Tous les féminicides survenus au Québec depuis le début de 2026 : Voici qui elles étaient
Elles étaient des mères, des amies, des filles...🕊️
L’année 2026 a commencé sombrement en matière de violences conjugales envers les femmes : alors que le mois de janvier n’est pas encore tout à fait terminé, on a déjà dénombré cinq féminicides au Québec. Comparativement à 2025, il s’agit de quatre de plus qu’à pareille date. Retour sur ces femmes tombées aux mains de leur assassin.
D’abord, qu’est-ce qu’un féminicide? Pour les néophytes en la matière, il s’agit du meurtre d’une femme ou d’une fille, peu importe son âge, par son conjoint ou son ex-conjoint, en raison de son sexe, selon la définition du Robert.
« De plus, même si les féminicides impliquent une haine envers les femmes, le terme féminicide désigne le meurtre comme tel », rappelle le Conseil du statut de la femme du Québec.
La plus récente victime à avoir été assassinée en raison de son sexe au Québec est Marie-Kate Ottawa, une femme de 39 ans de la communauté atikamekw de Manawan, dans Lanaudière.
Selon les informations relayées par divers médias québécois, elle aurait été retrouvée morte le 25 janvier dernier. Son conjoint se serait ensuite enlevé la vie.
Il s’agit de la deuxième femme autochtone tuée par son conjoint depuis le début du mois. Le 5 janvier, Mary Iqiquq Tukalak a été découverte à son domicile de Puvirnituq, au Nunavik, après que ses enfants ont forcé la porte de la résidence.
Voici les victimes de féminicides au Québec depuis le début de l’année 2026 :
Marie-Kate Ottawa
- 39 ans
- 25 janvier
- Manawan, Lanaudière
Véronic Champagne
- 40 ans
- 18 janvier
- Rougemont, Montérégie
- Son ex-conjoint, avec qui elle était en instance de divorce, lui a enlevé la vie par une arme blanche avant d’incendier les lieux.
Susana Rocha Cruz
- 44 ans
- 7 janvier
- Québec
- Elle était portée disparue, mais son corps a finalement été retrouvé dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, au niveau du port de la capitale nationale. Son conjoint, qui était au Québec illégalement, a été arrêté.
Mary Tukalak
- 54 ans
- 5 janvier
- Puvirnituq, Nord-du-Québec
- Elle a été tuée par son conjoint. Ce dernier s’est par la suite enlevé la vie.
Tadjan’ah Desir
- 31 ans
- 1er janvier
- Montréal
- Durant une dispute, son ex-conjoint l’a poussé en bas d’un balcon. Elle a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.
On rappelle à toute personne victime de violence ou connaissant une personne en détresse que plusieurs ressources existent, comme SOS violence conjugale (1-800-363-9010).
On rappelle à toute personne souffrant du mal de vivre ou connaissant une personne en détresse que plusieurs ressources existent, comme l'Association québécoise de prévention du suicide, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-866-APPELLE (277-3553).