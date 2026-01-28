Le pourcentage de Québécois est en baisse au Canada et ça continuera de chuter d’ici 2050
L'Alberta pourrait même rattraper le Québec!
D’ici 2050, le Québec, qui compte actuellement plus de neuf millions d’habitants et d’habitantes, restera l’une des provinces les plus populeuses du Canada. Or, son poids démographique, lui, risque de reculer davantage. C’est du moins ce que démontrent de récentes projections gouvernementales.
Mettons tout de suite quelque chose au clair : la population québécoise est là pour rester et ne disparaîtra pas de sitôt. Toutefois, d’après les dernières données de Statistique Canada, publiées ce mardi 27 janvier, elle croît moins vite que celle d’autres provinces et ça, à long terme, change beaucoup de choses.
Au Canada, la population pourrait passer de 41,7 millions de personnes en 2025 à environ 57,4 millions en 2075, dans un scénario de croissance moyenne. Dans un scénario de forte croissance, le Canada pourrait même dépasser les 75 millions d’habitants et d’habitantes pour la même période.
Cette croissance repose principalement sur l’immigration, puisque les taux de fécondité demeurent historiquement bas partout au pays. Mais cette croissance n’est pas répartie également entre les provinces.
Le cas du Québec
En 2025, le Québec représentait environ 21,7 % de la population canadienne. Selon presque tous les scénarios de projection, cette proportion devrait diminuer de façon marquée d’ici 2050, pour se situer entre 18,1 % et 19,1 %.
Même si le Québec demeure la deuxième province la plus peuplée après l’Ontario, sa part du « gâteau démographique » canadien continue donc de rétrécir.
Cette tendance est comparable à celle observée à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, où le poids démographique recule aussi. À l’inverse, certaines provinces de l’Ouest gagnent du terrain.
C’est le cas notamment de l’Alberta, qui représentait en 2025 environ 12,1 % de la population de la Confédération. D’ici 2050, sa part pourrait grimper entre 13,5 % et 16,1 %, selon les scénarios, dépassant même la Colombie-Britannique dans presque tous les cas.
Pourquoi le Québec croît-il moins vite que le reste du Canada?
Plusieurs facteurs expliquent cette évolution, selon Statistique Canada. Le taux de fécondité inférieur au seuil de remplacement, le vieillissement rapide de la population, une croissance migratoire moins élevée que dans certaines provinces de l’Ouest et des migrations interprovinciales parfois défavorables au Québec sont notamment pointés du doigt.
Selon Statistique Canada, le vieillissement de la population se poursuivra partout au pays, mais certaines provinces attireront davantage de personnes immigrantes et de travailleurs et travailleuses en âge actif, ce qui accentuera les écarts de croissance à long terme.
