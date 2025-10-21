Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Épicerie, logement : L’inflation grimpe ENCORE au Québec et voici quoi savoir

Ton brunch du dimanche te coûtera encore plus cher. 😲

Une épicerie.

L'inflation a grimpé de 3,3 % au Québec, soit nettement au-dessus de la moyenne nationale.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les Québécois et Québécoises n’ont pas la berlue : le coût de la vie continue de grimper et ça se ressent surtout dans le panier d’épicerie et sur le loyer. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,4 % sur un an au Canada et l’inflation atteint 3,3 % au Québec, soit bien au-dessus de la moyenne nationale.

À lire également : Liquidation Marie ouvre une épicerie à Longueuil et voici de quoi ça a l’air (PHOTOS)

Force est de constater que le portefeuille des ménages québécois en prend un coup et ce n’est pas près de s’arrêter. Les prix des aliments achetés en magasin ont grimpé de 4 % par rapport à septembre 2024.

Les produits de base ne sont pas épargnés : les légumes frais ont bondi de 1,9 % en un mois, tandis que le sucre et les confiseries ont explosé de 9,2 % sur un an.

Les tomates, les carottes et les épinards coûtent plus cher à cause des coûts de production et du transport. Résultat : ton brunch santé, avec salade, avocat ou smoothie vert, coûte maintenant presque autant qu’un repas au resto.

Le café et le bœuf sont aussi en hausse, en raison d’une offre mondiale réduite et de coûts d’importation plus élevés.

Côté logement, les chiffres sont tout aussi clairs : les loyers ont grimpé de 9,6 % au Québec en un an, la plus forte hausse au pays.

Cette flambée s’explique par la rareté de logements abordables, particulièrement à Montréal, où les loyers atteignent des sommets historiques, indique l’organisme fédéral.

À l’échelle nationale, la hausse moyenne est de 4,8 %, ce qui signifie que le Québec tire littéralement la moyenne canadienne vers le haut. Pendant ce temps, la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard affichent une progression beaucoup plus faible, voire négative.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
indice des prix à la consommationprix épicerie canadastatistique canadaépicerie au québecprix épicerie
QuébecCanadaArgent

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Inflation au Québec : Voici exactement où on en est en juin 2025

    Ça va bien, mais ça pourrait aller mieux.

    Inflation au Canada : le Québec affiche le taux le plus élevé au pays

    Les prix à l'épicerie et le coût du logement tirent l'inflation québécoise vers le haut selon Statistique Canada.

    L'inflation au Canada a ralenti, mais c'est loin d'être le cas au Québec et voici pourquoi

    Pas le genre de truc où tu souhaites te démarquer, disons... 🥲

    Le salaire moyen grimpe au Canada et voici combien gagnent les Québécois par semaine

    Es-tu dans la moyenne ou pas du tout? 🧐

    Les meilleurs employeurs au monde sont dévoilés et il y en a 7 au Québec

    Tu sais où chercher pour un nouvel emploi!

    Costco a changé ses heures d’ouverture et ça va impacter ta routine

    Le temps des Fêtes (ou le temps des files interminables) approche rapidement. 👀🤯

    Un nouveau Costco ouvre cet automne à Québec avec des articles uniques en ville

    La date d’ouverture de ce tout premier entrepôt en son genre est dévoilée!

    Walmart VS Costco: On a comparé les prix des bonbons d'Halloween et voici le gagnant

    Histoire de donner, sans te ruiner! 🍬

    L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 89 462 $/an

    Et c’est juste la formation! 🤑

    11 vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »

    Bien manger, sans te faire avoir!

    Un gros bazar avec des jeux de société usagés à partir de 1$ débarque à Montréal

    À toi les belles trouvailles pas chères!

    Félix et Solène vendent leur chalet gagné à OD et le prix surprend (PHOTOS)

    Pourquoi ne pas commencer à donner de l'argent aux gagnants s'ils vendent tous leur prix?

    On a « stalké » Alexandra d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

    Les nouvelles filles font jaser!

    Le changement d'heure est pour bientôt au Québec - Voici ce que tu dois savoir

    Une heure de sommeil de plus... ou de party d'Halloween! 🔥🤫