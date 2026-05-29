Décès de Claude Lemieux : Même Donald Trump rend hommage à l'ancien du Canadien de Montréal

Il parle même d'un « ami de notre famille "TRUMP" ».

Décès de Claude Lemieux : Même Donald Trump rend hommage à l'ancien du Canadien de Montréal
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Le décès soudain de l’ancien joueur du Canadien de Montréal, Claude Lemieux, qui s’est enlevé la vie ce jeudi 28 mai en Floride à l’âge de 60 ans, a surpris bien des gens et a mené à une pluie d'hommages de la classe politique, et ce, jusqu'à la Maison-Blanche, où Donald Trump a salué un « ami de la famille » sur les réseaux sociaux.

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Claude Lemieux, « une véritable légende du hockey et l’un des plus féroces compétiteurs que ce sport n’ait jamais connu », est décédé, a écrit d'entrée de jeu le résident de la Maison-Blanche sur son réseau Truth Social.

Il a d'ailleurs soutenu que celui qui a permis aux Canadiens de Montréal de remporter la coupe Stanley en 1986 était « un ami de notre famille et un grand partisan de “TRUMP”».

« Il a remporté quatre coupes Stanley avec trois équipes différentes : Montréal, le New Jersey et le Colorado. Ses 80 buts en séries l’élèvent parmi les meilleurs de tous les temps », a dit le président.

Trump en a également profité pour présenter ses condoléances à sa famille, en offrant notamment une pensée à l'un des enfants de Claude Lemieux, Brendan.

« Toi et ton père étiez de véritables guerriers sur la glace. Tous ceux qui aiment gagner et la robustesse s’ennuieront de Claude », a écrit le milliardaire.

Rappelons que quelques jours auparavant, soit le 25 mai, Claude Lemieux avait soulevé le flambeau lors de la présentation du troisième match de la série opposant les Canadiens de Montréal aux Hurricanes de la Caroline au Centre Bell.

Selon The Athletic, qui cite une source du bureau du shérif du comté de Palm Beach, les autorités sont intervenues tôt jeudi matin à la suite d’une tentative de suicide dans un magasin de meubles de Lake Park, en Floride, appartenant à Claude Lemieux et à son épouse, Deborah.

Le bureau du médecin légiste du comté de Palm Beach a par la suite confirmé son décès. Les documents liés au dossier n’ont toutefois pas été rendus publics, en vertu d’une loi floridienne qui exempte les cas de suicide des règles habituelles d’accès à l’information.


On rappelle à toute personne souffrant du mal de vivre ou connaissant une personne en détresse que plusieurs ressources existent, comme l'Association québécoise de prévention du suicide, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-866-APPELLE (277-3553).

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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