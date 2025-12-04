Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 814 $ attendent des milliers de Québécois ce mois-ci
Des milliers de Québécois.e.s retraité.e.s et de personnes âgées toucheront leur pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) ce mois de décembre 2025. Cette aide mensuelle fédérale, gérée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), constitue un appui financier crucial pour de nombreux citoyens et citoyennes au Québec.
Dans la majorité des situations, tu n'as aucune démarche à effectuer pour bénéficier de ce programme. Le gouvernement fédéral utilise automatiquement les informations de ta déclaration de revenus pour vérifier ton admissibilité et procéder à ton inscription de façon automatisée.
Toutefois, si l'inscription automatique n'a pas eu lieu dans ton cas, il est toujours possible de présenter une demande manuellement afin de recevoir cette prestation mensuelle.
Qui peut recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse ce mois-ci?
Tous les mois, nombreuses sont les personnes qui profitent de cette prestation fédérale. Pour y avoir accès, trois critères principaux doivent être respectés : ton statut légal au Canada, ton lieu de résidence et, bien entendu, ton âge.
Si tu résides actuellement au Canada, tu dois posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e permanent.e. De plus, tu dois avoir habité au pays pendant au moins dix ans après avoir atteint l'âge de 18 ans.
Pour les personnes qui habitent à l'étranger, les critères sont plus stricts : une période de résidence minimale de 20 ans au Canada après la majorité est exigée pour toucher cette aide financière.
Combien d'argent toucheras-tu en décembre 2025?
Le gouvernement fédéral révise les montants de cette pension chaque trimestre afin de refléter l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Pour la période en cours, qui prend fin ce mois-ci, les sommes ont connu une hausse de 0,7 %.
Voici ce que tu peux recevoir ce mois-ci :
- Entre 65 et 74 ans : jusqu'à 740,09 $ par mois, si ton revenu de 2024 était inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu'à 814,10 $ mensuellement, à condition que ton revenu de 2024 n'excède pas 154 196 $
Ces montants représentent le maximum auquel tu peux prétendre. Le montant réel que tu reçois dépend de ton revenu annuel et de ta situation personnelle.
Selon les variations de l'Indice des prix à la consommation, les prestations de la SV augmenteront de 0,3 % pour le trimestre de janvier à mars 2026.
Que faire si tu n'es toujours pas inscrit.e au programme?
Normalement, Service Canada procède à ton inscription automatiquement lorsque tu atteins l'âge de 64 ans. Un avis écrit te parvient alors pour confirmer que ton dossier est prêt et que tes versements commenceront dès ton 65e anniversaire.
Cependant, il arrive parfois que le système automatique présente des lacunes. Si tu n'as rien reçu dans le mois qui suit tes 64 ans, il vaut mieux prendre les devants.
Plusieurs options s'offrent à toi pour faire ta demande : en ligne via ton compte Mon dossier Service Canada (la méthode la plus rapide et efficace), en remplissant et en envoyant le formulaire officiel par la poste, ou en te rendant en personne dans un centre Service Canada près de chez toi.
Recommandation importante : présente ta demande environ six mois avant ton 65e anniversaire. Ce délai donne suffisamment de temps au gouvernement pour analyser ton dossier et t'assure de ne pas perdre de versements.
Quelle est la date exacte du versement en décembre 2025?
Les bénéficiaires de la SV reçoivent leur paiement tous les mois, habituellement à partir du mois suivant leur 65e anniversaire. Pour le mois de décembre 2025, le dépôt est prévu pour le 22 décembre.
Marque cette date dans ton calendrier pour mieux gérer ton budget des Fêtes!
Info pratique : une fois que tu atteins 65 ans, si tu n'as pas un besoin immédiat de cette pension, il est possible de reporter le début des versements jusqu'à l'âge de 70 ans. En échange de cette attente, le montant mensuel que tu toucheras augmentera progressivement, ce qui peut représenter un avantage financier intéressant à long terme.
Pour obtenir tous les détails sur la SV, consulte le site officiel.
Es-tu admissible au Supplément de revenu garanti en plus?
Si tes revenus sont modestes, tu pourrais également bénéficier du Supplément de revenu garanti (SRG), une somme mensuelle non imposable qui vient s'ajouter à ta pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette aide complémentaire est conçue pour soutenir les personnes âgées disposant de ressources financières limitées.
Pour être admissible, tu dois déjà recevoir la pension de la SV et avoir un revenu annuel (excluant la SV et le SRG) inférieur à un seuil déterminé. En 2025, une personne seule, veuve ou divorcée peut toucher jusqu'à 1 086,88 $ mensuellement si son revenu ne dépasse pas 22 176 $.
Dans le cas des couples où les deux partenaires reçoivent la SV complète, chaque personne peut obtenir jusqu'à 653,49 $ par mois, pourvu que leurs revenus combinés demeurent sous la barre des 29 232 $.
Excellente nouvelle : dans la plupart des cas, aucune action de ta part n'est requise. Si tu produis ta déclaration de revenus chaque année, Service Canada évalue automatiquement ton admissibilité et ajuste les montants versés en fonction de ta situation financière.
