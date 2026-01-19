Le Canada a accueilli près de 400 000 résidents permanents en 2025 : Voici quoi savoir
Ça fait pas mal de nouveau monde à'messe!
Quitter sa mère patrie pour aller s'installer à l'étranger est le rêve de plusieurs personnes, toutes raisons confondues. Force est de constater que le Canada est la terre d'accueil souhaitée de nombreux citoyens et nombreuses citoyennes du monde. En 2025, près de 400 000 résident.e.s permanent.e.s ont été admis.es au pays de l'érable et du castor. On t'explique.
Entre janvier et décembre 2025, ce sont environ 393 500 résident.e.s permanent.e.s, qui ont été admis au Canada, selon des chiffres d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dont Narcity Québec a obtenu copie.
Il faut dire que ce chiffre est quelque peu inférieur à la cible d’admission fixée dans le Plan des niveaux d’immigration 2025-2027 du gouvernement fédéral, présenté à l'automne 2024, soit d'environ 2 000 personnes.
« Le Canada reprend le contrôle de son système d’immigration afin d’en rétablir l’équilibre et la viabilité tout en continuant à respecter ses engagements humanitaires », indique l'IRCC dans sa missive, précisant rester « fidèle » aux cibles d’immigration francophone pour 2025. Plus d'informations à cet effet devraient être divulguées prochainement, nous dit-on.
Dans le cadre du Plan des niveaux d’immigration 2026-2028, les admissions de résident.e.s permanent.e.s resteront inférieures à 1 % de la population après 2027, dit-on et le nombre total de résidents temporaires sera réduit à moins de 5 % de la population d’ici la fin de 2027.
En 2026, le Canada prévoit admettre entre 375 000 et 395 000 résident.e.s permanent.e.s. De ce nombre, 155 000 cas concernent des étudiants et étudiantes et un total de 230 000 travailleurs et travailleuses.
« Cette combinaison d’étudiants et de travailleurs appuie notre objectif visant à attirer les meilleurs talents du monde pour contribuer à bâtir l’économie canadienne », indique le site Web gouvernemental, rappelant que l'un des objectifs premiers d'Ottawa est de soutenir davantage l'épanouissement économique national.
