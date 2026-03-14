5 jobs en télétravail qui paient entre 85 000 $ et 145 000 $ au Québec actuellement

Être bien payé, sans avoir à sortir (ou presque) de chez soi = OUI! 🙌

La façade de Biron. Droite : la devanture d'un Vidéotron.

Plusieurs jobs en télétravail offrent des salaires allant entre 85 000 $ et 145 000 $ au Québec actuellement.

Biron Groupe Santé | YouTube, Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Malgré la tendance de certaines entreprises à rappeler leurs équipes au bureau, plusieurs employeurs continuent d'offrir le télétravail et des salaires dépassant les 100 000 $ par an. Après tout, avec le coût de la vie qui est en hausse dans la grande majorité des sphères de nos vies, tant au niveau de l'épicerie que les loyers et les pleins d'essence, les budgets se serrent.

À lire également : Aéroport de Montréal : Des emplois d’infirmier à combler et ça paie jusqu’à 115 000 $/an

Dans ce contexte, décrocher un emploi bien rémunéré tout en travaillant de la maison, c'est le combo gagnant dont plusieurs rêvent.

On a passé divers babillards d'emplois, comme Randstad, Jobboom et Indeed, afin de dénicher divers jobs en télétravail ou en mode hybride qui pourrait bien t'intéresser, peu importe ton domaine d'expertise.

À noter que ce ne sont pas des emplois étudiants et qu'un certain niveau d'expérience est requis.

Chef ou cheffe des opérations, Développement des affaires régional

Salaire : 87 000 $ à 120 000 $ par année

Employeur : Biron Groupe Santé

Pourquoi tu dois postuler : Biron est à la recherche d'une personne ayant du leadership pour gérer les ressources humaines, financières et opérationnelles du territoire couvert par l'entreprise.

En télétravail avec présence ponctuelle au siège de Brossard, le ou la titulaire du poste supervisera les équipes au quotidien, participera activement au développement des affaires et contribuera à la croissance de l'organisation.

Régime de retraite, assurances collectives complètes, programme de bien-être et remboursement pour une activité sportive font partie des nombreux avantages offerts.

Exigences du poste :

  • Diplôme universitaire en administration des affaires ou toute formation jugée pertinente;
  • De deux à quatre ans d'expérience en gestion des opérations et en supervision de personnel;
  • Diplôme dans un domaine de la santé ou cinq années d'expérience comme professionnel.le de la santé est un atout majeur

Directrice/Directeur finances et administration

Salaire : 100 000 $ à 131 000 $ par année

Employeur : Le Consortium de coopération des entreprises collectives

Pourquoi tu dois postuler : Le Consortium met en commun les services de près de 100 professionnel.le.s au profit des coopératives, mutuelles et OBNL du Québec. Le directeur ou la directrice finances et administration occupe un rôle stratégique et transversal, dit-on, relevant directement de la direction générale.

En plus des responsabilités de gestion financière complète, du suivi budgétaire et de l'intelligence d'affaires, la personne choisie agit comme conseillère de confiance auprès du conseil d'administration. L'organisation détient le sceau CONCILIVI en matière de conciliation famille-travail.

Exigences du poste :

  • Baccalauréat en administration des affaires, spécialité comptabilité;
  • Minimum de sept ans d'expérience en finances et comptabilité;
  • Au moins trois ans d'expérience en gestion de personnel;
  • Membre de l'Ordre des CPA du Québec (un atout).

Lieu : 100 % télétravail ou hybride, idéalement dans la région de Québec ou Montréal

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Chef ou cheffe de service, gestion et location des installations

Salaire : 98 470 $ à 126 087 $ par année

Employeur : Société du parc Jean-Drapeau

Pourquoi tu dois postuler : Le chef ou la cheffe de service développe des opportunités d'affaires innovantes pour les espaces à vocation corporative, événementielle et sportive. Un accès gratuit aux installations sportives du parc, un régime complet d'avantages sociaux et un accès à LinkedIn Learning font partie des bénéfices offerts.

Exigences du poste :

  • Diplôme universitaire de premier cycle en administration, tourisme, hôtellerie ou domaine connexe;
  • Minimum de sept ans d'expérience en gestion d'une équipe multidisciplinaire;
  • Expérience démontrée en développement des affaires;
  • Maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral et à l'écrit.

Lieu : Mode hybride, présence sur le site du parc Jean-Drapeau

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Conseiller.ère principal.e, partenariats et commandites

Salaire : 85 773 $ à 107 216 $ par année

Employeur : Société du parc Jean-Drapeau

Pourquoi tu dois postuler : Sous la responsabilité du chef de service développement des affaires, cette personne joue un rôle central dans la croissance et la diversification des revenus de la Société.

Elle développe, négocie et gère des ententes de partenariats et de commandites, en plus d'identifier et de qualifier de nouvelles opportunités d'affaires. Le poste offre un horaire de 35 heures par semaine, des vacances payées, un REER collectif et un accès gratuit aux installations sportives du site.

Exigences du poste :

  • Baccalauréat en marketing, communication ou domaine pertinent;
  • Sept ans d'expérience en direction de compte ou ventes en commandites et partenariats;
  • Excellente maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Lieu : Mode hybride, Montréal

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Direction du développement philanthropique, du marketing et des communications

Salaire : 100 000 $ à 145 000 $ par année

Employeur : Fondation du Grand Montréal (FGM)

Pourquoi tu dois postuler : La FGM est la plus importante fondation communautaire au Québec, avec un actif sous gestion d'un demi-milliard de dollars.

La personne choisie pour ce poste de direction siège au comité de direction et conçoit les stratégies de développement philanthropique, de marketing et de communications de l'organisation. Quatre semaines de vacances dès l'embauche, horaire flexible, programme d'assurances et REER collectifs — les conditions sont au rendez-vous.

Exigences du poste :

  • Diplôme universitaire de premier cycle;
  • Au moins dix ans d'expérience en développement des affaires ou philanthropiques, dont cinq ans en poste de direction;
  • Excellentes compétences en communication, en français et en anglais.

Lieu : Télétravail et présentiel, centre-ville de Montréal

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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