Voici le salaire des 10 « big boss » les mieux payés des sociétés d'État au Québec en 2026
Hydro-Québec, la Caisse, la SAQ, la SQDC : tous gagnent beaucoup de bidous. 🤯
Qu’ont en commun Santé Québec, Hydro-Québec, la Société des alcools du Québec (SAQ) et la Caisse de dépôt et placement du Québec? Toutes ces sociétés d’État sont dirigées par des boss dont le salaire annuel donne le vertige. À eux et elles seul.e.s, les 10 dirigeants et dirigeantes les mieux payé.e.s de la province ont empoché plus de 5 millions de dollars en 2025.
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C'est ce qu'on peut constater en feuilletant les plus récentes données du ministère du Conseil exécutif datant du 31 mars 2026.
En plus de leur rémunération annuelle de base, chacune des personnes listées peut également toucher des primes, d'allocations et autres indemnités, comme une voiture de fonction, des frais de séjour et de fonction, ce qui peut faire grimper le revenu total.
Voici donc les dix PDG de sociétés d'État du Québec les mieux payé.e.s au Québec en 2026.
Hydro-Québec
Claudine Bouchard
- Membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale
- Salaire en 2026 : 672 180 $
- Hausse de 2 % par rapport au salaire du poste en 2025 (659 000 $)
Claudine Bouchard s'installe au sommet du palmarès pour la première fois, après avoir succédé à Michael Sabia à la direction d'Hydro-Québec. Son salaire de base dépasse les 672 000 $, ce qui en fait la PDG de société d'État la mieux payée de la province en 2026.
Investissement Québec
Bich-Trang Ngo
- Membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale
- Salaire en 2026 : 628 434 $
- Hausse de 4 % par rapport à 2025 (604 263 $)
Bich-Trang Ngo, à la tête d'Investissement Québec depuis février 2024, voit sa rémunération grimper de près de 24 000 $ en un an. Elle demeure l'une des dirigeantes les mieux rémunérées de l'appareil public québécois.
Santé Québec
Geneviève Biron
- Membre du conseil d'administration et présidente et cheffe de la direction
- Salaire en 2026 : 581 742 $
- Baisse de 10,8 % par rapport à 2025 (652 050 $)
La PDG de Santé Québec, qui chapeaute le vaste réseau de la santé québécois, enregistre une baisse de salaire de plus de 70 000 $ par rapport à 2025.
Société des alcools du Québec (SAQ)
Jacques Farcy
- Membre du conseil d'administration et président-directeur général
- Salaire en 2026 : 570 703 $
- Hausse de 3,5 % par rapport à 2025 (551 404 $)
Le grand patron de la SAQ voit son salaire de base augmenter d'un peu moins de 20 000 $ cette année. À noter que la rémunération totale réelle peut différer, puisque le rapport annuel de la société peut inclure des primes et avantages supplémentaires non comptabilisés dans le document gouvernemental.
Autorité des marchés financiers (AMF)
Yves Ouellet
- Membre du conseil d'administration et président-directeur général
- Salaire en 2026 : 552 769 $
- Hausse de 11,8 % par rapport à 2025 (494 422 $)
La rémunération du PDG de l'AMF, nommé en 2023, connaît l'une des plus fortes hausses du palmarès cette année, avec une augmentation de près de 58 000 $.
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Charles Emond
- Membre du conseil d'administration et président-directeur général
- Salaire en 2026 : 550 000 $
- Salaire inchangé par rapport à 2025 (550 000 $)
Le patron de la CDPQ, maintenant appelé « La Caisse », maintient son salaire de base à 550 000 $. Ses bonis et primes, non comptabilisés ici, ont gonflé sa rémunération totale à 5,13 M$ en 2025.
Société des loteries du Québec (Loto-Québec)
Jean-François Bergeron
- Membre du conseil d'administration et président-directeur général
- Salaire en 2026 : 535 798 $
- Hausse de 4 % par rapport à 2025 (515 190 $)
Le PDG de Loto-Québec, en poste depuis 2021, voit sa rémunération croître de plus de 20 000 $ cette année.
Société québécoise du cannabis (SQDC)
Suzanne Bergeron
- Présidente et cheffe de la direction
- Salaire : 380 747 $*
*Il s'agit du salaire annuel de Mme Bergeron selon le rapport annuel de 2025 de la SQDC pour l'année 2024-2025.
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
Michèle de Guise
- Membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale
- Salaire en 2026 : 339 444 $
- Hausse de 11,8 % par rapport à 2025 (303 614 $)
La PDG de l'INESSS enregistre l'une des hausses les plus marquées du palmarès, avec une augmentation de plus de 35 000 $ en un an, soit près de 12 %. Elle consolide ainsi sa position dans la tranche supérieure des dirigeant.e.s de l'appareil public québécois.
Mobilité Infra Québec
Renée Amilcar
- Membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale
- Salaire en 2026 : 309 000 $
Mobilité Infra Québec, nouvelle société d'État créée pour piloter les grands projets de transport collectif au Québec, fait son entrée dans le palmarès cette année. Sa PDG, Renée Amilcar, touche un salaire de base de 309 000 $, ce qui la place au 10e rang des dirigeant.e.s de sociétés d'État les mieux payé.e.s de la province.
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