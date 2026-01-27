8 activités GRATUITES à Québec et environs pour t'amuser avec ta gang ou ta date en février

Réserve déjà un moment avec tes personnes préfs!

Des gens sur le sentier du quai Paquet. Droite : Le défilé du Carnaval de Québec.

8 activités GRATUITES à Québec à faire en février.

Entre les sorties gratuites du Carnaval de Québec, les festivals hivernaux et les événements spéciaux, la capitale nationale te permet de t'amuser sans débourser février. C’est donc l’occasion parfaite de passer du temps avec les personnes qui comptent pour toi, tout en profitant d’une foule d’activités gratuites à faire à Québec et dans les environs.

Que tu aies envie de marcher devant des paysages féériques, de danser comme si tu étais en voyage dans le Sud, de te balader, de patiner dans une discothèque sur glace ou de t’initier aux sports d’hiver, il y a de quoi remplir ton mois de février sans te ruiner.

Faire de l'escalade de glace et autres sports en plein air

Prix : Accès gratuit au site, stationnement de l’Île-aux-Raisins à 10 $, l’inscription à des cliniques et/ou à des conférences est payante

Quand : Du 18 au 22 février 2026

Adresse : Festiglace - 731, ch. du Bois de l’Ail, Pont-Rouge, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Festiglace de Pont-Rouge, c’est le rendez-vous parfait pour sortir dehors et s’amuser en famille. Dans une ambiance super festive, tout le monde est invité à découvrir l’escalade de glace, même les débutant.e.s. Pendant le week-end, il sera possible de tester le sport vedette, regarder des compétitions vraiment impressionnantes et profiter de plein d’activités : rallye-trésor, tyrolienne, mur d’escalade pour les enfants et même de l’orientation en forêt. Bref, il y en a pour tous les goûts.

Accessibilité : L’accès au personne à mobilité réduite est restreinte

Site Internet du Festiglace de Pont-Rouge

Aller aux Défilés de nuit du Carnaval de Québec

Prix : Gratuit

Quand :

  • Défilé de nuit à Limoilou : 7 février dès 17 h 30 - Sur la 3e Avenue, du coin de la 1re Rue à celui de la 17e Rue
  • Défilé de nuit sur Grande Allée : 14 février dès 19 h - Sur Grande Allée, de l’avenue des Érables jusqu’à l'avenue Honoré-Mercier)

Pourquoi tu dois y aller : Pour être dans l’ambiance du Carnaval, même sans l’effigie, les défilés de nuit sont à ne pas manquer. Avec plus de 300 artistes de la danse, de la musique et plein d’autres disciplines, c’est un vrai spectacle à voir au moins une fois. Deux soirées sont prévues, parfaites pour y aller en famille ou entre ami.e.s et profiter pleinement de la fête.

Accessibilité : Site extérieur

Site Internet du Carnaval de Québec

Te promener devant la vue magique du sentier du quai Paquet

Prix : Gratuit

Quand : Pavillon de service ouvert tous les jours de 8 h à 22 h

Adresse : Quai Paquet - 6075, rue Saint-Laurent, Lévis, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette année, le sentier glacé du Quai Paquet se transforme en sentier de marche, parfait pour prendre l’air et profiter du décor autrement. Avec les lumières qui s’illuminent en soirée et la vue directe sur le fleuve et le Vieux-Québec, l’endroit a ce petit quelque chose de magique. Que ce soit pour une balade tranquille, une sortie entre ami.e.s ou une date improvisée, c’est clairement un spot à ajouter à ta liste.

Accessibilité : Accessible aux poussettes

Site Internet du Quai Paquet

Profiter d'une programmation festive en ville

Prix : Accès gratuit, kiosques payants

Quand : Du 6 au 15 février 2026

Adresse :

  • Quartier Petit Champlain - 6, rue du Petit Champlain, Québec, QC
  • Place-Royale - 2-4, rue des Pains Bénits, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pendant les fins de semaine du Carnaval, le Petit Champlain et la Place-Royale s’animent avec une programmation festive 100 % gratuite. Animations, musique, cours de Pound (un entraînement rythmée avec des baguettes, parfait pour bouger en s’amusant), joueurs de hockey, décor féérique et foyers extérieurs créent une ambiance idéale pour toute la famille. En bonus, l’église Notre-Dame ouvre ses portes pour l’occasion.

Accessibilité : Sites extérieurs

Site Internet du Quartier Petit Champlain

Te balader sur un parcours illuminé qui change au gré des événements de la ville

Prix : Gratuit

Quand : Jusqu’au 15 mars 2026

Adresse : Voir le parcours sur Google Maps

Pourquoi tu dois y aller : En février, Québec s’illumine avec plus de 75 000 lumières et 1 000 lanternes qui créent un parcours lumineux de 1,2 km au cœur de la ville. Du Carnaval à la Saint-Valentin, en passant par le hockey pee-wee, les couleurs changent au fil des semaines, offrant tantôt une ambiance festive, tantôt romantique ou hivernale, parfaite pour une balade en ville.

Site Internet de Destination Québec cité

Célébrer le Nouvel An lunaire

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 21 février 2026, de 10 h à 16 h

Adresse : Quartier Saint-Sauveur, Québec (voir le parcours et les lieux participants sur Google Maps)

Pourquoi tu dois y aller : Le 21 février, le quartier Saint-Sauveur se transforme pour célébrer le Nouvel An lunaire à travers une programmation offerte par les commerces participants. Ateliers, conférences et activités accessibles à tous et toutes permettent de découvrir la richesse et la diversité des cultures asiatiques, dans une ambiance festive et rassembleuse. C’est aussi l’occasion de voir le quartier autrement et de souligner collectivement la réouverture complète de la rue Saint-Vallier.

Page Facebook de l'événement

Danser lors d'un beach party... en hiver! 

Prix : Gratuit

Quand : Le jeudi 12 février 2026, dès 18 h (spectacle à partir de 19 h)

Adresse : Place de l’Assemblée-Nationale, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : En février, un immense beach party hivernal débarque en plein cœur du Carnaval de Québec pour une soirée qui promet un vrai dépaysement. Ambiance resort et rythmes enflammés prennent le contrôle de la Place de l’Assemblée-Nationale avec une programmation festive incluant DJ MAX E, Nathan Meilleur accompagné de Samuel Jean, Dalair en version caliente. C’est l’événement parfait pour danser, se réchauffer et vivre l’esprit du Carnaval autrement, sans avoir besoin de ton effigie.

Page Facebook de l'événement

Patiner tout en musique

Prix : Gratuit, patins en location à 8 $ par adulte et 5 $ par enfant

Quand : Jusqu'au 8 mars 2026

Adresse : Discoglace - 120, rue Dalhousie, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Histoire de t'amuser, ne manque pas de faire un tour à la Discoglace de l’Agora du Port, où DJ et chansonniers et chansonnières animent les soirs d'hiver de rythmes de toutes sortes. Sous des éclairages festifs et au son d’une musique enveloppante, on patine dans une ambiance immersive, avec en toile de fond une vue spectaculaire sur le Château Frontenac.

Site Internet de la Discoglace du Port de Québec

