait augmenter pas mal plus que prévu en 2026

Il n'en a pas fallu plus pour faire réagir les internautes, notamment sous la publication Facebook de la société d'État.

Pour te mettre dans le contexte, Hydro précisait que lorsqu'il fait « très froid, tout le monde chauffe en même temps et la demande d’électricité bondit, surtout le matin (6h à 10h) et en fin de journée (16h à 20h) ».

Elle a précisé être prête à toute éventualité, mais que l'aide de la population allait être de mise, comme baisser le chauffage de quelques degrés et charger sa voiture électrique la nuit.


Hydro-Québec en a aussi profité pour répondre à quelques commentaires avec ses fameuses réponses passives-agressives, ajoutant une couche de plus au contenu comique.

Une capture d'\u00e9cran de commentaires sous la publication d'Hydro-Qu\u00e9bec

Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« C’est le temps de rentrer le BBQ dans la maison pour faire les repas », écrit une personne. Hydro-Québec, saluant l’effort pour la blague, souligne que c’est dangereux.


Une capture d'\u00e9cran de commentaires sous la publication d'Hydro-Qu\u00e9bec

Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« Je vais faire de mon possible, je le jure, Hydro-Québec… mais si ma femme a froid, oubliez ça. J’écoute ma femme avant Hydro-Québec, désolé », a précisé un homme. Même Hydro-Québec ne veut pas déplaire à sa femme : « On vous comprend ».


Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« Hydro-Québec : avec le chauffage déjà à 10 degrés, je dois le baisser à 8? », affirme une personne, à la blague ou non?

Ce à quoi Hydro-Québec a répondu : « On vous laisse utiliser votre jugement. »

Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« Hydro-Québec parfait! Y annonce pas trop de pluie on va pouvoir accrocher le linge dehors au lieu de partir la sécheuse ! 💡», a commenté un internaute appuyé de plus de 330 mentions « j'aime ».

Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« En cas de doute, chauffage au boutte », publie une autre avec humour, en référence avec l'expression : « En cas de doute, gaz au boutte. »

Une capture d'\u00e9cran de commentaires sous la publication d'Hydro-Qu\u00e9bec

Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« Partez une turbine de plus, les raisins!! », s'est insurgée une personne, avant qu'Hydro-Québec réplique avec une offre d'emploi.

Une capture d'\u00e9cran de commentaires sous la publication d'Hydro-Qu\u00e9bec

Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« Recharger notre char pour pas qu’il gèle, mais baisser notre chauffage pour qu’on se gèle dans la maison, peut-on lire. Les priorités sont à bonne place! Vive les chars électriques. »

Ce n'est d'ailleurs pas la seule personne à avoir fait référence aux autos électriques.


Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« Moi, je n'ai pas de char électrique, je fais ma part! », a tout simplement dit une personne.

Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« Achetez-vous des chars au gaz ça va aider. »

Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« Je fais ma part, j'ai un char à gaz! », ajoute un autre internaute.

Une capture d'écran de commentaires sous la publication d'Hydro-Québec
Hydro-Québec | Facebook

« Imaginez si vous être pas capable de fournir en période de froid + période de pointe, maintenant on rajoute les véhicules électriques? Ça va faire dur sur un moyen temps », affirme une autre personne.


Pour ce qui est des voitures électriques et leur recharge, la position d'Hydro-Québec est claire : cette peur de ne pas pouvoir démarrer une voiture électrique en pleine vague de froid est « une crainte qu'on voit, paradoxalement, seulement chez les gens qui n'ont pas de véhicule électrique ».

« Les propriétaires de ce type de véhicule ne semblent pas avoir cette crainte. Pourquoi? Probablement parce qu'ils savent [que] tous les véhicules électriques peuvent facilement programmer leur recharge à l'extérieur des heures de pointe » et que la majorité de la recharge s'effectue « déjà la nuit, en période creuse, afin d'avoir une pleine charge pour le matin ».

From Your Site Articles
hydro québecvague de froid polairemétéo au québecfroid extrême au québechydro-québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Plus de 370 000 foyers privés d'électricité au Québec

Le nombre n'a cessé d'augmenter pendant la nuit. 🤯

Hydro-Québec fait le point sur les pannes et c'est loin d'être une bonne nouvelle

300 000 adresses sont toujours sans électricité.

Plus de 30 000 foyers toujours sans électricité dans le Grand Montréal

Ça commence bien une fin de semaine. 😳

Prévisions météo : Une importante couche de verglas attend le Québec ce week-end et voici où

Range la pelle et sors les patins!

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ arrive dans ton compte cette semaine

Comment bien finir un mois! 🤑

Élisabeth Rioux baisse le prix de sa maison à vendre près de Laval de 181 000 $ (PHOTOS)

Tu risques de reconnaitre sa courtière immobilière.

12 de nos meilleures trouvailles à moins de 24 $ chez Tigre Géant ce mois-ci

Un peu de couleur et de douceur en ce janvier gris! 😍✨

Malaise avec les joueurs du Canadien de Montréal à TLMEP à cause de « Heated Rivalry »

Des silences qui en disent long... 😬

Danger d’E. coli : rappel important de 11 variétés de pizzas surgelées partout au pays

Fais le ménage dans ton congélo! 🍕❌

Un « fail » de montage cocasse lors de l'élimination d'Émily à Big Brother Célébrités

Oups, la magie de la télé! 🎂👀

8 applications qui te font faire de grosses économies sur tes factures d'épicerie au Québec

Laisse les applications faire la job pour toi!

Louer un 4 1/2 à Montréal: On a calculé le salaire que tu dois​ gagner pour te le permettre

L'écart entre le secteur au loyer moyen le plus cher et le plus abordable dépasse 900 $/mois.

8 vraiment bons restos à Montréal qui offrent 2 à 5 services à des prix entre 18 $ et 49 $

Profites-en!

Course à la chefferie de la CAQ : Voici quoi savoir si tu veux remplacer François Legault

Les règles du jeu sont établies et tu dois avoir les poches profondes! 😏