Épicerie, logement : L’inflation grimpe ENCORE au Québec et voici quoi savoir
Ton brunch du dimanche te coûtera encore plus cher. 😲
Les Québécois et Québécoises n’ont pas la berlue : le coût de la vie continue de grimper et ça se ressent surtout dans le panier d’épicerie et sur le loyer. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,4 % sur un an au Canada et l’inflation atteint 3,3 % au Québec, soit bien au-dessus de la moyenne nationale.
Force est de constater que le portefeuille des ménages québécois en prend un coup et ce n’est pas près de s’arrêter. Les prix des aliments achetés en magasin ont grimpé de 4 % par rapport à septembre 2024.
Les produits de base ne sont pas épargnés : les légumes frais ont bondi de 1,9 % en un mois, tandis que le sucre et les confiseries ont explosé de 9,2 % sur un an.
Les tomates, les carottes et les épinards coûtent plus cher à cause des coûts de production et du transport. Résultat : ton brunch santé, avec salade, avocat ou smoothie vert, coûte maintenant presque autant qu’un repas au resto.
Le café et le bœuf sont aussi en hausse, en raison d’une offre mondiale réduite et de coûts d’importation plus élevés.
Côté logement, les chiffres sont tout aussi clairs : les loyers ont grimpé de 9,6 % au Québec en un an, la plus forte hausse au pays.
Cette flambée s’explique par la rareté de logements abordables, particulièrement à Montréal, où les loyers atteignent des sommets historiques, indique l’organisme fédéral.
À l’échelle nationale, la hausse moyenne est de 4,8 %, ce qui signifie que le Québec tire littéralement la moyenne canadienne vers le haut. Pendant ce temps, la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard affichent une progression beaucoup plus faible, voire négative.
