« C'était un match de m*rde » : Lane Hutson du CH ne cache pas sa frustration (VIDÉOS)
Hutson sans filtre, Dobes sans peur. Le CH repart en Caroline.
L'ambiance était lourde dans le vestiaire mercredi soir alors que les Canadiens de Montréal ont essuyé une deuxième défaite consécutive avec un score de 4 à 0. Les Hurricanes de la Caroline mènent donc cette série 3-1 et le Tricolore est à un mauvais match de l'élimination. Devant les médias, les joueurs n'ont pas caché leur déception et leur frustration. C'est notamment le cas du défenseur Lane Hutson qui n'a pas mâché ses mots, lui qui avait déjà pris le blâme pour la défaite précédente.
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« C'était un match de m*rde, vraiment un match de m*rde », a-t-il lancé en anglais, sans détour. Selon lui, l'équipe n'a tout simplement pas été à la hauteur et Jakub Dobes a été le seul à vraiment se présenter devant son filet.
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Malgré une première période difficile où le portier a accordé trois buts en moins de trois minutes, le numéro 75 s'est redressé et est parvenu à arrêter 39 tirs au total. Ses coéquipiers, de leur côté, n'ont envoyé que 18 lancers au but. Une situation qui a même agacé les fans du Centre Bell alors qu'ils ont scandé « Shoot the puck! » du haut des gradins, en troisième période.
Si les hockeyeurs du Tricolore avaient la mine basse après le match, pas question de jeter la serviette si facilement. Jakub Dobes s'est montré positif pour la suite de la série en affirmant :
« On a été des underdogs toute la saison. Maintenant, on est des super underdogs, a-t-il lancé avec son optimisme habituel. On va aller en Caroline, essayer de gagner le match 5, revenir, essayer de gagner le match 6 et en espérant se rendre au match 7. »
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Le CH met à présent le cap sur Raleigh, en Caroline du Nord, où il fera face à l'élimination lors du match numéro 5 prévu ce vendredi à 20 h.
Est-ce que les Super Underdogs se montreront à la hauteur de leur réputation?